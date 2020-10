Babišův účet. Opozice brousí nože. Piráti velmi tvrdě

reklama

Středeční tisková konference Babišova kabinetu přinesla další a dost citelná zpřísnění dosavadních opatření. Po několika odkladech a celkovém tříhodinovém zpoždění předstoupili před televizní kamery premiér Andrej Babiš, vicepremiér Karel Havlíček a ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Premiér Babiš začal s tím, že se hned několikrát omluvil. Především občanům za to, že vláda občanům znepříjemní život, i za to, že v minulosti možnost lockdownu vyloučil. „Dlouho jsme to zvažovali, ale hlavní je ochránit životy našich spoluobčanů. Proto jsme se tak rozhodli,“ řekl premiér. Následně ministr Prymula vyjmenoval, co všechno bude zakázáno a jaké budou povolené výjimky.

Česká republika se fakticky vrací k jarnímu modelu. Uzavírají se kompletně služby a obchody. Povolené budou jen obchody s potravinami, léky a podobnými nezbytnnými věcmi. Zároveň došlo k omezení volného pohybu všech občanů s výjimkou návštěv v rámci rodiny a cest do zaměstnání.

ParlamentníListy.cz zajímalo, jak faktický lockdown hodnotí zástupci opozičních stran a hnutí. Směrovali jsme proto dotaz na zástupce všech parlamentních subjektů s výjimkou koaličních.

„Nejsem lékař ani imunolog, ale výsledky vládní politiky obzvláště přesvědčivé nejsou. Švédsko je obyčejně rozumná země,“ uvedl poslanec, exministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

„Je zjevné, že současná opatření vlády nevedou k obratu ve vývoji počtu nakažených a že riziko přetížení či zhroucení zdravotnického systému je vysoké. Proto novým opatřením vlády rozumím a souhlasím s tím, aby byla dočasně přijata tvrdší pravidla. Byť nejsem přesvědčena, že je nezbytné plošné uzavření obchodů, a zajímalo by mne, zda vláda neuvažovala třeba o ponechání otevřených obchodů s nějakými přísnějšími hygienickými pravidly. To bych považovala za rozumnější a k podnikatelům ohleduplnější. Druhou věcí je, že vláda je sama viníkem této situace. V létě nepřipravila dostatečně zdravotnický systém na druhou vlnu pandemie, situaci podcenila, k preventivním opatřením typu povinného nošení roušek přistoupila pozdě – velmi pravděpodobně z obavy z nepopulárního opatření před krajskými a senátními volbami. Zkrátka jarní lekce pro Andreje Babiše a jeho tým nebyla dostatečně varující, aby zemi nepřivedli do této ještě horší krize, kdy je třeba znovu využít těch nejtvrdších restrikcí, které poškodí naši zemi a její obyvatele,“ řekla redakci místopředsedkyně poslanců ODS Jana Černochová.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že faktické zmrazení Česka silně dopadne na všechny občany od živnostníků, dohodářů přes zaměstnance či samoživitele. „Piráti již na jaře představili návrh, jak zajistit bezpečnost nakupujících bez toho, aby muselo být vše plošně uzavřeno. Bohužel stále trvá naprostý chaos, kdy jedna část vládních představitelů ještě o víkendu tvrdí, že lockdown nebude, zatímco další členové kabinetu říkají opak. Občané a podniky nevědí dne ani hodiny a vláda jim nyní svou nepředvídatelností může způsobit krach. Již od jara jsme s experty předkládali konkrétní návrhy, jak zmrazení země předejít, jak ochránit občany a ekonomiku. Pan premiér se nám smál, v létě místo přípravy na druhou vlnu řešil volební kampaň a PR, a ohrozil tím celou zemi. Tady bohužel vidíme výsledky. I tak prosíme občany, aby opatření dodržovali, je to v tuto chvíli jediná cesta, jak dostat zemi z krize a zachraňovat životy,“ konstatoval Bartoš.

„Je nutné ve vládě a Sněmovně udělat co nejrychleji kroky k finančním kompenzacím lidem a firmám postiženým současnými opatřeními – v legislativní nouzi může zákony předkládat do Sněmovny pouze vláda, nesmíme ztrácet ani vteřinu a poslanci SPD jsou připraveni zasedat každý den klidně nonstop, abychom pomohli lidem,“ uvedl místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Předseda komunistů a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip zatím jasný názor na vyhlášený lockdown nemá. „Opatření teď studuji a uvidím, jak to budu hodnotit. Faktem je, že situace je vážná,“ konstatoval.

