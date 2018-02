Hamáček vyslechl projev Zemana a pro PL řekl: Nebyl bych tak kategorický. I z opozice se dají získat politické body

„Já budu podporovat sociální demokracii, aby se neizolovala a vstoupili jsme do jednání o vládě. Budu navrhovat usnesení, které dá vedení strany pro vyjednávání mantinely. Vyjednávání ale neznamená, že si do vlády i sedneme. Pokud nebudeme schopni se dohodnout, můžeme zůstat v opozici,“ řekl pro ParlamentníListy.cz na sjezdu strany v Hradci Králové místopředseda ČSSD Jan Hamáček a připomněl, že nejde o dostih, ale ochotu vyjednávat a za jakých podmínek.

Jan Hámáček na otázku redakce, zda se obává, že by bez koaliční spolupráce mohla ČSSD upadnout do zapomnění a klesnout pod pětiprocentní hranici voličů tak, jak se v proslovu vyjádřil prezident Miloš Zeman, odvětil, že není tak skeptický. „Prezident to řekl na začátku projevu, ale pak popisoval cestu sociální demokracie k úspěchu v opozici. Vlastně na konkrétních činech Miloše Zemana jako tehdejšího předsedy strany lze dokázat, že i z opozice je možné získat politické body. Nebyl bych tak kategorický. Určitě by to z opozice bylo těžké vzhledem ke konstalaci současné Poslanecké sněmovny a počtu poslaneckých klubu,“ popsal Hamáček. A na závěr přidal radu pro ČSSD. Podle něj je nutný návrat k tradičním voličům, kteří nikam nezmizeli, akorát dali svůj hlas někomu jinému.

Exministr a donedávna i předseda pražské ČSSD Miloslav Ludvík následně pro ParlamentníListy.cz uvedl, že Miloš Zeman ve svém proslovu zhodnotil situaci sociální demokracie trefně: „Zeman má k sociální demokracii blízko, takže přesně ví, o čem mluví a všichni čekali, co řekl.“

Ludvík s prezidentem souhlasí i v otázce koalice s hnutím ANO v čele s Andrejem Babišem a nebrání se spolupráci: „Pokud to ČSSD neudělá, tak bude mít patnáct hlasů plus poslanecký klub a je otázka, zda těch patnáct lidí umí přetlačit celý mediální prostor,“ varoval Ludvík. Naopak se neshodne s Milanem Chovancem, který se vyjádřil proti spolupráci s Andrejem Babišem. „Chovanec mluví o tom, že na to půjde z pozice síly, třeba by se mu to povedlo,“ dodal Ludvík.

autor: Zuzana Koulová