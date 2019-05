Dusno kvůli konvoji. Bývalý tankista Kobza tuší, proč se Američané přesunují v dopravní špičce. A Schwarzenberg kontruje: Ruský konvoj by potěšil víc?!

ANKETA Konvoje americké vojenské techniky ve čtvrtek zcela zablokovaly dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. ParlamentníListy.cz se ptaly politiků, jestli by se systém průjezdu cizích vojsk neměl změnit a zda se neobávají nárůstu negativních nálad vůči našim spojeneckým závazkům.

Přes území České republiky se v těchto dnech na základě dlouhodobého a vládou schváleného plánu přesouvají konvoje americké armády na cvičení do Maďarska a Rumunska. Kvůli komplikované sitauci na hlavním dálničním tahu D1 se však v ranní špičce podařilo zcela zablokovat provoz ve směru na Brno.

Anketa Jste pro vypsání předčasných voleb do sněmovny? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 2919 lidí Armáda na situaci reagovala a pozastavila cestu několika skupin konvoje. Američané budou čekat do večerních hodin, až bude provoz volnější, a teprve poté se vydají směrem ke slovenským hranicím.

Další skupiny konvoje se na cestu vydají až v závislosti na vývoji dopravní situace. „Všem řidičům na dálnici D1 ve směru na Brno se omlouváme za komplikace způsobené jízdou konvoje,“ stojí v prohlášení Armády České republiky.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, zda je i takový problém daní za to, kterou v rámci spojenectví musíme nést, zda by se systém průjezdu konvojů neměl změnit, anebo jestli podobné komplikace nemohou ještě zhoršit názor části obyvatel, kteří se vůči našemu členství a závazkům v NATO staví negativně.

“Jestli se systém dá změnit, nevím. Ti, kteří odmítají naše členství v NATO, by bez toho uspokojil spíše konvoj ruský. Tyto konvoje jsou jinde běžné. Zažil jsem je v Německu,” uvedl pro ParlamentníListy.cz čestný šéf TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna si v reakci na otázku redakce rýpl do veřejnoprávní České televize. “Myslím, že Česká televize a její redakce zpravodajství vysvětlí národu, že za těžkosti na D1 v důsledku vojenského konvoje americké armády může Putin,” uvedl Foldyna.

“Je to věc logistiky, jistě se dá zlepšit. Kdo odmítá naše členství v NATO, pro toho to bude dobrý klacek. Možná bychom se měli zamyslet, zda chceme vystupovat z uskupení, které zajišťuje naši bezpečnost, jen kvůli kalamitě na dálnici,” upozornil bývalý předseda hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík.

Jiří Běhounek, poslanec ČSSD a hejtman kraje Vysočina, přes který významná část dálnice D1 vede, uvedl, že nezná harmonogram přesunu ani další detaily. “Jediné, co musíme řešit, je krizové řízení, do něhož ale kolony na D1 nepatří. Nemyslím, že je vhodné spojovat tyto záležitosti na D1 se spojeneckými závazky. Bohužel dnes je doba stěžování si všech na všechno. Jen nečtu ani neslyším návrhy na řešení!” sdělil hejtman.

“Průjezdy konvojů jsou politická věc - demonstrují sílu a vládu USA nad námi - a samozřejmě by jako většina konvojů mohly jet standardně vlakem, nejkratší trasou, ale to by holt nebylo to správné divadlo,” konstatoval pro ParlamentníListy.cz místopředseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Podle šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka je dálnice D1 pořád neřešený problém. “ANO to v dopravě za pět let nezvládlo. Kdyby to dělali pořádně, tak přesun jednotek není žádný problém,” má jasno.

“Přesuny US armádní techniky po silnicích a dalnicích jsou pouze demonstrací síly, kterým mává pár demoblbečků a obdivovatelé vojenské techniky, v tomto případě vojenského šrotu. O tom není sebemenších pochyb. V opačném případě by jinak přesuny probíhaly po železnici a v noci, jak to bylo obvyklé v Československu a je to zvykem v suverenních zemích. Proč si někdo nepoloží logickou otazku, proč tyto vojenské transporty z Německa do Maďarska nejdou přes Rakousko? Protože je tam Rakušané nepustí!!! To jen my musíme pořád někomu lést do zadku,” řekl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Růstu negativních nálad se neobává bývalý předseda lidovců a poslanec Pavel Bělobrádek. “Naopak, nadšení při prvních konvojích bylo spontánní a veliké, mohu to potvrdit z náchodské zkušenosti,” řekl Bělobrádek redakci.

Problém na dálnici i samotnou existenci takových průjezdů ostře zkritizoval poslanec SPD Jiří Kobza. “Jako bývalý tankista, který se zúčastnil přeprav těžké techniky po ČSSR, nechápu, proč se Američané přesouvají po vlastní ose po silnici a přispívají už tak k (přinejmenším) nervozitě řidičů a neprůjezdnosti komunikací. Někdy mne napadá, zda se nejedná o sabotáž anebo o rafinovaný test, jak budou Češi reagovat v případě, když americká armáda ty komunikace obsadí úplně. Efekty jsou zajímavé. Konec konců, už i vítajících komparsistů podél tras přesunů ubývá a postávající americké veterány podél D1 budí zájem historiků. Vojensky tomu ale nerozumím. Těžkou techniku přece každý rozumný logistik bude přesouvat podle pečlivého plánu mimo špičku, v noci a především po železnici! Pamatuji minulý transport, kdy Američané táhli přes Prahu v 8 hod ráno. To by nevymyslel ani poslední vojenský bažant. Takže ucpané komunikace nepovažuji za daň za naše spojenectví s USA, ale za daň za neschopnost velitele přepravy. V ČSLA by ho to stálo frčky. V US Army bude nejspíš povýšen. Myslím, že to o úrovni amerického velení vypovídá dostatečně,” sdělil.

“Snaha zvednout reputaci americké armády u české veřejnost nesmyslnými přesuny na veřejných komunikacích opět předvedla názorně, co si o nás mysli. Jsme jen kolonie vhodná dávat příspěvky do kasičky a kupovat americké zbraně. Místo rektálního alpinismu by konečně mělo zaznít - české národní zájmy! Žádné nákupy vrtulníku bez výběru jako úplatek za návštěvu Bílého domu. Už žádné transporty po komunikacích v opravě za plného provozu k potěše NATO hujerů!” reagoval na anketní otázku PL místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Američané na D1: Armáda se omlouvá. A co napsal Ondráček z KSČM, nečtěte dětem Vojska USA zabrala D1, Česko se směje: „Máváte? Máte spoustu času.“ „Putin!“, „Mají známku?“ Česká novinářka natáčela konvoj amerických vojáků a dostala se do křížku s jedním z nich Tuhle vojnu vyhrajem. Štěpán Kotrba šel do kolen nad příběhem amerického transportéru, kterému přistavovali vyprošťovací valník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka