U Válka na vrátnici. Fiala z něj trpí! Babiš házel fóry na ministra

Bývalý premiér a nynější vůdce opozice Andrej Babiš se ve svém obsáhlém projevu na půdě Sněmovny při projednávání důvěry nové vládě ostře pustil i do vládního programu v oblasti zdravotnictví.

„Pevně doufám, že zase nebudete privatizovat nemocnice, jako to bylo ve Středočeském kraji, Lounech a dalších místech. My jsme zdravotnictví podpořili obrovskými částkami a nastartovali nevídané investice, protože naši lékaři, kteří patří ke světové špičce, si to zaslouží. A hlavně naši občané si to zaslouží. Prioritou naší vlády bylo zdravotnictví dostupné pro všechny. Jestli to tak zůstane i za vaší vlády, mám silné pochybnosti,” uvedl Babiš.

Připomněl nedávný výrok Vlastimila Válka k čekacím lhůtám v ordinacích. „Pan nový ministr Válek hned v prvním rozhovoru říkal, že čekat šest hodin v čekárně je normální a chodit k doktorovi je jako si kupovat lístek na Barcelonu, no zkrátka, že lepší péči budou mít bohatí. My tu ale nechceme zdravotnictví pro bohaté a ty ostatní, chceme mít zdravotnictví pro všechny,” zdůraznil expremiér.

„Panu premiérovi bych hlavně chtěl říct, ať tam pana ministra Válka nechá, protože takového chaota nemusíte ani komentovat. Ten odvede naši práci sám od sebe. Když vydá opatření, které druhý den zruší, tak se nejdřív vymluví na úředníky a říká, že má nějaké svědky. Ve školách a podnicích nařídí používat antigenní testy, které omikron ani nedetekují. Na slib, že do hospod budou moci chodit i lidé s testem už dávno zapomněl, stejně jako na uznávání protilátek. Má po ruce čtyři nebo pět variant postupu a zaručeně vybere vždycky tu nejhorší. Zaměstnavatelům uloží povinnost nahlásit zaměstnance, který se odmítne testovat. S panem Rakušanem chtějí zavést pracovní karanténu. Třeba těm, kterým jste na Úřadech práce nebo sociální správě zmrazili platy. Je toho mnohem víc. Pan ministr Válek reagoval na dotaz, co dělat s lidmi, kteří se odmítnou testovat. Řekl, že takový zaměstnanec může například pracovat na vrátnici ministerstva u zadního vchodu, kde se pouštějí auta a v podobných typech provozu. Takže vážení zaměstnanci, hlaste se u zadního vchodu Ministerstva zdravotnictví, adresa je Palackého náměstí 375/4, Praha 2,” vyzval občany za výbuchu smíchu v sále.

Závěrem si vystřelil také z Válkovy mluvy. „To nejlepší nakonec. Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé a dokonce už ani novináři nerozumí? Prý to může být proto, že je z Brna a používá hantec. Takže by možná bylo dobré, aby pan ministr kromě tlumočníka do znakové řeči měl vedle sebe i tlumočníka do češtiny. Na jednu stranu s panem premiérem Fialou soucítím, protože je na něm vidět, jak těžko skrývá svoje utrpení, když stojí na tiskovce vedle pana Válka. Chápu, jste pětikoalice. Já kdybych měl takového ministra, vyrazím ho rovnou po tiskovce. Pan premiér trpí, protože pan Válek něco vysvětluje a nikdo mu nerozumí. Takový ministr je pro nás k nezaplacení a myslím, že se těšíme na spolupráci. Samozřejmě jste zjistili, že je něco jiného být v opozici a udělovat knížecí rady a být ve vládě. My jsme vám všechno připravili,” doplnil Andrej Babiš k oblasti zdravotnictví.

