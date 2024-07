„Nesledujte ČT.“ Babiš vyzval národ. Do kamer pak potupil Václava Moravce

Ve Sněmovně bylo zase jednou dusno. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) přišel s návrhem, aby se navýšily koncesionářské poplatky.

„Pokud jde o zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, navrhovaný zákon plní závazek vlády zaměřit se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, neboť dostatečné zdroje nesvázané se státním rozpočtem jsou důležitou podmínkou jejich nezávislosti. Výše rozhlasového poplatku je stejná již od roku 2005 – 45 korun a výše televizního poplatku od roku 2008 – 135 korun. Reálná výše obou poplatků je přitom podstatně nižší, neboť náklady na veřejnou službu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání se zejména v posledních letech podstatně zvýšily. Pro zachování stávající úrovně vysílání veřejnoprávních médií a poskytování jejich veřejné služby v odpovídající kvalitě a rozsahu je proto navrhováno navýšení rozhlasových a televizních poplatků, a to o deset korun u rozhlasového poplatku a o patnáct korun u televizního poplatku,“ nechal se ministr slyšet ve Sněmovně.

V novele se pracuje i s tím, že lidé sledují televizi nejen na klasických zařízeních, ale i na tabletech, mobilech a počítačích. Ale zůstává prý zachována zásada, že jedna domácnost platí jen jeden poplatek.

„Aby bylo udržitelné financování veřejné služby zajištěno i do budoucna, navrhujeme v zákoně upravit indexaci výše poplatků, a to v závislosti na míře inflace. V případě, že by míra inflace od posledního navyšování poplatků přesáhla šest procent, zvýšily by se poplatky, avšak také pouze o šest procent, přičemž jejich výši vyhlásí Ministerstvo kultury ve Sbírce zákonů,“ pokračoval ministr.

Po členovi vlády vystoupil poslanec TOP 09 Jan Jakob a promluvil o médiích veřejné služby jako o jednom z pilířů demokracie.

„Média veřejné služby určitě lze považovat za nezbytnou součást svobodné demokratické společnosti. Proto jsem rád, že i tato novela směřuje k posilování jejich nezávislosti,“ začal s tím, že média veřejné služby přispívají k postupu proti dezinformacím, i když současně musí zůstat zachována svoboda slova.

„V první řadě zdravím všechny naše důchodce, je nás 2 850 000. Já jsem taky důchodce. Pracuju sice zdarma, a chtěl bych poděkovat – samozřejmě ironicky – po tom, co Jurečka byl nejhorší ministr zemědělství a zničil naše lesy a nedal zemědělcům vůbec nic, tak ničí naše důchodce. Takže vážení důchodci, víte, kolik dostaneme navýšení? 356 korun, představte si, děleno třiceti, to je 11,87. Tak jsem se pídil, co si za to můžu koupit. Koukal jsem na Rohlík. No, ale takovou tatranku z Opavie s lískovými oříšky za 13,90 nekoupím. A představte si, našel jsem tam jogurt – Olma klasik za 11,90. Takže mi chybějí tři haléře denně, abych si ho dal. Samozřejmě, dělám si srandu. Takže bych poprosil Rohlík, kdyby to zlevnil, abychom si mohli my důchodci jeden den, každý den koupit ten jogurt. Ostuda. To, že ODS nesnáší důchodce a (v roce) 2010 dala nulu a nikdy nechtěla navyšovat – ale Jurečka z KDU-ČSL, nejhorší ministr práce a sociálních věcí v historii naší země – a můžu tady opakovat, že nás okradli od 1. července minulého roku o tisíc korun měsíčně, vážení důchodci, tak si to připomínejte – tahle vláda nesnáší důchodce, nesnáší lidi, nesnáší zaměstnance. A tady renomovaný Lukáš Kovanda říká, že důchodci si v příštím roce pohorší, růst důchodů nepokryje inflaci 1,9. Tak to jenom na úvod, když jsem se dneska ráno díval na televizi,“ začal Babiš zostra.

Pokud jde o navýšení koncesionářských poplatků, hnutí ANO je podle Babiše jasně proti. Poplatky jsou podle něj jistou formou daně a ty už jsou tak dost vysoké. Vládní koalice je zvyšuje navzdory tomu, že se dušovala, že daně zvyšovat nebude. Připomínal, že sám Baxa se zvyšování poplatku nějaký čas bránil.

