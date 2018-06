Zaznělo z ČSSD: Sobotkovi exministři jsou proti vládě s Babišem. Třeba ale mohou problém vyřešit tím, že „budou nemocní“. Pravým smyslem referenda je...

Vnitrostranické referendum o vstupu sociálních demokratů do vlády je v plném proudu, ale někteří sociální demokraté si myslí, že za ním je snaha přimět poslance ČSSD podřídit se rozhodnutí většiny členů. „Asi to tvůrci skrytě sledovali, protože věděli, že v klubu je příliš silný hlas odporu. Stejně si myslím, že Chovanec, Zaorálek nebo jihočech Veselý s případným hlasováním o vstupu do vlády budou mít problém. A možná i Chvojka. Ale asi se budou muset podřídit,“ prohlásil bývalý poslanec sociální demokracie Radim Turek o bývalých ministrech Sobotkovy vlády. Ale připustil, že problém mohou vyřešit tím, že „budou nemocní“. „Třeba budou mít zrovna nějaký záchvat. Tak bych to viděl,“ prohlásil exposlanec.

Způsob referenda považují mnozí trochu za šaškárnu, protože referendum probíhá celý měsíc. „Nechápu, jaký to má smysl. A ještě si zapovědí zveřejňování výsledků, ale od samého začátku je zveřejňují. A někteří představitelé strany se zase tváří tajuplně, odmítají říci svůj názor, protože prý nechtějí ovlivňovat straníky. Ale když jsou funkcionáři strany, měli by jasně formulovat své názory, Ať třeba Chvojka rovnou řekne, že je proti vstupu do vlády Babišem, co je na tom? Proč dělat z otázky vstupu tajné hlasování, to není hlasování o personálních otázkách, které je podle stanov povinně tajné,“ diví se Turek. Taková situace podle jeho názoru jen dokládá rozpolcenost a nejednotnost strany, což se zakrývá jakousi pluralitou. „Sociální demokracie není ani jednotná, ani dvoubarevná, ale spíš neuchopitelná. A na tom si ještě zakládají,“ kritizuje bývalý poslanec Radim Turek jednání některých současných představitelů strany. Ale konání referenda neodsuzuje, naopak vítá, že zájem se vyjádřit k budoucnosti strany má velká část straníků. „Ta původní myšlenka není špatná, je to návrat ke kořenům, k rozhodnutí odspoda. Ale referendum by nemělo trvat měsíc, měl být dán termín, kdy se všichni sejdou a hlasují,“ namítá pro ParlamentníListy.cz Turek.

Anketa Je dobře, že Zeman jmenoval Babiše znovu premiérem? Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 5675 lidí

Chovanec stříhá metr, kdy si pro něj přijdou

Šéf krajské organizace ČSSD, který si nepřál být jmenován, považuje referendum za alibismus ze strany současného vedení. „Jde o to zbavit se odpovědnosti a hodit ji na členy. Ale ti, kteří současný marasmus způsobili, kromě předsedy Sobotky, který se vzdal mandátu, z toho žádnou odpovědnost nevyvodili. Sedí v parlamentu dál, jsou tam všichni, protože obsadili první místa na kandidátkách, a ti jediní prošli. Trochu absurdní vzhledem k tomu, že se na současném průšvihu podíleli. V podstatě všech patnáct,“ prohlásil o zákonodárcích za ČSSD v Poslanecké sněmovně parlamentu.

A nový předseda Jan Hamáček podle něj není schopen všechny poslance přesvědčit o výhodě vstupu sociální demokracie do vlády, proto si rozhodnutí nechá posvětit členy strany, kteří ale nemají zkušenosti ze spolupráce s Andrejem Babišem jako ti, kteří se pohybují ve vrcholové politice. „Někteří hlasují podle toho, jestli z toho budou něco mít, jiní byli zvyklí, že ČSSD to vždycky nějak uhrála, takže věří, že dnešní situace je jen nějaká přeháňka a že na jejich prebendy bude zase svítit sluníčko,“ dodal šéf jedné regionální organizace strany.

Dává najevo obavy, že některé čelné představitele strany čeká od hnutí ANO odveta. „Chovanec podle mne stříhá metr, kdy si pro něj přijdou, stejně tak paní Marksová, a kdoví, jak dopadne Valachová,“ říká pro ParlamentníListy.cz s odkazem na různá trestní oznámení, která padají od některých nástupců bývalých sociálně demokratických ministrů.

Zklamáním je sestava nominovaných ministrů za ČSSD

Podle odhadů se zatím zdá, že sociální demokracie se vysloví pro vládní spolupráci s hnutím ANO. „Samozřejmě, podle mě je to poslední šance, jak se strana může restartovat. Ale velkým zklamáním je pro mne personální politika nového předsedy Jana Hamáčka,“ připouští bývalý poslanec Turek. Nediví se, že pro mnohé straníky to není nejlepší příslib restartu. „Pokud bych se rozhodl jít do vlády, tak cílem by měl být opravdu restart, vzchopení strany. Prezentace sociální demokracie by měla probíhat prostřednictvím pěti ministrů, proto by to měly být charismatické osobnosti, aby si každý, kdo vidí ministra, řekl: To je socan. Proto by mi bylo jedno, jestli kandidát na ministra za ČSSD je straník, jestli je z Horní Dolní nebo mi dá na konferenci pět hlasů,“ vysvětlil Turek, že kdyby strana dostala resort kultury, měla by ta dát někoho, jako byl Pavel Dostál nebo Vítězslav Jandák, o kterém všichni věděli, že je to šoumen, a to prý straně přináší body. „Jestli prosadili dva zákony, tak je to moc, ale všichni věděli, že jsou to socani. Při vší úctě k tomu Staňkovi, to žádný bourák není a ještě se ukázalo, že si plete Síse se Sýsem. Američana s komunistou,“ kritizuje. A přiznává, že byl hluboce zklamaný, že Jan Hamáček odmítl resort obrany. „Po Šlechtové bude muset být každý úspěšný. Ona obranu přivedla na okraj další propasti. Navíc obrana má velký dopad na český průmysl, který je na Moravě, na výzkumné ústavy. Prostě velký ekonomický přínos,“ říká. A vzhledem k tomu, že se čím dál víc hovoří o národních hodnotách, o obavách z migrace, mohla by se podle něj na obraně sociální demokracie zviditelnit.

Hamáček je slabý odvar Sobotky

Ale personální složení ministrů sociální demokracie kritizuje řada straníků, byť zatím jen v kuloárech. „Do vlády se cpe pražský intrikán Poche, který se snaží prezentovat jako sociální demokrat evropského střihu, ale nedivím se, že ho prezident odmítá,“ říká ParlamentnímListům.cz jeden z poslanců, který chce také zůstat v anonymitě. Je přesvědčen, že jednání o vládě mohla být pro sociální demokracii výhodnější. Proč navrhujeme na zemědělství Miroslava Tomana? ptá se poslanec. I když prý má blízko k lidem z tzv. Platformy v ČSSD, byl ochoten si ho „osvojit“ prezident, vždyť byl i v jeho Rusnokově vládě, ale i Babiš, s kterým jsou údajně přátelé. „Kdybychom tedy řekli, že zemědělství nechceme, Babiš by ho tam možná dal stejně, ale my jsme si mohli říci o dopravu, kterou jsme léta neměli. Nebo mohl Zimola, bývalý učitel, který má navíc blízko ke sportu, usilovat o školství, které je tradičně sociálně demokratický resort. A po Valachové tam zůstala doslova rozbombardovaná země. Nebo jsme mohli žádat ministerstvo práce a sociálních věcí. Mohlo to prostě být lépe zkaučované,“ je přesvědčen poslanec. Ostatně Hamáček je podle něj slabý předseda. „Nejhorší je, že Hamáček je slabý level Sobotky. Sobotka měl řadu věcí lépe zmáknutou, uměl lépe tu machiavelistickou politiku,“ upozornil poslanec ČSSD, že slabost, kterou všichni bývalému šéfovi strany vyčítali, není nic proti tomu, jak se zatím předvádí jeho nástupce.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 89% Nepodporuji 11% hlasovalo: 11308 lidí

Sociální demokraté většinou přiznávají, že nemají při rozhodování na výběr. „Nechali jsme si vykuchat hnutím ANO vlastní volební program. Jak bychom pak vládu měli kritizovat?“ říkají mnozí. Navíc prezident Miloš Zeman deset dní před koncem vnitrostranického referenda Andreje Babiše jmenoval podruhé premiérem. „Tím řekl, podívejte, Babiš tam bude, hlasujte si, jak chcete. Na jedné straně mohl pomoci k rozhodnutí, že do toho sociální demokraté raději půjdou, ale ve straně jsou i ti, kteří se tímto krokem cítí poníženi. Uvidíme, co převáží,“ uvedl exposlanec Radim Turek. Za současné konstelace velké šance sociálním demokratům nedává. „Babiš je má na lopatkách. Jestli ve vládě budou nebo ne, je mu v podstatě jedno. Chce je tam kvůli image. Kdo říká, že poté, až vláda dostane důvěru, už Babiš sociální demokraty nebude potřebovat, má pravdu,“ konstatuje Turek.

