Poslanci už od oběda cupují Babišovu vládu. Farský, Bělobrádek, Stanjura...

Poslanci i odpoledne jednají o důvěře kabinetu Andreje Babiše. A padaly různé výtky směrem k Babišovi a jeho vládě. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka dokonce zmínil, že Babišova vláda není politická vláda, ale hybrid, který je z jedné třetiny osázen úředníky mnohdy v dresu hnutí ANO. A programové prohlášení označil za kompilát různých programů ostatních stran, do něhož se dodalo vše, jako když student opíše od jiných, aby se zalíbil. Předseda poslanců STAN Jan Farský zase udeřil nezvyklou poznámkou. „Andrej Babiš není svobodný člověk, protože ho omezují jeho minulost i jeho současnost,“ řekl a připomněl kromě Čapího hnízda i privatizaci Unipetrolu. Kromě nich ale perlili i další poslanci...

Po polední přestávce jako první k důvěře vládě Andreje Babiše vystoupil šéf ODS Petr Fiala. „Nechci zde hovořit o zprávě OLAF a ani o případu Čapího hnízda. Ne snad proto, že bych tuto část nepovažoval za důležitou,“ začal svou řeč Fiala a nadnesl, že Andrej Babiš se chová, jako by bylo zcela přirozené, že vláda může normálně pracovat i bez důvěry v parlamentu.

„Demokratická historie naší republiky nepamatuje pokus obhajovat právo na existenci vlády bez opory většiny v Poslanecké sněmovně,“ poznamenal k tomu Fiala. „Vládu nemůžeme podpořit. Naši voliči nám navíc nedali mandát, abychom zaštítili jednobarevnou, a dokonce menšinovou vládu hnutí ANO,“ řekl také.

Ve svém proslovu negoval hlavně to, že třeba programové prohlášení vlády je vágní v oblasti snižování byrokracie a snižování daní a daňového systému. Program podle něj počítá s dotační politikou velkých na úkor malých. „ODS bude jednomyslně hlasovat proti vyslovení důvěry vládě,“ zdůraznil.

Předseda KSČM Vojtěch Filip měl o něco delší projev nežli šéf pravicové ODS. „Máme před sebou vážný ústavní krok. Je to věc, která má vždy specifický charakter, a v něm se bavíme o důvěře, i o tom, nakolik ta důvěra má být bianco šekem,“ řekl Filip.

Ve vládním prohlášení mu hlavně chybí závazek, zda kabinet opravdu předloží zákon o obecném referendu. Kabinetu mimo jiné také vytkl, že je ochotný vysílat vojáky do misí i bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.

Chybějí mi termín a závazek!

„Jsem rád, že obsahem vládního prohlášení je otázka obecného referenda, a to považuji za správné. Tento institut přímé demokracie byl součástí československého právního řádu. Co mi ale chybí u tohoto referenda, je termín a závazek,“ řekl šéf komunistů. Zmínil také důležitost revize církevních restitucí, což ale měla i vláda minulá ve svém prohlášení, a stejně nic z toho nenaplnila.

„Dostala se tam ale řada věcí, které mají prioritu i pro nás, a já jsem tomu rád,“ podotkl k prohlášení Babišova vládního týmu. K tomu třeba zmínil Filip zákon o registru smluv.

„Vládní prohlášení zcela nenaplňuje naše záměry, i když jsme věděli, že půjde o kompromis. Klub KSČM není spokojený a doporučil hlasovat proti vyslovení důvěry. Jsme ale připraveni k dalšímu jednání a kompromisům, aby byl příští pokus úspěšnější,“ dodal nakonec Filip.

Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka zmínil, že to není politická vláda, ale hybrid, který je z jedné třetiny osázen úředníky mnohdy v dresu hnutí ANO. A programové prohlášení označil za kompilát různých programů ostatních stran, o kterém si ANO myslí, že projde. „Jako když student opíše od jiných,“ řekl.

„Prohlášení vlády je naprosto nedůvěryhodné z fiskálního hlediska,“ udeřil Chvojka. „Nelze věřit tomu, že vláda na jedné straně dokáže snižovat daně, na druhé zvyšovat důchody,“ dodal.

Farský: On není svobodný člověk!

Předseda poslanců STAN Jan Farský udeřil nezvyklou poznámkou. „Andrej Babiš není svobodný člověk, protože ho omezují jeho minulost i jeho současnost,“ řekl a připomněl kromě Čapího hnízda i privatizaci Unipetrolu, který „vysoutěžil“ na státu napřed Andrej Babiš, ale nakonec podnik vrátil. V privatizaci pak Unipetrol dostal PKN Orlen, odkud pak vznikla kauza Pět na stolech v českých. Kauzu a samotnou privatizaci dokonce prošetřovala i sněmovní vyšetřovací komise, ale k žádnému kloudnému výsledku se nedopracovala.

„Kdo by nechal zavřít své nejbližší?“ otázal se Chvojka, a naznačil tak možnou korupci ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení. Podle Farského tak proto Babiš není schopen objektivně vládnout, když jemu i jeho rodině hrozí trestní stíhání.

„Měl by sám přiznat, že není důvěryhodný premiér. Pokud této sebereflexe není schopen, mělo by mu to vysvětlit jeho okolí. Ne Andrej Babiš, ale ANO vyhrálo volby. Svěřit vám Českou republiku, dát vám důvěru nemůžeme,“ dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš se čílil nad označením vlády jako „lepší Česko“. „Já bych to možná nazval ‚vláda slibem nezarmoutíš‘,“ komentoval Bartoš. S programovým prohlášením ANO ale podle něj i Piráti mají problém, přestože jsou jim některé dílčí body sympatické.

„Nevěříme ale, že současná jednobarevná vláda pana Babiše má vůli to prosazovat,“ pronesl Bartoš s tím, že situace, která po volbách nastala, brání Pirátům, aby této jednobarevné vládě dali důvěru. „Budeme hlasovat proti,“ udeřil Bartoš rezolutně.

Místopředseda sněmovny Jan Hamáček zopakoval, že ČSSD vládu nepodpoří. „Pokud vláda důvěru nezíská, jsme připraveni diskutovat o situaci, která z toho vzejde,“ dal ale Babišovi naději.

Šéf klubu poslanců ODS Zbyněk Stanjura také měl mnoho poznámek k novému kabinetu. „Je to vlastně dneska hrozná nuda. Jednáme o důvěře vládě a od rána slyšíme, jak to bude ve druhém kole. Je to velké manažerské selhání Andreje Babiše,“ řekl kromě jiného.

Menšinový kabinet nepodpoří ani KDU-ČSL. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek sice ocenil, že prezident bude chtít ve druhém pokusu zajištěnou podporu, měl to ale podle něj udělat už nyní, aby si sněmovna odpustila tento pokus, který poslance pouze zdržuje.

„Nevidíme důvod, proč bychom měli dát vládě podporu. Obzvláště proto, že vyjednávání o vzniku koalice – alespoň v případě KDU-ČSL – se dá počítat na minuty,“ plísnil Babiše Bělobrádek.

„Nemůžeme podpořit ministry, kteří jsou nedůvěryhodní, jejich prohlášení jsou v rozporu s postoji vlády, a hovoří dokonce o fašizaci našeho hnutí,“ poznamenal o něco později šéf klubu poslanců SPD Radim Fiala. SPD bude podle něj nyní hlasovat proti vyslovení důvěry vládě. V případě druhého pokusu je ale podle něj SPD připravena jednat. Má ovšem své programové body, z nichž neustoupí. Problémem ovšem samozřejmě je stále kauza Čapího hnízda. Okamurovcům mimo jiné vadí, že se do poslední chvíle měnilo programové prohlášení kabinetu, což mají za velmi nedůvěryhodné.

Do rozpravy se poté mohli zapojit i další běžní poslanci. Dosud se na žádného z nich nedostalo, protože hovořili jen poslanci s přednostním právem. Jejich projevy zabraly už skoro čtyři hodiny.

autor: Olga Böhmová