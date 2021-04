Tvrdý úder Babišovi: Otevřeno. Ve Švédsku. Výsledek? Lepší. Toto nebude číst rád

reklama

Covidová krize svírá Českou republiku už více než rok. Uzavření obchodů a služeb trvá bez přestávky celé měsíce a rozvolňování vláda teprve pomalu řeší. Od loňských Vánoc vláda opatření stále zpřísňovala, přesto má naše země nejhorší skóre. Na počet obyvatel u nás zemřelo na covid nejvíce lidí.

Anketa Kdyby teď hospoda poblíž načerno otevřela zahrádku, zašli byste posedět? Kdyby? Už chodím! 6% Ano 48% Ne 39% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 7406 lidí

Tolik veřejně diskutovaný švédský model, který mnozí kritizovali za přílišnou mírnost v boji s pandemií ukazuje, že seveřané možná nešli úplně špatnou cestou. Zatímco pod tvrdou uzávěrou života má Česká republika bezmála 2 800 mrtvých na jeden milion obyvatel, Švédsko při stejném měřítku pouze necelých 1 400. Přitom od počátku pandemie volilo spíše mírnější omezení, které v zemi platí i nyní.

Například restaurace jsou otevřeny s tím, že u stolu mohou být maximálně čtyři lidé. V obchodních centrech, posilovnách a dalších zařízeních je pouze omezený počet zákazníků podle metrů čtverečních plochy daného zařízení, a pokud jde o cestování hromadnou dopravou, roušky tam nejsou povinné, ale pouze doporučené.

Srovnání Česká republika vs. Švédsko:

ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků, zda Česká republika neudělala chybu, že k řešení pandemie přistoupila takto přísným způsobem, když na švédském příkladu vidíme funkčnost daleko mírnějšího postupu.

„To si nedovoluji posoudit, ale již před několika měsíci jsem marně navrhoval se švédským příkladem zabývat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher uvádí, že od samého počátku upozorňoval, aby stát svým řešením covidové krize nezpůsobil horší následky než samotná nemoc. „Říkám to ale s respektem k tomu, že nejsem člověk, který by za to byl zodpovědný svým podpisem. Tady na sebe narážejí dva protichůdné směry. Jednak politik není odborník na všechno a měl by se obklopovat experty, kteří dávají doporučení, vše rozvážit a rozhodnout. Ve chvíli, kdy bude politik poslouchat jen odborníky, bude napadán, že se zbavuje vlastní odpovědnosti. Pokud naopak nebude experty poslouchat vůbec, bude také napadán, že ohrožuje životy. Je třeba se pohybovat mezi tím. Je nutné dávat sluchu expertům z celé řady oborů, aby řešení bylo komplexní. U nás se asi vyšlo z toho, že na rozdíl od Švédska je permanentně všechno kritizované. Když moc posloucháte odborníky, je to blbě, ale když je neposloucháte, je to také špatně. V tom se hrozně blbě hledá vyváženost. Dostali jsme se do situace, kde máme rekordní čísla, ale zároveň si myslím, že u nás je největší míra kritiky čehokoliv. Pak se vytváří atmosféra, že je vše špatně,a má to vliv na výsledek. Hodnocení bych řešil až s časovým odstupem. Nikdo neví, v jaké jsme fázi, jestli to očkováním skončí, nebo ne. Nechci chválit ani dehonestovat. Posoudit to můžeme třeba za tři roky, až se ukáže, jaká strategie byla lepší,“ sdělil Nacher.

Jasno má místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra. „Ano, české řešení je nejhorší. Nejvíc mrtvých a nejdéle zavřené školy v Evropě. Švédský přístup považuji za mnohem lepší,“ řekl redakci.

„Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje vládu, že plošná opatření nejsou cesta a lockdown není řešení. Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM ale neslyší a nevidí. A výsledkem je chaos, extrémní zadlužení, nezaměstnaní a krachující firmy. Neschopní ministři v čele s ministrem vnitra Hamáčkem by měli podat demisi a místo nich by měli nastoupit odborníci,“ je přesvědčen místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Podle místopředsedy KDU-ČSL a europoslance Tomáše Zdechovského je třeba mít na mysli, že lidé nejsou čísla. „Musíme také vidět, jak se k celé věci Švédsko postavilo. Od začátku testovalo ohrožené skupiny a snažilo se lidem vysvětlovat, aby dodržovali opatření. Srovnejte to s tím, jak tady vláda a ministři chaoticky rozhodovali,“ sděluje.

„Aby se člověk mohl nadýchnout a cítit se znovu trochu člověkem, musí odjet z Půlnočního království do země Krále Miroslava. Já byl minulý víkend v Albánii, a ač jsou zařazeni v červené zóně, tak to tam v podstatě normálně žije. Covid se stal výnosným byznysem a ti, kteří na něm vydělávají, jej uměle udržují. Ono se ne nadarmo říká korunka ke korunce a bude z tebe boháč. Myslím, že covidových milionářů tu bude hodně. Covid tu je, to nepopírám, ale musíme se s ním naučit žít, ne jen živořit či přežívat,“ řekl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Naše země udělala chybu i podle poslance ODS Karla Krejzy. „Říkám to od loňského jara,“ uvedl.

„Nejsem lékař ani epidemiolog, tak to neumím reálně zhodnotit. Je třeba, aby se zejména lékaři poučili a nerozdělovali společnost rozdílným pohledem a opatřeními proti přenosu nemoci. Tady vidím obrovskou chybu a doufám, že se lékaři poučí,“ konstatuje Pavel Růžička, poslanec vládního hnutí ANO.

Anketa Nosíte venku roušku nebo respirátor? Vždy 17% Většinou ano 22% Většinou ne 18% Nikdy 43% hlasovalo: 11993 lidí

„Rozhodování nebylo snadné, nebyla zkušenost. Je však zjevné, že to naše vláda, zejména chaotickým přístupem, nezvládá,“ míní lidovecký poslanec Pavel Bělobrádek.

O chybách mluví také poslankyně a šéfka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. „Udělali. Kdybychom od začátku poslouchali skutečné odborníky typu profesora Berana a chránili naše obyvatele efektivně a cíleně, tak jsme mohli mít otevřené školy, restaurace i sportoviště, a přesto bychom měli mnohem méně obětí než dnes. Poslouchali jsme apokalyptiky a skončilo to pro nás apokalypsou. I tahle informace jen potvrzuje, že cesta tvrdých opatření, kterou zvolila česká vláda, je chybná. Nejenom že máme nejvíce mrtvých na milion obyvatel, ale jako vedlejší efekt jsme si ještě zničili celá odvětví naší ekonomiky. Právě proto Trikolóra opakovaně žaluje a žalovat bude postup Ministerstva zdravotnictví,“ zdůrazňuje.

„Od začátku tvrdím, že se měla uplatňovat opatření podle zákona na ochranu veřejného zdraví a vláda měla rizikovým skupinám zajistit zdarma roušky, funkční respirátory, vitamíny, dezinfekce a volně dostupné léky. Zároveň měla vláda zajistit také dostatek vhodných vakcín pro ty, co se chtějí očkovat. Místo toho však vláda provedla plošný lockdown, který není řešením, a současná situace je toho důsledkem,“ má jasno poslanec SPD a bezpečnostní expert hnutí Radovan Vích.

