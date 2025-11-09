Havel (Svobodní): BBC zfalšovala Trumpův projev

Britská veřejnoprávní stanice BBC záměrně zmanipulovala projev Donalda Trumpa z roku 2021 tak, aby to vypadalo, že podněcuje útok na americký Kapitol. Zfalšovaná verze projevu byla odvysílána loni v říjnu, týden před prezidentskými volbami, které se konaly 5. listopadu. Na manipulaci upozornil deník The Telegraph.

Média se stala zbraní a nástrojem k odstraňování nepohodlných či pro systém nebezpečných politiků. Podobný scénář jsme mohli vidět i v Evropě, kde Evropská unie před volbami do Evropského parlamentu podpořila vybrané mediální domy miliardami eur a financovala neziskové organizace, které měly za úkol veřejně očerňovat kritiky zelené politiky.

Jsou média stále nedotknutelnou hodnotou demokratické a svobodné společnosti, nebo se z nich stal nástroj moci, který se snaží svobodu potlačit?

autor: PV

