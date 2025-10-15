Premiér Fiala: Budeme mluvit o podpoře Ukrajiny, evropské obraně a migraci

Mluvil jsem dnes s předsedou Evropské rady Antóniem Costou před jednáním v Bruselu, které nás čeká příští týden.
S ostatními lídry budeme hledat cesty, jak posílit konkurenceschopnost Evropy, včetně revize Green Dealu tak, aby ambiciózní klimatické cíle nepoškozovaly naše občany a firmy. Je to v zájmu českých občanů i celé Unie.
Budeme mluvit také o podpoře Ukrajiny, evropské obraně a o tom, jak lépe bojovat proti nelegální migraci.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV