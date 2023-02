„Mají smůlu”. Fiala a role Okamury? Hlas zevnitř k Babišově rozhodnutí

reklama

Andrej Babiš v půlce minulého týdne oznámil své rozhodnutí o další politické budoucnosti. Zůstává poslancem i předsedou hnutí ANO. Pouze mluvil o tom, že se hnutí bude snažit více mediálně zdůrazňovat jiné tváře, hlavně Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka.

“Budu pomáhat lidem, dál budu jezdit do regionů a budu se dál potkávat s občany. Své mediální a společenské aktivity omezím, abych mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti, nebudou se tak na mě moct vymlouvat a odvádět pozornost od asociální vlády,” vysvětlil Babiš, proč nebude usilovat o tolik mediální pozornosti.

Jaké bude mít rozhodnutí Andreje Babiše vliv na hnutí ANO i úspěch v příštích sněmovních volbách? Nakolik to může být úspěšná strategie? Vysvětluje politolog Jan Kubáček.

“Andrej Babiš získal 2,4 milionu hlasů, vzhledem k situaci budou přicházet opatření nepříjemná vůči široké veřejnosti, vláda Petr Fialy je stále nepopulární a nemyslím, že se to změní. V takové situaci by voliči nechápali Babišův odchod z politiky, proto jeho rozhodnutí bylo nutné. Voliči by to brali tak, že je proti vlně zdražení a dalších komplikací nechává osamocené a de facto si řeší jen svou pozici když neuspěl v boji o Hrad. Odchod by byla škodlivá a voličsky nepřípustná reakce. Andrej Babiš si sáhl na voliče, kteří ještě nedávno o jeho volbě neuvažovali. Pokud tomuto typu voličů bude věnovat, má šanci si je udržet a zakotvit je pod barvami hnutí ANO,” má jasno politolog.

Pokud by Andrej Babiš opustil Poslaneckou sněmovnu, přenechal by ji dle jeho slov Tomio Okamurovi. “Ten by mezeru zcela vyplnil pro sebe a SPD. Ne že by na to Alena Schillerová, Karel Havlíček, Patrik Nacher a mnozí další nestačili, ale tím, že oni neumí emoční promluvu. Tu ovládá Tomio Okamura a okamžitě by na tuto část voličů Andreje Babiše začal cílit a ve výsledku by na tom mohl posílit a vyrůst. Budou-li v budoucnu nějaká zásadní hlasování o zvyšování daní, restrikcím vůči živnostníkům, změnách stavebního spoření či zvýšení věku odchodu do důchodu, jsou to přesně momenty, kdy je pro hnutí ANO důležité a výhodné, aby tam vystupoval Andrej Babiš a nepřenechal prostor Tomio Okamurovi. Konkrétní a odbornou argumentaci zvládne a obhájí si Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem, ale emoční stránku musí obsáhnout Andrej Babiš. Tomio Okamura by jinak tento potenciál vyluxoval sám pro sebe,” říká Jan Kubáček.

“Souvisí s tím přednostní právo vystupování ve Sněmovně. Hnutí ANO tolik přednostních práv nemá a odchodem Andreje Babiše by o jedno z nich přišlo, což by bylo velmi nepraktické. Další důležitý důvod je, že stávající situace umožní lépe vyprofilovat nástupce Andreje Babiše. Pokud by za sebou hlasitě bouchl dveřmi nyní, vedlo by to k tomu, že by se ti korunní princové a princezny začali sekat mezi sebou. Tím by roztříštili hnutí ANO a začali ztrácet. Jestli něco volič hnutí ANO naprosto nesnáší, je to frakcionářství, sekání se mezi sebou, spory a tříštění sil. Setrvání Andreje Babiše v poslanecké lavici je pro mnohé garance, že jde o hnutí ANO, které znají, že jde o program, který garantoval sám Babiš a že tam nebudou žádné bojůvky, personální spory a další negativa,” konstatuje.

Doplňuje, že šéfem hnutí ANO přednesené řešení stávající situace je v dané situaci ideální. “Andrej Babiš se bude chtít sice trochu upozadit, zároveň si ale v důležitých situacích ponechá potřebný prostor. Pro budoucnost hnutí ANO to je nejlepší řešení, protože to umožní bez politikaření a hádek vyprofilovat nástupce. Spory by byly devastační. Vždy na to doplácela ČSSD nebo ODS a hnutí ANO by to neminulo. Český volič nemá rád praní špinavého prádla navenek, nemá rád sekání se mezi sebou a souboje o moc v přímém přenosu. V rámci dané situace nebylo pro Andreje Babiše lepšího řešení,” dodává Jan Kubáček.

Velmi podobně vidí situaci i hlasy zevnitř Poslanecké sněmovny. “Logicky se tady hodně lidí těšilo, že Babiš poslanecký mandát položí. Jeho setrvání jak tady tak v čele ANO vrhá dost špatné světlo na povolební prohlášení Fialy, že jsme svědky začátku konce Babišovy éry. Vzal jim vítr z plachet, když zůstal. V opačném případě by to hlasitě slavili jako vítězství, dosáhli by konečně svého a zbavili se po letech největšího soupeře. Mají smůlu, protože se těšili jak budou svým voličům říkat, že zbavili zemi Babiše. Na výpady a kritiku by pochopitelně Babiš mohl reagovat na sítích nebo v médiích, ale to není totéž jako se postavit před pultík na plénu Sněmovny. Žádný konec Babiše se evidentně nekoná a dnes výborně vidíme, jak hodně premiér přestřelil, když ho předčasně ohlašoval. Prohrál sice prezidentské volby a žádná prohra není příjemná, z druhé strany získat skoro o milion voličů navíc proti sněmovním volbám, to je také dost slušný výkon,” vysvětluje náš zdroj z Poslanecké sněmovny.

Zajímalo nás také, jak rezonovala Babišova slova o tom, že hnutí ANO bude usilovat o voliče ČSSD a SPD. “Sociální demokracii bych nechal stranou, ta už fakticky neexistuje. Nedávno měli sjezd, který proběhl prakticky bez zájmu médií, skoro nikdo nepřišel. Babiš to samozřejmě ví, takže ty výroky mířily především na SPD a Okamuru. Z mého pohledu nešlo ani tak o ohlášení začátku tažení na voliče SPD jako spíš o vzkaz Okamurovi za to, že ho odmítl přímo podpořit v boji o Hrad. Říká sice, že doporučili svých lidem nevolit Pavla, ale to ani omylem není totéž jako říci “volte Babiše”. Proto bych víc věřil tomu, že si tím chtěl jen vypořádat účty než cokoli jiného. Pakliže by chtěl reálně pouze cílit na voliče SPD, dělal by to jinak. Skrytě, výběrem a nastolováním témat, marketingově a nikoli prohlášením na kamery,” doplňuje náš sněmovní zdroj.

