„Vláda zradila.“ Babiš šokován, jak jeho práce přišla vniveč. Dal varování

Nová pravidla pro řešení problému ilegální migrace do Evropy. Státy Evropské unie se dohodly na tom, že v rámci členských zemí bude fungovat princip „povinné solidarity“ o přerozdělování migrantů. Státy se z toho budou maximálně moct vyplatit. Česko s tím souhlasilo, pouze prý podle tvrzení ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) má naše země dočasnou výjimku, protože jsme přijali hodně Ukrajinců.

Podle šéfa nejsilnějšího politického subjektu ve Sněmovně Andreje Babiše jde o zradu Fialovy vlády a pošlapání těžce vybojovaného odmítnutí kvót z roku 2018, o které se Babiš tehdy v roli premiéra zasadil spolu s maďarským lídrem Viktorem Orbánem. Pokusy o zavedení „povinné solidarity“ Babiš odmítl následně v roce 2020 před jednáním se šéfkou Evropské komise. „Povinná solidarita nemůže být povinná, podstata tohoto návrhu je nesmyslná,“ uvedl tehdy.

„Je to neuvěřitelná zrada, neuvěřitelné selhání naší vlády, která je servilní k Bruselu. Zrušili to, co my jsme vybojovali. 29. června 2018 ve čtyři ráno po celonočním jednání jsme definitivně zarazili povinné kvóty, ilegální migraci, která je organizovaná pašeráckými gandy, co na tom vydělávají miliony euro. Pan Rakušan tvrdí, že je to v pořádku, což je nesmysl. Jak může být solidarita povinná? Co to za blbost?!“ nechápe lídr opozice.

Připomněl, že rozhodnutí bylo zveřejněno ve stejný den, kdy syrský migrant, který ve Švédsku dostal azyl, pobodal ve Francii pět lidí a z toho čtyři děti. „Děje se to v čase, kdy Švédsko přiznalo, že celá migrační vstřícnost dospěla do no go zón, do velké kriminality a ještě před pár týdny řecký premiér Mitsotakis vyhrál volby na základě slibu, že postaví plot v délce 200 kilometrů na hranici s Tureckem. Evropa místo toho, aby zabránila ilegálním migrantům proudit do našich zemí, dospěla k tomuhle skandálnímu rozhodnutí. Dnes v 11.30 jsme požádali o svolání mimořádné schůze Sněmovny,“ prozradil redakci Babiš.

Psali jsme: „Povinná solidarita“ u migrace. Vláda kývla, Rakušan ji vítá. Ale je tu zlá souvislost

„Když se podíváme na počet uprchlíků z Ukrajiny, ke kterým jsme byli velmi vstřícní, tak Polsko jich přijalo 1,6 milionu a teď hlasovalo proti tomuto šílenému plánu. Německo přijalo milion ukrajinských uprchlíků, my jsme jich přijali 516 tisíc. Nedostali jsme ani euro, absolutně neschopný nevybojoval vůbec nic. Přestože Rakušan tvrdí něco o výjimce, proč my máme platit 20 tisíc euro? Proč? Je to nepochopitelné, považujeme to za zradu a budeme trvat na mimořádné schůzi Sněmovny a po našich poslancích v Evropském parlamentu chceme, aby proti tomu protestovali. Není možné, abychom něco takového odsouhlasili a podporovali ilegální migraci,“ pokračuje.

Pětikoalice podle jeho slov neustále lže. Včera zase premiér lhal o Green Dealu. „Vůbec si neuvědomují, co se stalo. Nechápou, že žijeme v Schengenu! Ten Syřan, co ve Francii pobodal děti, dostal azyl ve Švédsku, mohl se volně pohybovat po Evropě. Francie řekla, že zpřísní migrační politiku, premiér v Řecku vyhrál volby se stavbou plotu, Švédsko říká, že migrace zapříčinila obrovskou kriminalitu, ale v EU se schvaluje opatření podporující ilegální migraci. To je jak v blázinci! Pokud budou migranti přicházet do Rakouska, kdo nám zaručí, že nedorazí k nám? Vždyť mohou díky Schengenu dál po EU kamkoli. Naši zástupci v Evropě vůbec nehájí české zájmy, jsou neschopní a vůbec nechápou, co se stalo. Je to skandál o to víc, protože nás nikdo neinformoval, že se něco takového chystá. Povinná solidarita, uvědomujete si ten nesmysl? Neznám povinnou solidaritu. Buď je něco povinného, anebo jsme solidární a je to dobrovolné. Jsem absolutně v šoku, budeme protestovat. Bude to velké téma do evropských voleb,“ doplnil Andrej Babiš.

