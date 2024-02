Green Deal, cesta do pekel. Shodli se všichni oslovení, kromě Piráta

Odstoupení od Green Dealu. Tak zněl jeden z požadavků, který před pondělním protestem v Praze vyslovili organizátoři zemědělské demonstrace. Co na to čeští politici? Ukazuje se, že tento názor sdílí velká část z nich a nemusí nutně jít o představitele opozice.

Organizátoři dnešního protestu zemědělců mezi svými několika body uvedli i odstoupení Česka od Green Dealu, jehož naplnění v praxi by mělo katastrofální dopady na české zemědělství i průmysl. Ukazuje se, že tento názor sdílí i řada českých politiků.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 98% Nemají 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6411 lidí

„Nejenže uplatňujeme nesmyslnou zelenou dohodu a potom vozíme zeleninu a další potraviny desetitisíce kilometrů a neřídíme zemědělství k prosperitě, ale k destrukci. Nabízíme trh zahraničnímu kapitálu místo toho, abychom motivovali zemědělce k produkci zeleniny, ovoce, vajíček, vepřového a drůbežího masa. Pak je běžné, že cibuli vozíme z Filipín, brambory z Egypta, česnek z Číny a drůbeží maso z Brazílie atd. To už uhlíková stopa nevadí, zkrátka zbláznili jsme se, řídí a organizují nás diletanti,“ uvedl nedávno jeden z organizátorů současné protestní akce zemědělců, Zdeněk Jandejsek, pro ParlamentníListy.cz.

ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly politiků napříč celým spektrem, jak požadavek odstoupení od Green Dealu vnímají.

„Souhlasím s tím, že současná podoba Green Deal neodpovídá realitě a především ekonomickým možnostem EU. Green Deal je třeba zásadně reformovat a vrátit se k jeho původní myšlence. Bohužel chování vlády Petra Fiály, i v rámci našeho předsednictví, ukazuje, že racionální přístup nahradila ideologie. Jejím výsledkem je, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost a soběstačnost. V tomto kontextu chápu i požadavky farmářů. Ti se totiž nebrání posilování trvalé udržitelnosti, ale prosazování nesmyslných ideologických norem, které je dělají nekonkurenceschopnými,“ míní místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Poslanec ODS Petr Bendl upozorňuje, že Green Deal je celá škála opatření. „Zahrnuje ochranu přírody. Vody a půdy zejména a také využívání obnovitelných zdrojů. Na to rezignovat nelze. Co je třeba přehodnotit, je míra opatření a ekonomické náklady s tím spojené,“ konstatuje.

Zcela odlišné vidění celé věci má pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. „Zemědělství se Green Deal efektivně nedotkl, je tam všehovšudy jeden předpis požadující šetrnější hospodaření s půdou. Zemědělce ve skutečnosti ničí nastavení dotačního systému, protože peníze končí v kapsách velkých agrobaronů. Typicky organizátor současných blokád dopravy Jandejsek si přišel z evropských peněz na více než dvě miliardy korun, zisky jeho spojence Babiše jdou do desítek miliard korun,“ řekl.

„Rozumím zemědělcům, že proti Green Dealu protestují, ale vadí mi, že jim ukradli demonstraci. Omezit hospodaření, nechávat půdu ladem, omezit hnojení a pesticidy, emisními povolenkami zdanit metan z krkání a prdění krav, snížit stavy hospodářských zvířat, používat elektrotraktory a elektrokombajny, a ještě jim zdanit naftu. To je pro zemědělce cesta do pekel. Ale to je i v ostatních odvětvích hospodářství a společnosti, kdy Green Deal vede ke zvýšení cen elektřiny, úpadku, ztrátě konkurenceschopnosti, chudobě a bídě. Ale zato zachráníme klima a vytvoříme beztřídní a rovnostářskou společnost. Sakra, nezažili jsme to už před lety?“ ptá se senátor ODS Tomáš Jirsa.

Fotogalerie: - Traktory se valí do Prahy

Na straně protestujících zemědělců je plně šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. „Nechci předražené šunty v českých obchodech (ostatně jako europoslankyně bojuji proti dvojí kvalitě potravin). Nechci geneticky modifikované potraviny! Nechci, aby ten, kdo nic nedělá, měl vyšší dotace než ten, kdo živí národ (viz dotace na neobdělávaná pole). Nechci, aby obchodní řetězce používaly vyděračské praktiky a vydělávaly jak na zemědělcích, tak našich občanech díky svým nehorázným maržím. Nechci, aby nás byrokracie (bruselská i ta česká) úplně zahltila. Nechci likvidaci zemědělství i průmyslu ve jménu Green Dealu. Naopak chci české, a ne argentinské hovězí (viz dohodu Mercosur) a chci soběstačnou ČR! Proto jsem dneska zemědělce podpořila,“ uvedla.

„Tento požadavek vítám a je to i jeden z našich pěti bodů, se kterými jde Přísaha s Motoristy do evropských voleb. Green Deal v současné podobě ohrožuje budoucnost a prosperitu České republiky i zemí EU,“ sdělil šéf Přísahy Robert Šlachta.

„Přistoupení ke Green Dealu schválil premiér Babiš a potvrdil to premiér Fiala. Zrušit to jednoduše nejde. Ale můžeme se snažit o změny, které pomohou českým zemědělcům i průmyslu. Můžeme pro ně využít bilion korun. Zatím se zdá, že tyto peníze slouží spíš bankám a miliardářům než lidem. A to musíme změnit,“ navrhuje šéf SOCDEM Michal Šmarda.

I předseda parlamentní opoziční SPD Tomio Okamura sdělil, že jeho hnutí demonstranty a jejich požadavky plně podporuje. „Tvrdě odsuzujeme arogantní a urážlivé vyjadřování premiéra Fialy a ministra zemědělství Výborného na jejich adresu. Ze strany vládní představitelů se jedná o nepravdivou a neomluvitelnou veřejnou dehonestaci jedné skupiny občanů ČR,“ říká pro ParlamentníListy.cz poslanec.

Politika Fialovy vlády podle něj ničí české zemědělství, což nejen likviduje podnikatele, ale také vede k neustále se zvyšujícím cenám potravin.

„Problémy českého zemědělství současná vláda absolutních amatérů dlouhodobě ignoruje a její členové nehájí zájmy našeho zemědělství ani v orgánech EU,“ dodává Okamura s tím, že čeští zemědělci jsou kvůli tomu znevýhodňováni. „Prioritou SPD je naopak podpora českého zemědělství, které je strategickým pilířem naší prosperity a životní úrovně občanů a má i důležitou funkci v ochraně přírody a krajiny,“ uzavírá Okamura.