„V září 2023 bylo, jak je to u slibů vládní pětikoalice pravidlem, už všechno jinak a pan ministr nám všem začal vysvětlovat, v jaké kritické situaci se Česká televize a Český rozhlas nacházejí a jak by bez zvýšení poplatků v podstatě nepřežily a jak další miliardy zajistí veřejnoprávním médiím nezávislost. O nějaké debatě o budoucnosti veřejnoprávních médií, jejich financování, kontrole ze strany NKÚ, na to jaksi pan ministr zapomněl,“ pravil Babiš s tím, že vládní kabinet chce navýšením poplatků uplatit veřejnoprávní média a udržet si je na své straně. „Tahle vláda tady chce být navždy. Navždy. Dělají pro to všechno – od zákona, koalic, od korespondenční volby – k tomu se ještě dostanu, to je strašně zajímavé, co se vlastně děje – no, a teď samozřejmě potřebují znovu uplatit takzvaná veřejnoprávní média. Takže tím si pětikoalice vytváří předpolí pro to, aby zákon protlačila na sílu a opětovně nepřipustila demokratickou diskusi, jak se to ostatně stalo za této garnitury pravidlem, ať už jde o důchody, korespondenční volbu, zvyšování daní, kauzu Dozimetr, Fialovu kampeličku, migrační pakt Evropské unie a řadu dalších a dalších témat. Ale to jen na okraj,“ pokračoval šéf ANO.

Sám Babiš se hrdě přihlásil k tomu, že ČT nesleduje. A všem doporučil, aby udělali totéž. Koncesionářské poplatky totiž platí i firmy, kde lidé fakticky nemohou sledovat televizi či poslouchat rozhlas. Jaku jsou třeba ocelárny.

Znovu se vrátil k výši důchodů a konstatoval, že zatímco České televizi chce vláda pokrýt inflaci, důchodcům růst penzí už v minulosti zpomalila.

„Takže tu inflaci, kterou vzali důchodcům a nechali církvím, tak tady samozřejmě v rámci korupce to budou navyšovat. No. Ty důchody, co jsme teď dostali na příští rok, tak tam to ani nepokryje inflaci. Takže to je ten přístup, vážení spoluobčané. Takže to nebude zákon projednávaný ve Sněmovně, v Senátu, podepsaný prezidentem, ale nařízení vlády. Jaká to náhoda. Otevřeně se zde ukazuje, že nejde o zajištění financování veřejnoprávních médií, ale o snahu zavést nový mechanismus zdanění, který se vyhýbá demokratickému dohledu,“ nechal se slyšet šéf ANO.

Upozorňoval také, že ve Švédsku či na Islandu se veřejnoprávní televize financuje ze státního rozpočtu. A podle Babiše je tato věc k diskusi i v Česku.

„Hnutí ANO má za to, že by se koncesionářské poplatky měly zrušit a že by se média měla financovat, veřejnoprávní média, nezávisle, jak tady pánové se snaží tvrdit a všichni se jim smějeme. Že by se média měla financovat prostřednictvím rozpočtu, což je spravedlivější a efektivnější řešení. Mimochodem, zrušení koncesionářských poplatků chtěli v roce 2009 i někteří politici ODS. Pan ministr kultury je taky z ODS. Ale ta ODS tehdy byla pravicovou stranou, nikoliv progresivistickou, nafialovo natřenou levicí,“ uhodil Babiš na ODS.

Šéf hnutí ANO také připomínal, že jako poslanec navrhoval, aby držitelé starobních důchodů, invalidních důchodů a jinak zdravotně znevýhodněné osoby poplatky platit nemuseli. A jedním dechem dodal, že koalice tento jeho návrh ignoruje. Měla by přitom mít na mysli, jak rychle vzrostly náklady na život těm sociálně nejslabším. Ať už v cenách potravin, v cenách energií a tak podobně.

Neopomněl připomenout, že ČT hospodaří asi s 7,4 miliardy ročně a Český rozhlas asi s 2,3 miliardy korun, což je podle Babiše dost.

„Za ty roky se z České televize a Českého rozhlasu stali otesánci mediální scény. Česká televize se z dvou stanic rozrostla na šest kanálů, plus samozřejmě regionální redakce, spousta zahraničních zpravodajů, provozuje zpravodajský web, natáčí filmy, seriály a tak dále. Český rozhlas se také z pár stanic rozrostl na dvanáct celoplošných a čtrnáct regionálních stanic. Má také samozřejmě zahraniční zpravodaje, také má zpravodajský web, také má sportovní přenosy a třeba i vydavatelskou činnost,“ nechal se také slyšet bývalý premiér.

Pokud ČT a ČRo potřebují víc peněz, měly by podle Babiše buď snížit platy svých zaměstnanců, nebo začít propouštět.

Prohlašoval také, že zaměstnanci ČT dostali odměnu deset tisíc korun. Umožnilo to hospodaření instituce. I to podle Babiše ukazuje, že ČT netře bídu s nouzí.

V obecné rovině by se podle Babiše měla vést debata o tom, zda potřebujeme veřejnoprávní ČT a ČRo, když máme internet. Zvlášť když televize i rozhlas nevystupují z Babišova pohledu nestranně, ale pravidelně útočí na jeho hnutí. Např. kvůli tomu, že hnutí ANO utvořilo v Evropském parlamentu frakci Patrioti pro Evropu.

„Na sociálních sítích se řada novinářů už úplně utrhla z řetězu. Otevřeně fandí Fialově vládě, dehonestují mě, hnutí ANO a naši politiku, někteří dehumanizují naše voliče. Ano, to už jsme tam měli v tom pořadu, ti důchodci nemají vůbec volit a že ti naši voliči, to jsou nějací... Ne? Chudák Xaver, ne? Ten je na odvolání, protože se vyjádřil k té paní, která mluvila o některých lidech jako – už to ani nechci opakovat. To už není jen snaha zaujmout a mít co nejkřiklavější titulek, ale touha poškodit naše hnutí a co nejvíc nám zatopit. Ale nejde jen o ANO. Terčem útoků jsou i další „nepohodlné“ v uvozovkách opoziční strany. Kritiku vůči názorovým oponentům u nich nahradila nesnášenlivost a někdy až nenávist živená nejen penězi oligarchů, ale bohužel i z koncesionářských poplatků. Takové ty větičky, že jde o osobní názory a že ty se neshodují se stanoviskem jejich redakce, jsou samozřejmě naprostá hloupost. Jejich redakce toto vyjadřování buď schvalují, nebo s ním tiše souhlasí, jinak by svým novinářům nedovolily se takto vyjadřovat,“ zuřil někdejší předseda vlády.

A po chvíli přidal další slovní úder. Nabídl vysvětlení, proč vláda tolik prosazovala korespondenční volbu.

„Vážení spoluobčané, víte, proč byla prosazena korespondenční volba? No, já tady mám zprávu z cesty delegace zahraničního výboru do Norska a na Island. Tam byla paní Kovářová, tady je s námi, a členy delegace byl Petr Beitl a poslankyně Jarmila Levko a poslanec Jiří Kobza. No a představte si, že všechny tyhle delegace se potkávají s krajanskou komunitou. Takže oni, vážení spoluobčané, už za naše peníze dělají kampaň. Pan Lipavský to dělá, protože samozřejmě všichni vědí, že korespondenční volba je o velvyslanectví, takže oni normálně už teď v rámci různých výletů po světě se potkávají s krajskou komunitou a tam vykládají o tom, jak je ta pětikoalice skvělá a proč je mají volit. Tak to je, to je ta realita,“ zesiloval hlas šéf ANO.

A to ještě stále nebyl konec.

Babiš zmínil i boj proti dezinformacím. Ani tady nešetřil kritikou.

„Dezinformace. Takže tahle vláda pětikoalice, která stále víc a víc ukazuje novototalitní prvky omezování svobody slova, dosadila si tam už třetího nějakého člověka s velice pochybnou pověstí a historií, tak ten asi bude říkat České televizi a Českému rozhlasu, nebo možná pan ministr osobně, že bude říkat, co je dezinformace, a Česká televize má teď proti tomu bojovat? To je úplně neuvěřitelné. Úplně neuvěřitelné! Ta drzost. Oni si fakt myslí, že všechno si můžou dovolit. Všechno. Brutálně se zmocnili celého státu. Zavedli teror na všechny nezávislé instituce, na úředníky. Všichni se třesou hrůzou a strachem, že dostanou padáka, i nezávislé instituce, tak teď samozřejmě je potřeba i tady vlastně říct, co je to dezinformace,“ vypálil.

A chtěl vědět, kdo bude určovat, co přesně je dezinformace.

Nezapomněl ani na moderátora ČT Václava Moravce.

„No a potom tady máme našeho oblíbeného moderátora Moravce, který je hlásnou troubu pětikoalice a jejím loajálním obhájcem. Vždycky, když tam jdete, tak kolik jich je? Dva na jednoho, tři na jednoho. Příkladem za všechny byl jeho rozhovor před slovenskými parlamentními volbami, ve kterém kritizoval české a slovenské politiky. Václava Klause označil za gubernátora Putina v České republice. Dobře slyšíte, v uvozovkách. Moravec označil Václava Klause za gubernátora Putina v České republice. A pak na mě toxicky zaútočil, na můj slovenský původ. Ano, já jsem se narodil v Československu. A stěžujte si u Klause a Mečiara. Kdyby nerozdělili Československo, tak tady nejsem a možná jsem si mohl ušetřit politiku. Takže, Moravec, ne? Slovenský původ. A tohle říká člověk, který vede hlavní politickou debatu na České televizi a který vyučuje budoucí novináře na univerzitě. To je neuvěřitelné,“ zuřil.

Stejně kriticky se postavil i k pořadům 168 hodin a Reportéři ČT. I jim vyčetl, že se stavějí na stranu vlády místo toho, aby nezávisle přinášely informace. A místo toho s informacemi manipulují proti hnutí.