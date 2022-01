„Oni nás úplně škrtnou.“ Zděšení v zákulisí. Lipavský řídil, Fiala neuhlídal. Až tahle bomba vybuchne...

Trapas s komentováním neexistujícího Orbánova schvalování střelby do demonstrantů v Kazachstánu a doutnající průšvih s Čínou. Tak prý vypadá činnost vedení resortu zahraničních věcí. Pokud by došlo k přerušení vztahů s Čínou, znamená to podle zdrojů PL totální konec všech obchodů. “Nebudou čipy do aut, nebude nic z toho,” dozvěděli jsme se. V Evropě prý už existuje příklad.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský se od nástupu do funkce chová spíše zdrženlivě, alespoň tedy ve vztahu k veřejným výrokům. Nelze se divit, když se za jeho “poslušnost” a dodržování koaličního programu osobně zaručil premiér Petr Fiala prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Jen díky tomu nakonec Lipavský do křesla šéfa Černínského paláce usedl.

Ve dvou důležitých věcech se však ministr neuhlídal. Přestože pečlivě vybíral slova, de facto zkritizoval maďarského premiéra Orbána za jeho údajnou podporu kazašskému prezidentovi. Některá česká média totiž tvrdila, že Viktor Orbán podpořil režim v Kazachstánu s jeho střelbou do demonstrantů. Problém spočívá v tom, že Orbán nikdy nic takového neřekl a pouze vyjádřil solidaritu s mrtvými při protestech. Podobný výrok navíc pronesl i šéf Evropské rady Charles Michel. Podle zjištění redakce to v Černínském paláci vyvolalo z části rozčarování a zčásti posměch, že novopečený ministr naletěl na dezinformace některých českých médií a komentoval něco, co se nestalo.

Nejde však o jediný problém, který je aktuálně námětem debat mezi částí českých diplomatů i politiků. Další věc prý může mít horší důsledky. Nejde o nic menšího, než vztahy naší země s Čínskou lidovou republikou.

Konkrétně o veřejné vyjádření ministra Lipavského, že rozkázal českému velvyslanci v Pekingu Vladimíru Tomšíkovi, aby se příště zdržel jakýchkoli slov podpory směrem k Číně. V tomto případě šlo o to, že velvyslanec na přímou žádost prezidenta republiky vyjádřil podporu blížícím se zimním olympijským hrám v Pekingu. Lipavský mu prý obratem telefonoval a vyzval ho, aby příště už nic podobného neříkal. Prezident přitom podle Ústavy zastupuje stát navenek, tedy je otázkou, zda může ministr zahraničních věcí zakázat velvyslanci, aby plnil přání či úkoly hlavy státu.

Tato záležitost prý může mít pro Českou republiku daleko horší důsledky. “Tohle prostě nejde. Jestli měl (Jan Lipavský, pozn. red.) úkol vlády a premiéra toto našemu velvyslanci sdělit, dobře, ale neměl to ventilovat do médií. V takovém případě se totiž zdá, že ta slibovaná revize vztahů s Čínou bude znamenat pohřbení těchto vztahů,” řekl PL významný diplomat, který si nepřál být veřejně jmenován.

Fotogalerie: - Důvěra Fialově vládě

“Máte na výběr dvě možnosti. Buďto rozvíjet vztahy s Tchajwanem a plácet se po ramenou, jak jsme spravedliví nebo se chovat racionálně. V tom prvním případě by následovalo jediné, přerušení diplomatických vztahů s Čínou. Stačí se podívat, co Čína udělala Litvě, naprosto je vyškrtli z celních sazebníků a když tam dovezli zboží do přístavu, tak jim řekli, ať se zase otočí a jedou domů s tím, že žádná Litva pro ně neexistuje a nelze do Číny dovézt nic ani v krabičce od sirek. Nečekejme, že by nás čekalo něco mírnějšího. Náš obchod s Čínou není vůbec malý, přestože je snaha to dlouhodobě shazovat. Stačí se podívat na čísla Škodovky, kolik tam vyrábí,” varuje.

“Je potřeba se to dívat se znalostí věci a rozumem, ne plácat do médií, aby se to líbilo malé skupince bláznů. Ať se vláda rozhodne, jakou cestou půjde. Dobře, zrušte komplet vztahy s Číňany, ale pak musíte nést důsledky. Totálně by nás škrtli. Nebyli by žádné čipy do aut, žádné respirátory, nic. Konec, klidně z minuty na minutu,” dodává náš diplomatický zdroj, který má v Čínou výrazné zkušenosti.

K tomu všemu je vtipné, jak ministr veřejně říká, že je silný. Podívejte, pokud musí ministr v médiích o sobě říkat, že není slabým ministrem, tak snad není potřeba nic dodávat. Tohle nemusí dopadnout dobře. Ani pro samotného Lipavského. Přišel do baráku, kde člověk s nulovými zkušenostmi lehce narazí nebo se nechá ovládat skupinou, která se mu rychleji vlichotí a začnou mu “pomáhat”. Bylo to vidět už na setkání ministra s našimi velvyslanci, které se teď konalo. Ministr tam přečetl připravený projev a nebyl moc schopen z toho rámce vystoupit a začít tam smysluplně mluvit bez papíru. Tohle není pro šéfa diplomacie nic dobrého. Třeba ho podceňuji a rozkouká se, ale spíše se bojím, že to dopadne blbě,” konstatuje diplomat z Černínského paláce.

