Nadace ČEZ: Pomoc energetiků po povodních byla důležitá

Techniky z ČEZ Distribuce ocenil za jejich nasazení hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, roli Dlouhých strání vyzdvihl starosta Šumperka a krajský koordinátor pro pomoc a obnovu zaplavených oblastí Miroslav Adámek. Starostové i další osobnosti z regionu zmiňují také podporu Nadace ČEZ, která poslala zaplaveným školám, školkám, hasičům, sportovním klubům i dalším neziskovým organizacím téměř 13 milionů korun na obnovu jejich činnosti.
Na slavnostním setkání v Šumperku ocenil kraj přes 350 lidí, kteří byli při povodních v první linii – hasiče, vojáky a záchranáře, ale nezapomněl ani na energetiky. „Chlapi z ČEZ Distribuce nastoupili do zaplavených oblastí hned po hasičích. Bylo nám jasné, že obnova energetické infrastruktury je pro občany zásadní, proto jsme se krizových štábech potkávali se zástupci energetiků každý den a řešili nejaktuálnější úkoly. Ocenění si bezpochyby zaslouží, v nejzasaženějších lokalitách byli v terénu až do zimy,“ poděkoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk šéfovi šumperských a jesenických energetiků Michalu Bednaříkovi.
Ten upřesnil, že práce ještě zdaleka nejsou u konce. „Mnohá vedení jsme museli opravit jen provizorně, abychom zajistili co nejrychlejší obnovu dodávek elektřiny. Během letošního roku se všude postupně vracíme a dáváme vše do pořádku podle nových projektů. V některých lokalitách se navíc musíme popasovat i s tím, jak povodeň změnila terén. Návrat vedení do původní trasy už tam není možný a opravy budou probíhat i příští rok,“ upřesnil Michal Bednařík z ČEZ Distribuce.
S velkým uznáním se v regionu stále mluví také o roli vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, která znovu prokázala, že neslouží jen jako akumulátor energie. Před povodněmi elektrárna uvolnila prostor v dolní nádrži a tři dny pak mohla zadržovat vodu přitékající z Divoké Desné a okolních kopců, což zásadně ovlivnilo napáchané škody v obcích pod elektrárnou od Loučné nad Desnou až po Šumperk. „Byla to zásadní pomoc. Obce od Červenohorského sedla směrem na jih díky tomu zasáhla povodeň mnohem méně než obce na Jesenicku, které žádnou podobnou ochranu nemají,“ řekl starosta Šumperka Miroslav Adámek, který má jako krajský zastupitel zároveň na starost koordinaci podpory a obnovy zaplavených oblastí.
Významnou pomoc poskytla regionu také Nadace ČEZ, která hned po opadnutí vody vypsala mimořádné povodňové granty a školám, sportovním klubům, hasičům i dalším organizacím poslala téměř 13 milionů korun.
„Vzdělávací instituce, hasiče i neziskové spolky podporujeme dlouhodobě a systematicky. Uvědomujeme si jejich přínos pro naši společnost například při výchově mladé generace nebo péči o seniory. Proto jsme po povodních neváhali a vypsali speciální grantový program, aby se mohli co nejdříve postavit na nohy a obnovit svou činnost,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Nadace podpořila například obnovu základní školy, mateřské školy a ZUŠ v Jeseníku, školek v Litovli, Velké Kraši, Vápenné, Lipové a Vidnavě, přispěla na obnovu fotbalových hřišť a sportovního zázemí v České Vsi, Písečné, Mikulovících, Litovli, Velké Kraši, Skorošicích, Vápenné a Hanušovicích a také hasičům v Mikulovicích, Velké Kraši, Vápenné a Žulové. Díky milionovému grantu Nadace ČEZ se také podařilo obnovit kompletně zničený areál závodiště v proslulém Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých Horách.
Aktuální informace z podpořených organizací
Obec Vápenná
Nadace ČEZ po povodních podpořila naši školku a školku, fotbalový klub, klub seniorů a SDH. Klub seniorů již využil svůj příspěvek na výlety a poznávací zájezdy, čímž seniorům zmírnil psychickou újmu po povodních. MŠ vybudovala na své zahradě nové dětské hřiště, ZŠ bude z daru nadace obnovovat počítačovou síť. FK Vápenná provedl revitalizaci fotbalového hřiště, na kterém přistávali helikoptéry s pomocí. A hasiči si pořídili nové vybavení.
Velice si vaši finanční pomoci vážíme a mockrát děkujeme.