„Lidé přicházejí o živobytí, bojí se o své blízké, máme nejvíce zemřelých v Evropě, prostě Babiš tu způsobil takovou katastrofu, že už to jinak nejde. Třikrát jsme ho varovali. Nejprve v dubnu jsme mu předali plán, jak se připravit na druhou vlnu, pak v červnu jsme prosadili stejnou výzvu ve Sněmovně. Pan Babiš místo toho propagoval dovolenou u moře a platil sponzorské příspěvky na Facebooku, že virus slábne. Naposledy jsme ho v září žádali, aby ihned svolal mimořádnou vládu a krizový štáb, že jinak hrozí zahlcení zdravotnictví, ale on 14 dnů nereagoval. Platíme teď daleko větší cenu, protože vláda se na druhou vlnu, na kterou upozorňovali Piráti, vůbec nepřipravila,“ řekl jednoznačně šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Podle šéfa Trikolóry a poslance Václava Klause spolu šíření viru a vládní opatření souvisejí méně, než si většina lidí myslí. „Společnost musí pracovat a chovat se životaschopně (např. vyrábět nemocniční lůžka, například učit na prvním stupni ve školách děti zdravotních sestřiček atd.). Nikoli se všichni schovat a nechat to na pár desítkách obětavých zdravotníků,“ má jasno Klaus.

„Tato opatření jsou vystavením účtu za špatnou práci vlády v posledním půlroce,“ myslí si poslanec ODS Petr Bendl.

Místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík připomněl, že od vlády slyší už několikerý plán. „Podstatné je chránit životy – a tady doufám (už nevěřím, ale doufám), že vláda ví, co dělá. Jen bych rád věděl, jaký má plán, až lockdown zase zruší. Budeme to dělat co půl roku několik let? Bojím se, že čím větší omezení, tím větší boom viru po jejich skončení. Chci znát plán, co pak!“ naléhá na Babišovu vládu Gazdík.

„Jsem zděšen. Nevěřil jsem, že nový lockdown vyhlásí. Absolutní selhání vlády. Nic z chytrých opatření, na která jsme si vykoupili na jaře čas útratou stovek miliard korun, nebylo realizováno nebo nefunguje. Je to společenská katastrofa,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec ODS Marek Benda.

Podle poslance SPD Radovana Vícha je lockdown nepříjemná věc, která je ale nutná. „Je to ale důsledkem špatného řízení. Vláda by měla řídit stát za každé situace a s nějakou vizí dopředu. Nelze svalovat vinu v selhání vládních opatření na nekázeň občanů, kteří si ušili roušky, seděli doma a nyní jsou oprávněně nespokojeni. Vláda neřídí, ale nechá se vléci sledem událostí a následně vydává chaotická rozhodnutí. Kritická je zejména komunikace. To, co se vydávalo za opatření včera s tím, že to bude platit zítra, se druhý den mění a jsou k tomu různé výjimky, kterým občané nerozumějí. Trasování nefunguje a chybějí zdravotní kapacity. Na to se měla vláda v průběhu léta připravit. Je potřeba pracujícím občanům, živnostníkům a obchodníkům pomoci. Je třeba také ocenit práci osob v první linii, a to bude stát nás všechny další stovky miliard korun ze státního rozpočtu na příští léta,“ uvedl Vích.

„Je tu de facto lockdown, což mně přijde drasticky přísné. A to poté, co jsme byli z vládních míst ještě před pár dny ujišťováni, že jakékoliv zpřísnění přijde případně až v listopadu. Obavám se o osud ‚uzavřených‘ podnikatelů. Vláda se je rozhodla obětovat v boji s koronavirem. Omezení podle mě mohou být chytřejší, např. omezený počet zákazníků v obchodech, povinná pravidelná dezinfekce apod.,“ uvedl poslanec a ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková se v reakci na lockdown tvrdě opřela do Babišovy vlády. „Máme vládu, jejíž opatření jsou často nelogická a zmatečná. Máme vládu, v níž zasedají osoby, které jsou ve střetu zájmů. Máme vládu, v níž zasedají osoby, které zároveň podnikají v oblasti zdravotnictví. Máme vládu, v níž zasedají osoby, které tím pádem na přijatých opatřeních bohatnou, zatímco ostatní přicházejí o práci, o peníze, o firmy. Ale je to vláda a jinou vládu bohužel zatím nemáme. Takže nezbývá než její opatření respektovat a podřídit se jim, ať už si o nich myslíme cokoli. Čas zúčtování přijde až později, až se aspoň trochu vrátíme do normálu. Teď myslím na všechny, pro které je tato situace ekonomicky likvidační, a štve mě, že nemohu nikterak pomoci. Také přeji všem nemocným s těžkým průběhem brzké uzdravení. Opatrujte se!“ vzkázala poslankyně.

Občanskodemokratický poslanec Karel Krejza v reakci na dotazy redakce zaslal odkaz na graf s úmrtími na covid-19 z Českého statistického úřadu a doplnil ho stručným vyjádřením „bez komentáře“.

„Není to úplný lockdown. Je to jen postupné, bezkoncepční utahování šroubů poté, co vláda situaci předtím hrubě podcenila. Lidé ji nevěří, proto si teď vynucuje poslušnost zákazy. Opatření nutno respektovat. Ale o účtech za ně se ještě budeme bavit,“ prorokuje europoslanec Alexandr Vondra z ODS.

„Nejsem rád, že došlo až k faktickému zmrazení ekonomiky. Opatření budu hodnotit až podle výsledků,“ řekl nám nezařazený poslanec Lubomír Volný.

