A to se poděláme z toho, že přijel? Jak nějaká rozvojová země, zaznělo ze sněmovny kvůli návštěvě Paula Ryana. A že nechtěl vidět Zemana? Prý to bylo jinak

Třetí nejvyšší představitel USA je v Praze. Šéf Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu republikán Paul Ryan přijel do české metropole v sobotu. Absolvuje zde několik schůzek a jednání s tuzemskými představiteli. Sešel se s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a promluví před poslanci.

Mediálně propíraná byla Ryanova návštěva s ohledem k Pražskému hradu. Konkrétně s tím, že se prezident Miloš Zeman s Paulem Ryanem nesetká. Některá média dokonce naznačovala, že důvodem je nezájem o schůzku ze strany amerického představitele.

Titulky několika článků, které o věci referovaly, naplno oznamovaly, že třetí nejvyšší ústavní činitel Spojených států Zemana odmítl.

Konkrétně třeba deník Právo psal o tom, že Ryan nemá o setkání s českou hlavou státu zájem. Podle Práva jsou prý Spojené státy pobouřeny vystupováním Miloše Zemana při inauguraci, kdy v projevu kritizoval novináře.

ParlamentníListy.cz ovšem zjistily, že se vše mělo odehrát poněkud jinak, než jsme dosud mohli v médiích číst. Zdroj z okolí Hradu redakci řekl, že Paul Ryan prostřednictvím české Poslanecké sněmovny o schůzku s prezidentem Zemanem požádal už 20. února. Vzhledem k tomu, že se hlava státu chystá na první tradiční zahraničněpolitickou událost v dubnu na Slovensko, nabídka schůzky přijata nebyla.

“Tvrzení, že to byl Ryan, kdo se odmítl se Zemanem setkat, to jsou pohádky prolhaných novinářů, ale s realitou to nemá nic společného,” uvedl pro ParlamentníListy.cz důvěryhodný zdroj s tím, že datum podání žádosti o schůzku jasně popírá nepravdivé články, ve kterých se uvádělo, že důvodem Ryanova nezájmu je obsah Zemanova inauguračního projevu. Ten byl přitom pronesen až 8. března, zatímco Ryanova žádost o přijetí prezidentem dorazila na Hrad 20. února.

Prezident Zeman i prostřednictvím svých spolupracovníků zdůrazňuje, že jako vždy bude jeho první akcí zahraničněpolitické agendy tradiční návštěva Slovenska, kam zamíří příští týden. Do té doby v druhém funkčním období nepojede nikam jinam a ani na Pražském hradě nepřijme žádného zahraničního hosta. Krom toho, Paul Ryan je v Česku na soukromé návštěvě, do Prahy dorazil v sobotu se svojí rodinou a žádný bod jeho programu není veřejný.

Na tento aspekt se podívejme také detailněji. Nejedná se o oficiální pracovní cestu předsedy americké Sněmovny reprezentantů, ale návštěvu české metropole v rámci rodinné dovolené. A s tím má problém značné množství poslanců.

V úterý se totiž koná mimořádná schůze Sněmovny, jejímž jediným bodem je Ryanova promluva před poslanci.

Řada zákonodárců v kuloárech přiznává, že formát návštěvy se neslučuje s vysokými poctami, kterých se Ryanovi oficiálně z české strany dostane. “Nemám proboha nic proti tomu, aby sem (Ryan) přijel, nemám nic proti tomu, aby vystoupil s projevem na plénu, ale proč se to koná při soukromé návštěvě? Vypadáme jako země třetího světa, kam nikdo nejezdí, a když k nám dorazí nějaký Američan, můžeme se z toho s prominutím podělat. Jistě, USA jsou náš strategický spojenec, je to dobře a musíme o toto spojenectví pečovat. Ale to, co kolem toho provádíme, nás staví do role nějakého lokaje,” sdělil ParlamentnímListům.cz jeden z poslanců. Zdaleka není sám.

“Ryan bude první zahraniční host v novodobé historii tohoto státu, který pronese projev před shromážděnou Sněmovnou. Je to sice významná událost, ale pokud někomu prokazujeme takovou čest, měl by zde být oficiálně, ne na dovolené. Fakt to nebude působit dobře. Měli bychom usilovat o státní návštěvy a pak naše partnery vítat s nejvyššími poctami. Co si o nás ti Američané pomyslí, když pořádáme národní svátek z toho, že se tu někdo zastaví v rámci dovolené?” nechápe další z poslanců, který se redakci svěřil. Jména si veřejně sdělit nepřáli i s ohledem na možnou kritiku ze strany vedení svých stran a hnutí. V podstatě totožné pohledy na celou záležitost při neformálních rozhovorech s ParlamentnímiListy.cz vyjádřila víc než desítka zákonodárců.

Paul Ryan je s rodinou v Praze od soboty. Během pondělí se setkal s premiérem v demisi Andrejem Babišem, v úterý ho čeká vystoupení před Poslaneckou sněmovnou, kde poté společně s šéfem dolní komory parlamentu Radkem Vondráčkem (ANO) podepíše společnou deklaraci, která má krom jiného odkazovat na sté výročí vzniku Československa a podílu, který na tom měly Spojené státy.

Následně se Ryan přesune do Senátu, kde se zúčastní konference s názvem Role Spojených států amerických v evropské bezpečnostní architektuře - 100 let poté. Na programu má též uzavřenou debatu se studenty nebo setkání s americkým velvyslancem v Česku Stephenem Kingem. Ryan s Kingem jsou dlouholetí přátelé, znají se od roku 1988, kdy nynější předseda Sněmovny reprezentantů pomáhal Kingovi s jeho předvolební kampaní. Oba republikánští politici navíc pocházejí ze státu Wisconsin.

autor: Radim Panenka