Kauza Čapí hnízdo a nový vývoj. Hučí to jako v úlu: Sledujte pozici ČT a Rozhlasu, to nám napoví... Já viděl trestní spis, policie měla nabito

Premiér Andrej Babiš k soudu kvůli Čapímu hnízdu nejspíš nepůjde. Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání Andreje Babiše v této kauze. Tvrdí to Deník N. Oficiální to však zatím není.

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že dozorující státní zástupce změnil svůj původní právní názor a s konečným rozhodnutím se nyní seznamuje vedoucí pražského Městského státního zastupitelství. Vše by nicméně mohl zvrátit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč stranami v Poslanecké sněmovně, co aktuální zprávě říkají.

Sám premiér věc příliš komentovat nechce, veškeré zprávy k jeho případu totiž pochází z médií. Jeho právníci dosud nic neobdrželi. “Já vás asi zklamu. Já jsem se to dozvěděl z deníku, který to zveřejnil, ale my nemáme žádné stanovisko, nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval, takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl,” sdělil v pondělí po poledni médiím Andrej Babiš.

“Vyšší bere,” reagoval nejprve lakonicky čestný šéf TOP 09, exministr zahraničí a poslanec Karel Schwarzenberg. “Kdybych já byl na jeho místě, tak bych trval na (soudním, pozn. red.) procesu, aby ani stín podezření nezůstal,” konstatoval kníže pro ParlamentníListy.cz.

Neutrálně přijal zprávu o zastavení Babišova stíhání předseda hnutí SPD a místopředsda sněmovny Tomio Okamura. "Rozhodnutí státního zástupce bereme na vědomí. Hnutí SPD považuje práci státního zastupitelství a justice i s ohledem na snahu o politickou kriminalizaci některých poslanců SPD za zpolitizovanou,” sděluje Okamura.

“Zatím ještě nikdo nic nerozhodl, takže je předčasné to komentovat. Kdyby nebyl premiér, tak už dávno sedí,” reagoval nekompromisně šéf poslanců Pirátské strany Jakub Michálek.

“Nelze než to respektovat,” uvedl expředseda lidovců a poslanec Pavel Bělobrádek.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš nevěří, že je premiér nevinen. Řeknu to tak, jak to cítím: kdyby Andrej Babiš nebyl premiér, už dávno sedí. A také se aktivně řeší jeho další kauzy (mezi které počítám i daňový únik zjevně fiktivní reklamy na farmě Čapí hnízdo za 270 milionů). Před zákonem si mají být všichni rovni,” podotýká ve svém příspěvku na Twitteru.

“Vyčkám, až to bude oficiální stanovisko. Jinak by to byla dobrá zpráva pro Českou republiku a pro možnost vlády řešit naše národní zájmy,” míní předseda KSČM a první místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

Poslanec Starostů a nezávislých a někdejší šéf tohoto hnutí Petr Gazdík v reakci pro ParlamentníListy.cz konstatuje, že pro premiéra by bylo lépe, kdyby ho očistil soud.

“Toto rozhodnutí respektuji, i když za mě by bylo lepší, kdyby premiéra očistil skutečně nezávislý soud. Podle toho, co jsem z titulu člena mandátového a imunitního výboru viděl v trestním spisu, měla policie dost nabito. Takže počkejme, jak státní zastupitelství zdůvodní, doufám, že podrobně, proč nejde kauza k soudu,” říká Gazdík.

Vzhledem k tomu, že závěr případu Čapí hnízdo není oficálně definitivní, někteří politici to hodnotit nechtěli. Mezi nimi třeba hejtman Vysočiny a poslanec ČSSD Jiří Běhounek. “Oficiální stanovisko neznám a tudíž to nebudu komentovat,” sdělil nám.

“Dovolte, abych se dneka omluvil všem, kteří sedí ve vězení za dotační podvody. Podle mě jste všichni nevinní. Můžete se veřejně ke všemu přiznat. Můžete určitě mít sto padesát důkazů o vaší nevině, ale když nemáte skvělé advokáty, budete v tom vězení muset sedět. Pevně věřím, že si z dnešního dne vezmete poučení a dovolte mi na závěr jedno přání: hezké narozeniny, pane premiére! Dárek už jste dostal,” vzkázal přes ParlamentníListy.cz Tomáš Zdechovský, europoslanec KDU-ČSL.

“Teď se ukáže, zda ti velcí demokraté z antibabiš opozice přijmou standardní postup vyšetřovatele a počkají na oficiální závěry přezkumu státním zastupitelstvím, nebo spustí propagandistickou kampaň ve snaze vytřískat politický kapitál. Takže uvidíme a dnešní den bude o tomto jediném. Pro mne nejzajímavější bude sledovat, jakou pozici zaujmou tak zvaná veřejnoprávní média. Protože je veřejným tajemstvím, že mnohdy osobní světopohled jednotlivců z těchto médii je předobrazem stylizování výsledného vyznění zprávy. Pevně doufám, že převáží profesionální pohled, ale uvidíme,” uvádí místopředseda poslaneckého klubu komunistů Leo Luzar.

Kauza Čapí hnízdo, ve které premiér Andrej Babiš a skupina dalších lidí čelí podezření ze spáchání dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU, se táhne už čtyři roky. Jde o využití evropských dotací ve výši 50 milionů na přestavbu staré zchátralé farmy na rozsáhlý objekt ekocentra s restauracemi či ubytováním.

Firma, která Čapí hnízdo provozovala, nebyla v době žádání o unijní dotaci součástí holdingu Agrofert. Kritici tvrdí, že farma byla z Babišova obchodního kolosu vyčleněna záměrně, protože jinak by neměla šanci s žádostí o dotaci uspět. Subvence totiž byly určeny pro malé a střední firmy. Nějaký čas po získání dotace Čapí hnízdo opět zakotvilo v přístavu Agrofert.

Babiš při obsáhlém vysvětlování případu nejprve říkal, že netuší, kdo Čapí hnízdo v době získání dotace vlastnil. Později přiznal, že vlastníky byly jeho dvě dospělé děti a bratr partnerky Moniky.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který se kauzou též zabýval, mluvil ve své zprávě o dotačním podvodu. Babišova firma nicméně padesátimilionovou dotaci nakonec sama vrátila.

Politické opozice a část české mediální obce téma problému kolem Čapího hnízda a Babišova trestního stíhání využívala. Proběhl nespočet demonstrací, opozice kvůli tomu vyvolala i hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Oficiálně teď celá věc stále nekončí, do zveřejnění oficiálního stanoviska je Andrej Babiš pořád trestně stíhán.

autor: Radim Panenka