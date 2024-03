Babiš řekne sprosťárnu, je haló. Kolář? Ticho po pěšině. To nezůstalo jen tak

Rozmach vulgarit v politické diskusi? Nedlouho poté, co média zveřejnila soukromý email Andreje Babiše svým spolupracovníkům, v němž žádal zpracovat rešerši na pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského, kterého označil za zm*da, podobné označení si vyloužil i jiný politik od poslance TOP 09. Na rozdíl od Babiše to řekl veřejně v rozhovoru. ParlamentníListy.cz zjišťovaly postoje českých politiků v anketě.

Přestože Kolář jedno z nejhrubších vulgárních označení sdělil veřejně v rozhovoru pro CNN Prima News, zatímco Babiš použil nadávku v soukromé konverzaci, kterou omylem poslal špatnému adresátovi, slova politika TOP 09 až na pár případů žádné výrazné odsudky nevyvolala.

Jak tyto skutečnosti vnímají politici? Je v případě mediálního referování a politických komentářů na adresy Andreje Babiše a Ondřeje Koláře měřeno stejným metrem? ParlamentníListy.cz se zeptaly v anketě.

„Vulgární slova nepatří do veřejného prostoru a obzvlášť od politiků. I proto jim nevěnuji pozornost. V soukromí nebo v bližším okruhu mi naopak nevadí a velkou roli hraje kontext, intonace apod. Pokud jde o dvojí přístup pak cítím rozdíl, když citujete předsedu nejsilnějšího politického subjektu, kandidáta na prezidenta a premiéra nebo řadového poslance. Přesto by měl politik alespoň na veřejnosti udržet nervy,“ uvedl pro PL poslanec ODS Karel Krejza.

Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera jde o klasický dvojí metr, jako už téměř ve všem. „S Babišem juniorem se politici pětikoalice fotili a jeli kampaň před parlamentními volbami. Teď jsou titíž zděšení interním mailem a dotazem na děti. A z dotazu udělají rovnou složku a svolávají mimořádné jednání sněmovny. Dvojí metr kam se podíváte,“ konstatuje Nacher.

„Výroky obou nelze srovnávat - u Babiše šlo o soukromou korespondenci, kdy chtěl podklady k panu Lipavskému. To jak se v soukromí kdo o kom a jak vyjadřuje je jeho soukromá věc. Byť já osobně s vulgaritami nesouhlasím. Kolář naopak sprostě pojmenoval pana Zaorálka v televizním vysílání pro statisíce lidí a ještě v tradičním stylu sluníčkářů, kteří nemají argumenty a místo nich dehonestují - jak všichni vědí Kolářův otec pracuje pro americkou lobbistickou firmu Squire Patton Boggs, která pracovala pro ruskou Gazprombank a měla samozřejmě i kancelář přímo v Moskvě - jinými slovy firma, kde Kolář starší pracoval, lobbovala za zájmy ruské banky, která byla hlavním kanálem pro ruské platby za plyn a ropu.To jsou fakta na která kolář reagoval veřejně hysterickou nadávkou,“ sděluje šéf SPD Tomio Okamura.

Europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský by určitě tyto dvě kauzy nespojoval. „Pan Kolář si žádné kompromitující materiály na děti a manželku Andreje Babiše nezadal. Oba mluví sprostě, ale pouze jeden z nich, a to pan Andrej Babiš, se zachoval jako estébák,“ říká Zdechovský.

„U českých (nebo česky se tvářících) médií o nějakém stejném metru nemůže být řeč už dlouhé roky. Zvláště to vnímám jako problém u těch veřejnoprávních, na jejichž činnost jsou lidé nuceni platit miliardy každý rok. Každopádně lidé si neobjektivity u mnohých novinářů a komentátorů velmi dobře všímají, a proto je jejich důvěryhodnost taková, jaká je. Naopak o to více si vážím novinářů a redakcí, které nevyměnili objektivní novinařinu za aktivismus a za to, aby lidem říkali, co si mají myslet,“ míní europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

