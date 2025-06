Zwyrtek Hamplová: The end...?

Pád vlády nechce jen opozice, byť je nutné tuto její snahu s povděkem kvitovat, protože k ní má také jasné legitimní prostředky, ale pád vlády především očekává široká občanská veřejnost. Stačilo být v kontaktu s lidmi tak nějak napříč. Ti nahoře už štvou zkrátka většinu lidí dole, dokonce i své bývalé voliče z radnic… O členech nemluvě. Ti jen bezradně kroutí hlavou, protože už neví, jak by jednání těch “svých” vlastně vysvětlovali.

Tato vláda by měla zkrátka sama podat demisi a v tichosti odkráčet (někteří patrně před vyšetřovatele, aby to postupně začali všechno vysvětlovat), protože dění za ní je prostě už neustojitelné a neobhajitelné. Poškozuje už i ty, kdo se hlásili k její podpoře nebo nosí některou její značku… Tedy - už se tak nějak ani nechce nic z toho komentovat…

Utěšuji starosty a radní, že lidé jejich práci znají a že je jejich politické příslušnosti až tak nezajímají. Mnozí ale i tak uvažují o opuštění rodných “lavic”. Obávají se o svou pověst, protože je za rok a půl čekají komunální volby. Zkrátka doba sebou docela otřásá…

Nemám z toho radost. Ale skutečně nelze připustit, co se tu stává běžným. Že někdo zkrátka očekává, že mu projde doslova vše. Odborná neschopnost, miliardové škody i protiprávní či jakkoli jinak neomluvitelná jednání členů vládního týmu. A že to za ně všechno odneseme my.

Namísto toho přesvědčovat voliče, jak byli, jsou a budou nejlepší, by bylo třeba říct ono - sorry, the end. Bez otazníku…

