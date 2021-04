Tak nic, Halíku a Hutko. Plán odstranění Zemana končí rychleji, než začal

ANKETA Profesionální petenti tu léta organizují petice, kdykoliv není po jejich. Měli by jít k psychiatrovi. Žaloba nemá šanci na úspěch. ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, co říkají na výzvu známých osobností, aby Senát schválil žalobu na prezidenta pro velezradu kvůli jeho projevu o vrbětickém případu. Zjištění ParlamentníchListů.cz potvrzují, že akce nemá šanci uspět. Kritika se snesla především na autory petice a žalobou si není jistý ani Karel Schwarzenberg.

Mezi reakcemi na prezidentovo nedělní vystoupení k vývoje kauzy explozí muničních skladů ve Vrběticích nebyla jen kritika, ale rovnou i petice s výzvou k sesazení Miloše Zemana z Hradu.

Režisér Jan Svěrák, kněz Tomáš Halík, socioložka Jiřina Šiklová či dokumentaristka a politička Olga Sommerová a mnozí další po čase opět udeřili na prezidenta Zemana. Nelíbí se jim, že hlava státu ve svém nedělním vystoupení práci českých tajných služeb zpochybnila. Podle prezidenta totiž stále zůstává hodně otazníků a přítomnost ruských agentů v muničních skladech se zatím nepodařilo přímými důkazy doložit.

Anketa Byl prezident Zeman k moderátorce Primy Tománkové hrubý? Byl 8% Nebyl 89% Nevím / Nesledoval(a) jsem 3% hlasovalo: 10339 lidí

Autoři petice mají za to, že svým vystoupením Miloš Zeman nahrál Ruské federaci a poškodil české národní zájmy, takže prý definitivně přišel čas sesadit ho z nejvyššího politického postu v zemi.

„Obracíme se na Senát Parlamentu České republiky, aby podal ústavní žalobu na prezidenta republiky Miloše Zemana ve věci podezření z velezrady. Dle našeho názoru se prezident Zeman opět zachoval jako obhájce a agent Ruské federace, a nikoli jako hlava našeho státu, která má hájit zájmy České republiky. Prezident Zeman, dle našeho názoru, dlouhodobě postupuje proti zájmům České republiky a proti zájmům bezpečnosti a svrchovanosti České republiky. To opět nyní jasně potvrdil svým zpozdilým a relativizujícím nedělním projevem. Proto by měl Senát iniciovat podání žaloby na prezidenta ČR pro velezradu. Věříme, že Senát v takto závažné záležitosti bude bezodkladně jednat,“ stojí mimo jiné v textu petice, kterou zveřejnily například Britské listy.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč celým spektrem, zda by byli pro vznesení takové žaloby. Vzhledem k současnému rozložení politických sil je ovšem prakticky nereálné, aby žalobu ústavní většinou schválila i Poslanecká sněmovna. Zajímalo nás proto, zda si politici myslí, že se taková většina najde po podzimních sněmovních volbách, které by podle dosavadních průzkumů mohly politickou mapu země překreslit.

„Byť je chování pana prezidenta v textu petice trefně popsáno, mám pochyby o tom, jestli to na žalobu stačí. Jak volby dopadnou, si dnes netroufám odhadnout,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz exministr zahraničních věcí, čestný šéf TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Pro podání žaloby určitě není poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová. „Nejsem pro a musím říct, že jsem takový dojem z projevu prezidenta republiky rozhodně nezískala. Prezident republiky vyžaduje důkazy, které potvrdí a popíší činnost ruských agentů na území České republiky, což je jeho právo. Pro mne bylo důležité, že prezident republiky podporuje základní linii vlády a její kroky směrem k Rusku. Jsem ráda, že pan prezident také odsoudil ruské protiakce v podobě vyhoštění našich diplomatů a vyjádřil důvěru v orgány činné v trestním řízení. Prezident republiky kauzu nijak nesnižoval.

„Jestli se taková většina ve Sněmovně najde po volbách, to nevím, do budoucnosti nevidím, ale vím, že pro mne prezidentův projev není projevem vlastizrádce nebo zahraničního agenta, ale projevem prezidenta svrchovaného státu, kterým Česká republika je. Nepřekvapí mne, pokud něco takového Senátem projde, protože i kdyby v Senátu chodili po rukou jen proto, že v Poslanecké sněmovně nebo ve vládě se chodí po nohou, tak bych nebyla příliš překvapena,“ uvádí poslankyně.

Místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský stručně reagoval konstatováním, že podle něho žaloba „neprojde Poslaneckou sněmovnou“.

