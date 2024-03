Má smysl pokračovat s Visegrádem? Souhlasili všichni, jen Pirát spustil o ponižování s Orbánem

Názorový rozdíl na řešení války na Ukrajině není důvod ke konci spolupráce v rámci V4. Vyplývá to z ankety PL mezi českými politiky. Ti se postavili za jednoznačné pokračování formátu, který vznikl k obhajobě společných zájmů čtyř zemí ve střední Evropě. Odlišně to viděl pouze pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, podle něhož jsou summity V4 vyhazováním peněz a vystupování po boku Fica s Orbánem pro zbylé dva lídry sebeponižování.

Summity Visegrádské skupiny, které se před několika dny v Praze uskutečnily, vedly některé politiky a komentátory k zamyšlení nad tím, zda má ještě smysl v tomto formátu pokračovat. Podle některých je dokonce mrtvý a není důvod ho udržovat při životě.

Důvod? Setkání politických lídrů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska ukázalo rozštěpení V4 vedví v otázce Ukrajiny a řešení tamního konfliktu. Praha s Varšavou se totiž na věc dívají zcela odlišně od Bratislavy a Budapešti.

Premiéři Robert Fico a Viktor Orbán odmítají pokračovat v dodávkách zbraní Ukrajincům a zdůrazňují, že válka nemá vojenské řešení, ale je třeba začít hledat možnosti příměří a vyjednávat o míru. Oproti tomu Petr Fiala s Donaldem Tuskem jasně stojí za dalším vyzbrojováním a vojenskou podporou Ukrajiny, protože prý nelze připustit, aby Rusko vyhrálo.

Tato rozpolcenost sice nebyla ničím novým a všichni už před premiérským a parlamentním summitem V4 věděli, v čem se politici shodnou a v čem rozhodně nikoli. Přesto se otázky budoucnosti visegrádské čtyřky opět objevily.

ParlamentníListy.cz se proto obrátily na politiky napříč celým spektrem s anketní otázkou, zda má formát V4 ještě smysl, anebo bychom ho měli „odpískat“ jen proto, že Viktor Orbán a Robert Fico mají jiné názory.

„V4 smysl zcela určitě má a v minulosti ho několikrát významně prokázala. Máme společné DNA postkomunistické zkušenosti, a tím i kritického pohledu na některé blázniviny zemí bývalé západní Evropy. ‚Wir schaffen das.‘ V manželství se také hned nerozvádíte, když máte s manželkou na něco jiný názor. Ostatně ti, co chtějí rozpouštět V4, by měli usilovat např. o rozpuštění vládní koalice, protože tam jsou také strany s diametrálně odlišnými názory. Takže klídek a V4 držet!“ vyzývá senátor ODS Tomáš Jirsa.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura připomněl, že Visegrádská skupina vznikla jako platforma pro hájení společných zájmů středoevropských zemí. „Bohužel česká Fialova vláda a nová polská vláda na tyto zájmy rezignovaly a jsou poslušnými lokaji Bruselu a USA. Jejich vlády ale padnou a následující vlády se, doufejme, ke kořenům Visegrádu vrátí. Vždyť Slovensko, Maďarsko i Polsko jsou nám nejbližší země,“ uvádí Okamura.

„Tento formát dává prostor pořád mít otevřenou diskusi s Ficem a Orbánem. Izolovat je můžeme, ale pak tento dialog nahradí Rusko,“ varuje lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle šéfky KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné není odlišnost názorů, ať už na Ukrajinu nebo jakékoli jiné téma, důvodem k utnutí komunikace. „Naopak je v zájmu diskuse a demokratických hodnot, které údajně Fiala i s celou koalicí tak uznává, o to bedlivěji poslouchat argumenty všech stran. Pan Orbán i Fico evidentně naslouchají a i přes mohutný nátlak si zachovávají vlastní názor. Papouškování názoru ambasády USA nebo Bruselu dokáže každý a myslím, že je na čase tomu říct STAČILO! Takže za mě jednoznačně pokračovat v rámci jednání na úrovni V4 a snažit se skrze tuto platformu hájit národní zájmy regionu. I když u Fialy pochybuju, že termín ‚národní zájem‘ mu něco říká,“ poznamenala.

Zcela opačný názor na věc nabízí pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. „Summity V4 se staly plýtváním časem a penězi daňových poplatníků. Mluvme přímo s Tuskovou vládou v Polsku, setkávat se s Orbánem nebo Ficem je jen mediálním sebeponižováním,“ je přesvědčen.

„Formát států V4 má svou historii a tradici, na které vznikl. Nelze přece rušit fungující formát jenom proto, že dva současní premiéři jsou na základě domácích voleb prounijní a druzí dva nikoliv a obdobně je to i v otázkách postoje k Ukrajině. Příště to mohou by další dva jiní premiéři. Naopak, tento formát má svou cenu udržovat, třeba pro prosazování zájmů v EU, na kterých panuje shoda. Dokonce si myslím, že by se tento formát mohl časem rozšířit na formát V4+ o další státy, jako Rakousko, Slovinsko a některé další, jejichž hlas by bylo mnohem více slyšet na různých summitech,“ konstatuje poslanec SPD Radovan Vích.

Podle názoru nezávislé senátorky Jany Zwyrtek Hamplové V4 má smysl. „Ze tří důvodů – za prvé je třeba Fialu a Tuska hlídat a krotit, za druhé mít informace o jejich záměrech, a za třetí po volbách doufejme, že nový premiér nastaví poměr tři ku jedné. Navíc není uzavřena otázka dalších členů. Tedy patovou situaci vnímám jako přechodnou, i když je velmi smutné, že Fiala s Tuskem střední Evropu i své země zrazují, když nehájí jejich zájmy,“ má jasno.

„V4 absolutně smysl má a je to pro Českou republiku důležitá mezinárodní kotva. Neměli bychom zaměňovat dlouhodobé zájmy našich zemí se současnou krátkodobou politikou, která může být vlivem různých vlád rozdílná. Jsem pro zachování a rozšiřování spolupráce v rámci V4,“ reagoval šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek je rovněž přesvědčen, že visegrádská čtyřka smysl stále má. „Odpískat je potřeba – čím dříve, tím lépe – eurounijní podržtašky typu Tuska či Fialy. Tihle kolaborantští týpci jsou s to spolu se svými eurosoudruhy dovést naše země i celou Evropu až k hořkému konci. Rozbití V4 je jedním z kamenů jejich destrukční mozaiky,“ míní.

„Menší země by určitě měly spolupracovat. Snažil bych se ke spolupráci oslovit i například Slovince nebo pobaltské země. Ať je nás víc,“ navrhuje šéf Sociální demokracie Michal Šmarda.

