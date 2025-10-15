Pád Evropy. Ekonom odhaluje těžké problémy průmyslu

15.10.2025 21:45 | Monitoring

„Útlum evropského průmyslu nekončí,“ upozorňuje ekonom Petr Dufek. Průmysl v zemích EU čelí dlouhodobému útlumu, který trvá už 28 měsíců, pokud se nezahrnou výsledky rostoucího irského hospodářství. Problémy jsou strukturálního charakteru, dané ztrátou konkurenceschopnosti, vysokými cenami energií a byrokracií. Tento stav vedoucí k deindustrializaci pokračuje i v době deglobalizace.

Pád Evropy. Ekonom odhaluje těžké problémy průmyslu
Foto: investicniweb.cz
Popisek: Petr Dufek

Průmysl v zemích EU prochází velmi nepříznivým obdobím. Na jaře jej sice podpořily zakázky vyvolené předzásobením amerických zákazníků, avšak s tím, jak tento efekt odezněl, průmysl se vrátil do kolejí vedoucích k dalšímu útlumu.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 11636 lidí

„Meziroční čísla rozhodně nevypadají úplně zle (+1,1 %), avšak jsou silně ovlivněna kreativními výsledky irského průmyslu. Ten se sice svojí velikostí nemůže rovnat větším zemím, avšak s dvoucifernými růsty (aktuálně +29 %) už s celkovým výsledkem EU silně zahýbat umí. A dělá to vlastně letos nepřetržitě,“ upozorňuje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS.

Ztráty na evropském i asijském trhu a Trumpova cla

Fakticky bez zahrnutí Irska je evropský průmysl už 28 měsíců na ústupu. Z červených čísel ho nedostal ani pozvolný růst evropské ekonomiky. Je zřejmé, že problémy průmyslu nejsou cyklického, ale strukturálního charakteru.

„Ostatně jen samotný automotive tento scénář vlastně docela dobře ilustruje. Zatímco prodeje aut mírně rostou, evropští výrobci (čest výjimkám) ztrácejí tržní podíly na domácím evropském trhu i na dříve tolik protežovaném asijském trhu. Celní handicap v podobě amerických cen a k tomu výrazné posílení eura vůči dolaru jsou už jen doplňkové políčky tomuto dříve úspěšnému odvětví,“ domnívá se Dufek.

Průmysl ovlivňují chybná politická rozhodnutí

Průmysl EU podle něj trpí ztrátou konkurenceschopnosti v důsledku ztráty inovačního leadershipu, nesrovnatelně drahých energií a bující byrokracie. „První problém jde na vrub především samotným firmám, nicméně druhé dva jsou dílem politických rozhodnutí na evropské i národní úrovni,“ vysvětluje ekonom a pokládá otázku, jaké přichází řešení. „Dotace, tedy spíše dotační sliby – viz Německo,“ odpovídá si Dufek.

Deindustrializace EU paradoxně v časech deglobalizace „úspěšně“ pokračuje dál a nic na tom nemění ani šum irských statistik, které opticky vylepšují výsledky upadajícího, dříve silného odvětví.

Psali jsme:

V Česku hádky o ministry. Německo v mezičase kolabuje
Petr Dufek: Češi utrácejí s rozumem
Dufek (KDU-ČSL): Ztrácíme
Petr Dufek: Další slabý výsledek průmyslu v EU v řadě

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

cla , Dufek , ekonomie , EU , průmysl , konkurenceschopnost , automotive , deglobalizace , deindustrializace

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Očekáváte, že průmysl ve zemích EU půjde v brzké době opět nahoru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Elektro automobily

Že jsou předražené se shodneme. Ale co s tím? To, že to jako politik budete jen říkat je podle mě žalostně málo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mužská přání v kostceMužská přání v kostce Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pád Evropy. Ekonom odhaluje těžké problémy průmyslu

21:45 Pád Evropy. Ekonom odhaluje těžké problémy průmyslu

„Útlum evropského průmyslu nekončí,“ upozorňuje ekonom Petr Dufek. Průmysl v zemích EU čelí dlouhodo…