„Pokud jsou informace vlády a tajných služeb správné, vyjádření prezidenta Zemana nebylo v souladu se svrchovaností České republiky. Naši suverenitu si musíme chránit. Návrh žaloby jsem zatím neviděl, takže se podrobněji nebudu vyjadřovat,“ odpověděl šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Podle místopředsedy Sněmovny a šéfa hnutí SPD Tomia Okamury je nutné nejdříve celý případ důkladně vyšetřit a pak vynášet závěry. „Této iniciativě nerozumím, protože tajné služby jasně sdělily, že na základě sooučasných nepřímých důkazů nemohou zahájit ani trestní stíhání, ani soudní řízení – takže na základě tohoto faktu stejně jako prezident i my požadujeme důkazy pro takto závažná obvinění, což je zcela normální požadavek, a s důkazy by měla být podle mého názoru seznámena i veřejnost. Je v zájmu občanů ČR, aby znali pravdu. Zdravý rozum i právo nám jasně ukládá podezření nejdříve s chladnou hlavou a rozvahou vyšetřit, potvrdit nebo vyvrátit, a teprve potom vynášet soudy. Kdo žádá opak, popírá jak logiku, tak spravedlnost a demokratické principy,“ je přesvědčen Okamura.

„Co bude po volbách, je ve hvězdách a chápu, že emoce jsou rozjitřeny, ale označit prezidentův projev za velezradu je přece jen podle mě silná káva. Že úplně zájmy České republiky nezvýraznil, je však pravda,“ konstatoval poslanec ČSSD Jiří Běhounek.

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 5% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 28227 lidí

Předseda komunistů a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip nechápe, proč žalobu na prezidenta podávat. „Nepovažuji to za dobrý nápad, zejména když trvá na vyšetření případu. Naopak výzva směřuje k tomu, aby se vyšetřování nekonalo a abychom nerespektovali principy právního státu, jako to vyjádřil ve skandálním výroku Miloš Vystrčil, když řekl ‚vykašleme se na zákony‘. To zní od předsedy Senátu jako výzva k neústavnímu puči,“ myslí si Filip.

„Nejsem příznivcem žalob. K uvedené skupině bohémů se určitě nepřidám. Neodvažuji se předjímat, co bude po volbách a jak budou rozloženy síly ve Sněmovně. Ale spíš jsem k tomu skeptický,“ řekl redakci poslanec hnutí ANO Pavel Růžička.

Poslankyně a šéfka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková mluví o obsesi a posílá autory petice k lékaři. „Tihle věční petenti by se především měli nechat vyšetřit na psychiatrii, zdali jejich obsese stále něco podepisovat a kdekoho k něčemu vyzývat už není patologická. Ale teď vážně. Odstraňovat politického soupeře nikoli tím, že jej porazím ve volbách, ale že si najdu obezličku, jak ho zlikvidovat, je známka politické slabosti, nikoli síly. Slaboši 120 dohromady nikdy nedají,“ uvedla.

„S tímto postupem nesouhlasím. Miloš Zeman byl opakovaně zvolen přímou volbou historicky prvním prezidentem ČR. To se pražské kavárně neboli spolku levicově orientovaných intelektuálů nelíbí a žádají Senát, aby podal na prezidenta ústavní stížnost pro velezradu. Copak byl ale zvolen Senátem? Prezident v kauze Vrbětice postupuje nezaujatě a řekl to, co tvrdí SPD celý týden. Přímé důkazy po šesti letech nejsou na stole a na základě důvodných podezření nelze zahájit trestní řízení a ani dostat celou věc k nezávislému soudu, aby rozhodl o vině, či nevině. To je sdělení orgánů NCOZ. Pokud by se ale objevily nové přímé důkazy, potom je potřeba postupovat způsobem – padni, komu padni. Prezident navíc vyslovil souhlas s vyhoštěním osmnácti ruských údajných špionů. Z toho vyplývá, že prezident postupuje v této věci realisticky, rozvážně a neukvapeně a je nad věcí. Podezření jsou přitom vážná. Po volbách se 120 hlasů k podpoře této žaloby nenajde, protože nové karty rozdají voliči a budou se řešit zcela jiné věci, např. konsolidace veřejných financí a rozpočet,“ sdělil poslanec a bezpečnostní expert SPD Radovan Vích.

„Takové bláboly mi nestojí za odpověď. Věřím, že se najde dost senátorů a reklamu panu prezidentovi udělají. Co bude po volbách do Sněmovny, nechme na voličích,“ uvedl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera autoři petice akorát znevažují možnost relevantní kritiky a bojí se převzít zodpovědnost. „Na celé věci je zásadní, že když prezidenta kritizují ti, co tady patnáct let profesionálně dělají různé petice, tak tím znevažují i oprávněnou kritiku vůči onomu projevu. Z těch lidí se stali profesionální sběrači podpisů v momentě, kdy není po jejich, ale do politiky se jim nechce, protože odmítají převzít zodpovědnost. Sbírání podpisů nic nestojí a žádný neúspěch jim nehrozí. Ti lidé svojí aktivitou za určitých okolností komplikují přednést relevantní kritiku. Nejdřív kritizovali prezidenta, že nic neříká a zároveň předpovídali, co asi za pár dnů řekne. Ten nakonec řekl to, co předpovídali a opět ho kritizují. Autorům petice bych doporučoval, aby sami kandidovali do veřejných funkcí a snažili se věci reálně změnit a převzali za své konání plnou odpovědnost,“ řekl Nacher.

