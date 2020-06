Jsem zděšen! Němcová jako Jiřina Švorcová? Karel Schwarzenberg, Klaus ml. a jiní pokračují v show Xavera. To byly špeky

reklama

Rada České televize je v kompletním složení a brzy se po svém doplnění Sněmovnou sejde. Patrně nejvíce politické a mediální pozornosti přitahují noví radní Hana Lipovská a Luboš Xaver Veselý. Ten poskytl v uplynulé době hned několik rozhovorů a v posledním z nich, na webu časopisu Reflex pro Prostor X moderátora Čestmíra Strakatého, komentoval i útoky vůči své osobě.

Moderátor Strakatý hned na začátek řekl, že kvůli reakcím na jeho osobu už to skoro vypadá, že je Xaver Veselý veřejný nepřítel. Ale nový člen rady opáčil, že to záleží na úhlu pohledu a že ještě teď vyřizuje doručené SMSky a zprávy, z nichž 99 % je pochvalných. „Ale tím se nenechávám ukolébat, vidím, kolik lidí je zděšených, bezdůvodně,“ dodal Xaver.

Načež se Strakatý zeptal, zda skutečně bezdůvodně, a hned se vytasil s citací Miroslavy Němcové. Ta o novém členu Rady ČT řekla, že je „úzce názorově spojen“ s prezidentem a s některými politiky, což má vyvolávat pochyby o jeho nezávislosti. Pak ještě zmínil Pekarovou Adamovou a dodal, že by mohl pokračovat dál.

Xaver reagoval, že je to skvělé: „Představa, že slavná Mirka Němcová, tragédka, herečka téměř, mně připomíná téměř Jiřinu Švorcovou, jak vždycky mluví tak pateticky, že se zajímá o moji práci, to je skvělá zpráva. Horší by bylo, kdyby řekla: Já nevím, kdo to je.“

Strakatý namítal, že Miroslava Němcová je dlouholetá poslankyně.

„Určitě. Já mluvím o tom jejím projevu. Ona mluví takovým krásným, patetickým způsobem, krásně vyslovuje, má ty pauzy dramatické a já jsem její velký fanoušek. Jakékoliv vystoupení Mirky Němcové si já nikdy nenechám ujít,“ dodával Xaver. A doplnil, že každý ví, včetně Miroslavy Němcové, že jeho styl vedení rozhovorů se neliší, ať už proti němu sedí Miloš Zeman či Miroslav Kalousek nebo Petr Fiala.

Právě výrok o Miroslavě Němcové zaujal na sociálních sítích a vyvol reakce z obou stran. ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků, co na původní výroky poslankyně ODS Němcové i na Xaverovu reakci říkají.

„Potvrzuje to pouze, co jsem Vám napsal po této volbě, jak se liším v názorech od Miroslava Kalouska: Rozdíl mezi Miroslavem Kalouskem a mnou je, že kde on vidí zločin, tuším já ohromující blbost,“ sdělil nám Karel Schwarzenberg, poslanec a čestný předseda TOP 09.

Místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura to vidí jinak. „Žijeme v demokratické společnosti, kde má každý právo vyjádřit svůj názor. Má ho i pan Xaver Veselý. Nutno dodat, že na rozdíl od paní Němcové, se projevila Jiřina Švorcová v řadě rolí jako dobrá herečka,“ uvedl Okamura.

Podle poslance a exšéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka toto vyjádření na adresu Miroslavy Němcové „šťastné není“.

Zato předseda hnutí Trikolóra, poslanec Václav Klaus mladší v reakci na dotaz redakce nasadil humor. „Jsem zděšen,“ uvedl a připsal k reakci hned několik tzv. smajlíků. Klaus narážel na oblíbený výrok Němcové v situacích, kdy něco silně kritizuje.

„K ženám bychom měli být zdvořilí a kultivovaní, proto bych se i za předpokladu, že bych měl na věc podobný názor, rozhodně vyvaroval jej sdílet veřejně,“ konstatoval poslanec ČSSD a exministr kultury Antonín Staněk.

Komentovat věc nechtěl místopředseda KDU-ČSL, europoslanec Tomáš Zdechovský. „Osobně neznám kontext vyjádření, proto se k němu nechci vyjadřovat,“ sdělil nám.

Xaverovi vyčinil místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Ovšem z jiného důvodu, než by si leckdo mohl myslet. „Porovnávat šmíru s umělkyní, která se nezapomenutelně zapsala do paměti diváků, by zasloužilo facku. I když je pan Xaver těžká váha, měl by se mít na pozoru,“ řekl.

„Pan Veselý žádnou přestřelku nezačal. Nešťastný a agresivní jsou vyjádření všech ‚liberálních demokratů‘ zpochybňujících tajnou volbu na základě jimi prosazované zastupitelské demokracie,“ má jasno poslanec Lubomír Volný.

Opačný postoj projevil poslanec sociální demokracie a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Z úst Xavera jako kontroverzního komentátora mě vyjádření nepřekvapuje. Jen zhoršuje atmosféru a šťastným jej nevidím. Už není jen komentátor,“ reagoval na dotaz Běhounek.

