„Nelegální noční srazy pejskařů. Dobře, že jim vláda zatla tipec!“ I toto zní ze Sněmovny

Vláda Andreje Babiše po opět zdlouhavém jednání v pondělí pozdě večer ohlásila další omezení, které prý mají napomoci v boji s šířením nákazy nemoci covid-19. Mimo jiné došlo k zákazu vycházení z místa bydliště od deváté hodiny večerní do páté ranní s výjimkou nutných do zaměstnání či zpět, nebo venčení psů. To však pouze maximálně v okruhu 500 metrů od domu.

Mezi další nově přijatá opatření patří zákaz maloobchodního prodeje v čase 20 - 5 hodin ráno. V neděli je pak prodej zakázán zcela. Výjimku mají pouze lékárny, čerpací stanice či obchodů na nádražích či zdravotnických zařízeních.

Obě tato opatření od počátku vyhlášení čelila kritice z mnoha stran. U zákazu vycházení šlo především o to, že v současné době, kdy začíná být zima, stejně v noci lidé nikam příliš nechodí. U omezení otvírací doby zase bylo zdůrazňováno hledisko, že v povolené době bude v obchodech víc lidí a opatření by mohlo mít opačný účinek.

Jak na to nahlíží politici? Je to vhodné? Zeptali jsme se v rámci ankety. Oslovili jsme politiky napříč politickým spektrem. Reakce dorazily především z opozičních lavic, ale reagovali i jednotlivci z hnutí ANO nebo ČSSD.

“Rakušané nikdy neměli nedělní prodej a nikomu tam nechybí. Tak nás tento krok asi nepoškodí. Smysl druhého předpisu mi jasný není,” míní čestný předseda TOP 09, poslanec a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Podle prvního místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa je noční vycházení problém regionální, ale respektuje ho. “Nedělní prodej je myslím potřebné opatření, které jistě přispěje ke snížení kontaktů a tedy i ke zmenšení výskytu nákazy,” reagoval Filip.

“Ani jedno opatření nechápu. Je to jen alibismus. Bude-li mít nějaký efekt, pak jen takový, že se bude pohyb lidí víc koncentrovat do časů, kdy je otevřeno,” má jasno místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek míní, že epidemiologická situace je vážná. “Způsobilo to, že Babiš nás nepřipravil včas na druhou vlnu, jak ho opozice od dubna urgovala. Vycházení v noci je zbytečné, protože zahrnuje i procházku v parku, ale v zásadě správné. Zatímco zákaz nedělního prodeje povede k hromadění lidí v obchodech v ostatní dny, což spíš situaci může zhoršit,” uvádí Michálek.

“Těžko říct něco k zákazu vycházet v noci - na ulicích je kvůli dosavadním opatřením v noci minimum lidí, takže těžko posoudit, co je tím důvodem. A zákaz nedělního prodeje znamená, že v sobotu bude v supermarketech nacpáno ještě víc lidí než teď. Snad to situaci nezhorší. Naštěstí víme, že virus se v obchodech šíří zřejmě jen minimálně, protože počty infikovaných prodavaček a pokladních nijak nevybočují z průměru a většina se nakazí jinde, nikoli v obchodě,” řekl nám místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Skepticky se k dalšími rozšíření zákazů staví i předseda hnutí Trikolóra a poslanec Václav Klaus. “Dlouhodobě tvrdím, že vládní opatření a šíření viru spolu nijak nesouvisí,” řekl PL.

“Lidé sice žertují, že nelegální noční srazy (nejen) pejskařů byly určitě hlavním viníkem šíření covidu, a že je dobře, když jim teď vláda zatla tipec. Je dobře, že společnost má i v těchto dnech smysl pro humor, ale pojďme prosím hrozbu pandemie vzít konečně vážně. Dodržujme opatření a kritiku si nechme na později. Pustit se do vlády je snadné, ale covid tím teď neporazíme. Zákaz nočního vycházení a nedělního prodeje je jen pokračování v salámové metodě. Vláda se asi bojí, že skočit do lockdownu rovnýma nohama by česká společnost neunesla. Opak je ale pravdou - právě salámová metoda umožňuje vymýšlet, jak jednotlivá opatření obejít, nebo jak je znevážit konfrontací s výjimkami,” uvedl exministr kultury a poslanec ČSSD Antonín Staněk.

Poslanec KDU-ČSL a bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek žádnou výtku vládní koalici v souvislosti s novými opatřeními nevzkázal. “Nevidím v tom problém,” řekl redakci.

“Tak nevím. Měl jsem dojem, že se mají omezit sociální kontakty a ty jsou jednoznačně největší na úřadech, na pracovištích, v back office, v továrnách, v kancelářích... Nevšiml jsem si, že by k takovým kontaktům ve větší míře docházelo večer a v noci, zvláště pak, když je všude zavřeno a není tedy žádná příležitost někam vyrazit. Kromě pohybu venku, což je ale dobře, pokud je člověk sám, zákaz shlukování více osob bych samozřejmě pochopil,” uvedl k tomu poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

Pochybnosti má i místopředseda hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík. “Noční vycházení jsem schopen akceptovat na velmi omezenou dobu. U zákazu nedělního prodeje v souvislosti s virem si nejsem jistý, jestli naopak v sobotu nebude v obchodech větší tlak,” zamýšlí se.

Poslanec ODS Karel Krejza na anketní dotaz reagoval prostřednictvím anekdoty. “Říká lékař pacientovi: přestaňte kouřit. Nekouřím. Tak přestaňte pít alkohol. Jsem abstinent. Sakra, co máte rád? Písničky. Tak nezpívat! Jasný?” napsal nám poslanec.

“Pokud nechceme lockdown a chceme riziko snížit, všechna opatření, která omezí potkávání lidí, jsou pro mě přijatelná. Tato zrovna mohou mít efekt a nebýt demotivující,” myslí si poslanec ČSSD a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský prý o věci takto neuvažuje. “Prostě to vláda rozhodla a já jsem poslední, kdo by chtěl teď do toho házet vidle. Jděte se kouknout do českých nemocnic a pak zjistíte, že je potřeba něco udělat dříve, než se systém zhroutí. Proto nekritizuji vládu. Něco udělat musí. A zda je to správné, řeknou experti. Ne já,” míní Zdechovský.

“Zákaz nočního vycházení? Tak to je opravdu velmi potřebné rozhodnutí naší vlády. V nočních hodinách se totiž našimi městy “valí davy nekulturních návštěvníků divadel a kin a spolu s nimi rozjaření opilci z hospod, pivnic a barů”, čemuž je třeba učinit přítrž… Stejně jako je potřeba zkrátit v prodejnách otevírací dobu a v neděli úplně zavřít, aby se lidé mohli v supermarketech i jinde v jiných dnech o to více tísnit. Chybí už jen povinnost zatemňovat okna a zákaz poslechu cizích rozhlasových stanic. Tak snad příště. Nebo raději prosím ne!” uvedla poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

Poslanec SPD Radovan Vích nechce podle svých slov v žádném případě situaci bagatelizovat. “Situace je bezpochyby vážná. Z premianta v boji proti koronaviru jsme se stali nejhorší zemí na světě. Tato vládní opatření jsou balancem mezi úplným vypnutím ekonomiky a postupným dalším utahováním šroubů, ke kterým zřejmě stejně dojde. Je to daň za úplné rozvolnění, která vláda provedla v létě,” sdělil redakci Vích.

