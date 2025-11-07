Zwyrtek Hamplová: Hayato Okamura by měl položit mandát

Hayato Okamura roztrhal v přímém přenosu hrubě na drobné kousky a naráz hned Ústavu České republiky, Listinu základních práv a svobod a občanský zákoník. To se podaří opravdu málokomu. Měl by položit mandát. Pokud jste poslouchali vystoupení poslance Hayato Okamury 5. 11. 2025 na půdě Poslanecké sněmovny, nemusíte mít snad ani právnické vzdělání, abyste se po chvíli začali nervózně ošívat. Něco vám zkrátka na jeho projevu, ve kterém podrobně a do detailu popisoval život celé své rodiny, nesedělo. A nesedělo právem.
Pan poslanec Hayato Okamura totiž tímto svým projevem hrubě roztrhal v přímém přenosu na drobné kousky a naráz hned Ústavu České republiky, Listinu základních práv a svobod, která je její součástí, a občanský zákoník jako základní civilní normu. To se nepodaří opravdu jen tak každému. Když si uvědomíme, že pan Hayato Okamura je zákonodárce, který by měl mít o zákonech alespoň základní povědomost, až z toho člověka zamrazí, že si něco takového vůbec dovolil. V podstatě si nelze představit větší neúctu k právu, než nám předvedl, a o úctě ke své rodině už nelze mluvit vůbec.
Pochybuji totiž o tom, že jeho maminka, táta, babičky a dědečkové, sourozenci, jejich partneři, jejich děti, a všichni další příbuzní jeho rodiny by souhlasili s tím, aby se takto veřejně, v podstatě celosvětově, rozprostřel v přímém přenosu před zraky všech jejich soukromý rodinný život včetně oddělených soužití bez rozvodu, nervových onemocnění, styku otce s dětmi, bydlení v malém bytečku, zničených kariér a osudů, zkrátka kdyby jeden člen jejich rodiny se rozhodl zahodit všechna jejich práva, protože on se rozhodl, že je prostě nebudou mít.
V tom přímém přenosu, jak tam jmenovitě četl všechny ty jejich rodinné osudy, zahodil články Ústavy, které prohlašují Českou republiku za „demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“, a za součást ústavního pořádku prohlašuje Listinu základních práv a svobod.
Tato listina v článku 7 zakotvuje, že „nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena“, a v článku 10, že „každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života“. Za základ soukromého práva ve svém § 3 prohlašuje i občanský zákoník mimo jiné právo každého na ochranu svého soukromí.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Tyto pilíře každého právního státu a civilizované občanské společnosti, totiž úctu a respekt k Ústavě své země, k Listině základních práv a svobod a k zákonům jako takovým, pan poslanec Hayato Okamura před očima všech roztrhal a pošlapal, a předvedl, jak jimi pohrdá. Jen za obsah tohoto svého prvního vystoupení na půdě nové sněmovny by měl položit mandát. Protože takto znevažovat právní řád není možné ani na půdě Poslanecké sněmovny, a ani když je člověk poslanec.
A povšimněte si prosím, že jsem do té této chvíle použila pohled pouze a jenom právní, protože mi to jako advokátce zkrátka nedalo.
Politické pohledy jsou tu přitom dva. Prvním z nich je, že na půdu sněmovny nepatří číst životopisy několika generací členů rodiny kteréhokoli poslance, navíc bez jejich souhlasu, tedy ve vážném rozporu s řadou právních norem včetně Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Rodinné kroniky poslanců občany nezajímají. Občané předpokládají, že čas ve sněmovně je určený pro práci.
A druhý politický pohled je ona tečka, kterou pochopitelně a právem očekáváte. Tou tečkou je nedůstojný osobní motiv pana poslance Hayata Okamury, který z jeho vystoupení, ve kterém neschází dokonce ani zmínka o postýlce s malým bráškou, až přetéká. Ten odsouzeníhodný a nízký motiv je jasný – ublížit zneužitím osudů svých vlastních nejbližších a hrubým pošlapáním jejich základních práv svému mladšímu bratrovi, a to právě dnešního dne, kdy je tento mladší bratr úspěšnější než on sám.
Opravdu mě nenapadlo, že hned první den se stane na půdě sněmovny něco podobného, navíc z úst poslance, který zmiňuje víru. Z úst poslance je ale vysoce nebezpečné i šlapání po základních právech kohokoliv. Jméno toho druhého bratra, který se stal mezitím předsedou sněmovny, jsem nepotřebovala zmínit ani jednou. Nebylo to potřeba. Ono vystoupení bylo hlavně o Hayato Okamurovi.
P.S.: Celý článek najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV