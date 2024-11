Fialovo trápení kvůli „německým platům“ nekončí

Sváteční den 17. listopad byl nejen ve znamení oslav znovunabytí svobody před 35 lety, veřejných akcí, protestů či pískání na některé vládní i opoziční lídry. Premiér Petr Fiala též samostatně vystoupil v ČT v pořadu Otázky Václava Moravce, kde měl prostor k prezentaci – mimo jiné se tam v podstatě označil za supermana a pochválil svou vládu jako jednu z nejúspěšnějších v historii od roku 1938.

Fiala navíc slíbil, že pokud vyhraje příští volby na podzim 2025 a získá pro koalici Spolu ještě silnější mandát než ve sněmovních volbách roku 2021, zajistí Čechům platy na úrovni Německa či Rakouska. Tam jsou platy zhruba 2,5krát vyšší než v České republice.

Výsledkem byla široká paleta reakcí občanů na sociálních sítích. Zajímavé je, že v tomto případě už Fialu kritizovali i lidé, kteří za ním často v ostatních případech stojí.

ParlamentníListy.cz se v rámci ankety zeptaly politiků všech výrazných politických stran.

„Starší zkušení politici mi vždy říkali, že předseda vlády může být nenáviděný, obávaný nebo oblíbený, ale nikdy by neměl být směšný. Bohužel, Petr Fiala se svýma ušima jako zajíček a zcela zcestnými komentáři o tom, že je superman a za další 4 roky doženeme Německo ve mzdách už překročil pomyslnou hranici a vyvolává spíš soucitný úsměv. Začínám se hrozit, kdy vyhlásí splnění první pětiletky,“ uvedl pro PL šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z ANO.

Premiérovy výroky nehájí ani jeho koaliční partner, lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Pan premiér určitě myslel části saské Lužice, a tu jsme už dávno předehnali,“ napsal redakci s připojeným mrkajícím emotikonem.

„Pokud tady bude premiér Fiala vládnout další 4 roky, tak v ČR zařídí tak maximálně platy v hřivnách. Což, pravda, zatím nikdo nedokázal,“ řekl redakci poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek se do vlády a do Petra Fialy tvrdě pustil. „Tyhle falešné sliby o dotažení Německa jsou populismus jak řemen. Prašť jako uhoď, absurdní sliby nalevo i napravo. Cesta do první ligy evropských ekonomik je možná, ale chce to investice, inovace a dekády práce, ze kterých poslední dvě vlády udělaly jen zlomek, a zajistit, aby růst HDP protekl až k lidem, nejen k oligarchům. Fiala a Stanjura jsou ekonomicky nekompetentní, stát odkládá důležité změny např. na dětské skupiny a větší zaměstnanost rodičů, kteří chtějí pracovat, na příznivé prostředí pro start-upy a technologické firmy, aby zde chtěly investovat, například Tchajwanci, a využití peněz v důchodových fondech pro české investice s malým rizikem,“ sdělil redakci.

„Začíná mi ho být líto. Rozumím, nejmenší důvěra, které se od revoluce těší jeho vláda, ještě neznamená, že nemusí mít výsledky. Ale zde to bohužel platí bezezbytku. Například v hospodářství jsme na tom prachbídně. Evropští šampioni v nejvyšších cenách elektřiny, jedna z nejvyšších inflací, rozpočet s celkovým schodkem 1 200 miliard, růst ekonomiky na třetině co Polsko. Jediné, čím se vláda dokola chlubí, je tempo výstavby dopravních staveb. Tak připomínám, že vše díky tomu, že jsme stavby zahájili nebo komplet připravili. Jinak je to ekonomické Waterloo. Podobné je to v sociální oblasti, ještě za nás bylo 700 tisíc lidí na hranici energetické chudoby, nyní je 1,25 milionu,“ řekl stínový premiér a místopředseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Karel Havlíček.

Nevěřícně kroutí hlavou senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta. „Myslím, že už si otevřeně dělá z celé země legraci. Měli 4 roky na to převést, co umí, a výsledek je tragédie. Příští vláda bude mít hodně co dělat, aby to všechno po nich napravila. Platy jako v Německu mimochodem ODS slibuje od 90. let a víme, jak to dopadlo. Věřím, že voliči to vidí,“ vzkázal.

„Když jsem se tohle dozvěděla, nejdřív jsem vyprskla smíchy. Premiér Fiala opět potvrdil, že žije v jiném vesmíru. Tam možná patří jeho vláda mezi nejúspěšnější, i když i o tom pochybuji. A co se týče mezd, tak to už není ani vtipné vzhledem k tomu, jak se jeho vláda handrkuje o každou korunu, když má zvýšit plat hasičům, policistům a dalším státním zaměstnancům. Zatím jeho kabinet v přímém přenosu předvedl, že ho zajímá spíš ještě větší zisk už tak bohatých na úkor lidí s nižšími a středními příjmy, pro které měl jen škrty. A teď najednou slibuje to samé, co už počátkem devadesátých let jiní pravicoví politici, abychom po 35 letech věděli, že nám tehdy jen lhali?“ klade velký otazník šéfka KSČM, lídryně STAČILO! a europoslankyně Kateřina Konečná.

Poslanec SPD Radovan Vích má premiéra za směšného. „Politik může být důvěryhodný, nedůvěryhodný nebo směšný. Premiér Petr Fiala se těmito výroky zařadil mezi komiky. 35 let vládnutí ODS zásadně poškodilo naši zemi jak divokou privatizací, tak podporou prodeje bank a státních podniků zahraničním vlastníkům, kteří vyvádějí stovky miliard korun ročně do zahraničí bez povinnosti zpětně investovat alespoň 1 korunu. Nepostavily se zde žádné přehrady ani elektrárny a stali jsme se levnou montovnou. Tato vláda nás zadlužila, zvedla daně všem a okradla důchodce. Fialova drahota si zaslouží být v propadlišti politických dějin, což se stane podle všeho bohužel až za rok,“ říká Vích.

„Co k tomu říct, když nechci být nezdvořilá… Pro politika je nejhorší, když se stane směšný. A premiér Fiala už překročil v této kategorii obvyklou míru. Je velmi často směšný, nedůvěryhodný a trapný. Ve funkci premiéra se nikdy neměl ocitnout. Jak kvůli naší zemi, tak kvůli sobě. Kdyby měl rozum a pud sebezáchovy, funkci položí, občanům se omluví za to, že ji přijal, a hlavně už do ní nebude nikdy aspirovat. I tak skončí v propadlišti dějin. Zaslouženě,“ míní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl vidí za Fialovými výroky zakázané substance. „Já jsem přesvědčen, že pan Fiala je na drogách. Neboť pouze někdo pod vlivem tvrdých halucinogenů může tvrdit, že tato vláda, která rekordně zadlužila naši zemi a zavinila nejvýraznější propad životní úrovně našich občanů, že je vládou úspěšnou. Další 4 roky Fialovy hrůzovlády by byly pro tuto zemi katastrofou. A naše platy by se mohly vyrovnat s těmi německými pouze za předpokladu, že by celá Evropa díky zelené ideologii zkrachovala a všichni bychom najeli na systém potravinových a energetických lístků. Na druhou stranu je fakt, že při pohledu na absolutní diletantství bruselských fanatiků nelze ani tento scénář vyloučit,“ reaguje Rajchl.

„Když premiér v roce 2021 řekl, že zákaz aut na benzin a naftu nesmí projít, tak ho jeho vláda v roce 2022 schválila. Když řekl v roce 2022, že nezvýší daně, znamenalo to, že je v roce 2023 zvýší. Když řekl, že neposune věk odchodu do důchodu, znamenalo to, že ho zřejmě v roce 2024 posune. A když teď řekl, že jeho vláda je jedna z nejlepších, znamená to, že je jedna z nejhorších,“ připomíná šéf Svobodných Libor Vondráček.