„Já si nechci hrát na svatého, kamenem by měl házet jen ten, kdo nikdy žádný vulgarismus nepoužil. Myslím, že u pana Koláře se nicméně čekalo, že to dělat nebude, protože TOP 09 se prezentovala tak, že slušnost je jejich základní vlastnost. Na rozdíl od něj je pan Babiš dlouhodobě znám jako hulvát, takže to od něj asi nikoho nepřekvapí,“ má jasno pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Pokud bychom měli tyto výroky posuzovat stejným způsobem, tak by podle poslance SPD Radovana Vícha opozice měla svolat mimořádnou schůzi k výrokům poslance TOP09 Ondřeje Koláře. V tomto případě ovšem pořad mimořádné schůze by pětikoalice neschválila, zatímco v opačném případě program mimořádné schůze k výrokům opozičního poslance schválí. Kolářovy výroky osobně považuji za mnohem závažnější a pokud by je někdo vyřkl proti mě, podal bych ne něho bez váhání trestní oznámení,“ řekl Vích.

„Za prvé - vulgarita se stala v politice bohužel běžnou, a odrazuje to slušné lidi od kandidatury, protože jim to nepřijde důstojné. Tak bohužel přichází politika o skutečné osobnosti, a ocitá se tam druhá až třetí liga. Čest výjimkám. Já v tomto směru považuji svou pozici senátorky za oběť, v advokátní praxi by si nikdo nedovolil vůči mně ani setinu toho, co jsem musela vyslechnout v době covidové a občas i teď. Bez ohledu na to, že jsem žena, mám nějaký věk, vzdělání, a sama se vyjadřuji slušně. Dvojí metr je pak znásobení tohoto jevu - vyvolení jsou chráněni, jinému se neodpustí vůbec nic, a dvojí výkladově měřítko už je jen tečkou. Selhávají média - a je to ke škodě nás všech. Rozhodují často i peníze. Zcela to tak deformuje pojem objektivní informovanost. Chce to jednoznačně používat vlastní mozek,“ uvádí nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta oba dva případy vnímá jako projev zhrubnutí současné politické kultury a nelíbí se mu to. „Zatahování rodin do politiky je nefér a odsuzuji ho vždycky, když to někdo udělá. Můžeme se nemít rádi a myslet si o druhých, co chceme, já jsem nicméně přítelem toho vyříkat si to mezi čtyřma očima,“ konstatuje.

„U našich mainstreamových médií už to není dvojí metr, ale dvojí kilometr. Je až absurdní, jak naši 'slovutní' žurnalisté promlčují extrémně závažné kauzy pětikoaličních politiků, zatímco každou kauzu politiků opozičních se snažil nafouknout jak balónky na Matějské pouti. Nejsem příznivcem vulgárních výrazů, ovšem pokud se skutečně k něčemu má svolávat mimořádná schůze poslanecké sněmovny, tak je to kauza kolem financování ODS prostřednictvím Podnikatelské družstevní záložny, či financování hnutí STAN lidmi napojenými na kauzu Dozimetr. Ale vyplýtvat 4 miliony korun z kapes našich daňových poplatníků na teatrální antibabiš představení, to považuji za zcela zbytečné,“ sděluje šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Předseda Svobodných Libor Vondráček považuje jakékoli vulgarity za hranou. „Zaznamenal jsem nedávno dokonce sprostá slova na adresu ženy, předsedkyně Trikolory. Progresivním politikům to možná připadá normální, rádi zavádí do politiky různé úchylné Novotný. Můj liberálně-konzervativní pohled mi však říká, ze je zcela za hranou. Takový slovník patří možná na venkovské fotbalové hřiště nebo do hospody, ale do politiky ne. Lidé jako Alois Rašín, František Palacký a další politici minulosti se z takovéto politické kultury musí v hrobě obracet,“ uvedl.

„Vše při starém. Vítejte v zemi dvojího metru. Svolávat kvůli jednomu „zmrdovi“ z jednoho chybně odeslaného mailu mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, jak to aktuálně předvádějí strany Fialový pětikoalice, je degradace parlamentarismu a voda na mlýn Babišových preferencí,“ napsal redakci první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

