Jak makají poslanci ANO rok od vstupu do Sněmovny? Budete hodně překvapení, až narazíte na jméno Jáč

27.10.2018 12:20

V neděli 21. října to byl přesně rok, co do Sněmovny nastoupili noví poslanci. Zaměřili jsme se na ty z hnutí ANO a podívali se, jak byli během tři sta pětašedesáti dnů v Poslanecké sněmovně aktivní. Konkrétně nás zajímalo, kolik zákonů, ať už sami nebo ve skupině poslanců, navrhli a také kolik předložili pozměňovacích návrhů.