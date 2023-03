Důchodci na Hrad, Pavlovi do oken. Babiš pohrozil. A stačí málo, aby Fiala ostrouhal

reklama

Pustí se Andrej Babiš do svolání demonstrace důchodců v Praze? Šéf hnutí ANO to řekl během sněmovní diskuse na mimořádné schůzi k důchodům. „Nikdy jsem neorganizoval žádnou demonstraci, ale pokud to neuděláte, pane premiére (nestáhne návrh na snížení valorizace, pozn. red.), tak zorganizuji první demonstraci důchodců,“ sdělil během středy Andrej Babiš na plénu Poslanecké sněmovny.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23562 lidí

Doplnil, že vládní záměr na snížení zákonem dané valorizace může ze stolu shodit nový prezident Petr Pavel. „Pan prezident má teď možnost, že je prezidentem všech, a nejenom této vlády, a pokud si vezme 14 dní čas a poslední den zákon vetuje, tak důchodci vyhráli a my s nimi, protože to je nehorázné. 19 miliard je pro vládu směšná částka, ale pro důchodce je to hodně,“ vysvětlil.

„Mluvil jsem o tom, že jsem demonstrace nikdy neorganizoval a že bychom to my důchodci, s nadsázkou, mohli zkusit. Samozřejmě bychom to udělali před Hradem a doufejme, že pan prezident nerozhodne hned 10. března. A chtěl bych ho vyzvat, aby počkal a vyslechl si naše zástupce, jak to tady (ve Sněmovně, pozn. red.) probíhalo. Nová totalita. Je tu historická šance, kterou pan Fiala nevyužil, spojit společnost,“ řekl Babiš s tím, že ohledně možného počtu účastníků demonstrace zatím nic neočekává.

„Důchodci většinou nechodí demonstrovat, takže uvidíme. Zatím není rozhodnuto, ale bylo by fajn to zkusit, aby se ukázalo, že tito lidé se nemůžou bránit, oni si nemůžou najít druhé zaměstnání. Vybudovali naši zemi, a teďka je sprostě okradou. Pro stát jsou to drobné, ale pro důchodce to znamená strašně moc peněz,“ konstatoval Babiš ve vysílání CNN Prima News.

Snaha Fialovy vlády na snížení valorizace penzí se značně nelíbí čestnému předsedovi Rady seniorů ČR a expertovi na sociální systém Zdeňku Pernesovi, který patří k autorům současného systému.

„Automatickou valorizaci penzí jsem kdysi vymyslel včetně podmínek mimořádné valorizace. Vymysleli jsme to před asi 26 lety z jednoduchého důvodu, že předtím vlády valorizovaly podle svých různých možností a bylo to daleko nižší. Automatickou valorizaci jsme začali vyjednávat s panem Špidlou, když byl ještě ministr práce a sociálních věcí. Původně jsme chtěli ještě progresivnější variantu, než momentálně platí; konkrétně šlo o to, navýšit o inflaci plus jednu třetinu z reálných mezd. Vzniklo to po konzultaci s našimi zahraničními partnery, kdy v okolních zemích dlouhodobě tyto mechanismy existují. Někde jde o inflační hledisko, jinde s vazbou na mzdy,“ sděluje Pernes.

Snaha vlády do tohoto systému zasáhnout je podle jeho slov primitivní, mělo by se k tomu přistupovat kultivovaněji. „Rozumím sice tomu, že tak vysokou inflaci nikdo neočekával, ale valorizace na základě inflace je právě ochranou seniorů proti inflaci a růstu cen. Senioři za růst inflace nemohou, za to může tato vláda, která na rozdíl od okolních zemí nedokázala zkrotit energie, což se propisuje do celého sektoru ekonomiky a doplácí na to celá společnost, je to velká nespravedlnost,“ varuje.

„Navíc nejde ani o stoprocentní valorizaci, protože se indexuje jen záslužná procentní výměra, ta základní ne, takže je to asi ze dvou třetin. Političtí představitelé to sice poměřují správně náhradovým poměrem, ale je to ryzí spekulace, protože náhradový poměr se počítá vždycky celoročně a musí se počkat zhruba do poloviny března, kdy Český statistický úřad uveřejní průměrnou mzdu za loňský rok. Proto až kolem 15. března budeme schopni spočítat, jaký byl náhradový poměr za loňský rok. Už vůbec nemůžeme předpokládat, jaký bude v letošním roce. V současné turbulentní době není nikdo schopen kvalifikovaně odhadnout, jaké budou v letošním roce mzdy. Divím se vládě a ministerstvu práce, že tohle dělá, protože se vždycky chovali velmi seriózně. Jako expertovi na sociální systém mi to velice vadí,“ řekl nám Zdeněk Pernes.

Jak to s kontroverzním vládním záměrem na snížení valorizace penzí dopadne, není stále jasné. Opozici se daří prakticky šest desítek hodin ve Sněmovně nebývalými obstrukcemi přijetí návrhu bránit. Poslanci o nočních pauzách spí v kancelářích ve spacácích či na pohovkách.

Pokud by ani tato taktika opozici nepomohla a vládě by se podařilo růst penzí seškrtat, spoléhají opoziční ANO a SPD na nového prezidenta Petra Pavla. Jak naznačil například Andrej Babiš, ze strany prezidenta republiky, který příští čtvrtek složí slib a ujme se úřadu, by stačilo jediné. Nespěchat s podpisem, aby se povedlo propásnout blížící se datum 22. března. Poté už by nešlo červnovou valorizaci zastavit či měnit.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 13691 lidí

Jak se k tomu Pavel postaví, to zcela jasné není, vyjádřil však jisté pochybnosti. „Není nic zvláštního na tom, že i občan Petr Pavel má pochybnosti o některých aspektech navrhovaného opatření. Mezi ty aspekty patří jak možná retroaktivita, tak stav legislativní nouze, o tom není pochyb,“ řekl zvolený prezident.

Nejistota panuje podle našich zjištění i ve sněmovních kuloárech, ale naděje prý existuje. „Zatím to moc veřejně nekomentoval, ale nějaké námitky vyjádřil. Hodně z nás věří, že by to nakonec prezident stopnul. Není to popravdě pro něho zrovna záviděníhodná situace. Přijde na Hrad a hned mu na stůl spadne taková brutalita. Těžší nástup si těžko mohl představit. Pokud ale hledá příležitost, jak dát všem najevo, že nebyl vládním kandidátem a nebude jejich loutkou, důchody jsou učebnicový příklad a jedinečná příležitost. Měl by se ukázat jako suverén, který nenechá Fialovu partičku porušovat jednací řád a hojit si vlastní neschopnost na těch nejzranitelnějších,“ řekl nám zdroj ze sněmovních lavic.