Leoš Hannig, starosta
ZKO Litovel
Po povodních přišla naše Základní kynologická organizace Litovel o velkou část potřebného vybavení, sekaček a pomůcek pro výcvik, odkládací boxy pro psy byly všechny poškozeny vodou a poničeno bylo i naše zázemí. Nadace ČEZ nás podpořila v nákupu potřebných nových kotců, pomůcek pro výcvik a obrany a nákupem nového traktorku pro sekání trávy. Můžeme nyní pokračovat v naší činnosti. Zmírnila dopad povodní na naši organizaci a podpořila nás v našem rozvoji. Velké díky!
Eva Hrachovcová, členka ZKO Litovel
TK Hanušovice
Zatím jsme pořídili elektrický válec, teď se chystáme na nákup dalších věcí. Díky vaší podpoře můžeme naši činnost postupně obnovovat.
Jaroslav Kulhaj, předseda TK Hanušovice
FK Mikulovice
Obnova našeho sportovního areálu po loňských ničivých povodních je ve stádiu, kdy jsme sehnali, a to i díky Nadaci ČEZ, potřebný objem finančních prostředků. Za rok se stihlo i oslovení NSA jako hlavního dárce. Po dlouhých jednáních s orgány státní správy jsme získali všechna nutná povolení pro rekonstrukci areálu a mohli vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele, se kterým jsme před několika dny podepsali smlouvu.
Rekonstrukce začne co nejdříve a uvidíme, co nám příroda dovolí stihnout ještě v tomto roce.
Nadaci ČEZ ještě jednou moc děkujeme.
Jiří Zlatník, předseda FK Mikulovice
Sokol Široký Brod
Díky podpoře Nadace ČEZ se nám zatím podařilo dokončit obložení stěn v tělocvičně, dokončuje se oplocení pozemku. Momentálně se intenzivně pracuje na dokončovacích pracích (omítky a malba) v sokolovně, kde bude následně dodán nábytek. Vše by mělo být hotovo do konce listopadu.
S úctou a vděčností
Za TJ Sokol Široký Brod Kamila Jehličková
ZŠ Vidnava
Základní škola Vidnava zatím provedla stavební opravy v sauně a místnosti pro tělesnou výchovu – byly osekány mokré omítky a zdivo, rozebrána saunová část, vyčištěno topné těleso, oškrábána malba, která se vlhkem poničila, a místnost nyní schne. Jakmile to bude možné, nahodí se zpět omítky a musí se nově dobudovat dřevěná část pro saunování, kde bylo dřevo zcela zničeno. Ve druhé místnosti jsou práce podobného charakteru, byla zde ještě přidělána a zrevidována elektřina, oprava zdiva a omítek. Čeká nás vyřešit podlahu a topení a pracujeme na výběru nakoupení vybavení a pomůcek pro cvičení.
Miluše Malčíková, ředitelka školy
MŠ Litovel
K dnešnímu dni jsme vyčerpali 157 900 Kč. Stále probíhají práce na opravě zdí ve sklepech MŠ. Dětem jsme zakoupili nové hračky na písek, nářadí na zahradu, vyvýšené záhony, vyměnili se desky na pískovišti. Na uskladnění pomůcek máme policové kovové regály, do kterých ještě po dokončení oprav zdí přikoupíme úložné boxy. Ještě plánujeme zakoupit úložné boxy do regálů, další zahradní náčiní pro děti (lopaty, hrábě, kolečka) a kovové regály.
S pozdravem a díky
Petra Sajičová, ředitelka školky
MŠ Vápenná
Na dětskou zahradu jsme během prázdnin pořídili nové herní prvky, momentálně se dokončují poslední terénní úpravy.
Pavla Hannigová, ředitelka MŠ
MŠ a ZŠ Hanušovice
Zářijové povodně roku 2024 Hanušovice těžce zasáhly. Po protržení hráze bylo zaplaveno celé město a vznikly obrovské škody – od komunikací, mostů a podniků až po obytné domy a sportoviště. Výrazně postižena byla také MŠ a ZŠ Hanušovice, kde voda zničila zázemí pro zaměstnance.
Velmi si vážíme veškeré finanční pomoci, která nám pomohla překonat první měsíce po katastrofě. Součástí této podpory byl také příspěvek Nadace ČEZ ve výši 241 481 Kč. Díky těmto prostředkům jsme mohli pořídit nový nábytek pro zázemí zaměstnanců MŠ a ZŠ Hanušovice a technické vybavení potřebné pro úklid po povodni.
Marie Pecháčková, projektová manažerka města
MŠ Vidnava
V současné době finišuje rekonstrukce hospodářské budovy. V celém objektu jsou nové podlahy, omítky, okna, zázemí, WC a šatna, budova již částečně slouží dětem i zaměstnancům (sklady pomůcek…). Čekáme na dokončení topení a montáž dveří. Vaše dotace nám velmi pomohla, celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 1,1 mil. Kč.
Děkujeme!
Eva Pavličíková, ředitelka MŠ Vidnava
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva