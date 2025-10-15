Premiér Fiala: Budeme mluvit o podpoře Ukrajiny, evropské obraně a migraci

16.10.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání v EU.

Premiér Fiala: Budeme mluvit o podpoře Ukrajiny, evropské obraně a migraci
Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Fiala v debatě České televize

Mluvil jsem dnes s předsedou Evropské rady Antóniem Costou před jednáním v Bruselu, které nás čeká příští týden.

S ostatními lídry budeme hledat cesty, jak posílit konkurenceschopnost Evropy, včetně revize Green Dealu tak, aby ambiciózní klimatické cíle nepoškozovaly naše občany a firmy. Je to v zájmu českých občanů i celé Unie.

Budeme mluvit také o podpoře Ukrajiny, evropské obraně a o tom, jak lépe bojovat proti nelegální migraci.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
autor: PV

