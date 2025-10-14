Jak obejít voliče. Tajná hra o vládu nabírá podobu. ODS, lidovci i Hrad

Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Nová vláda vzešlá z voleb do Poslanecké sněmovny nevznikne dříve než v průběhu listopadu. Časový rámec narýsoval prezident Petr Pavel, přestože se zdálo, že se hnutí ANO, SPD a Motoristé jsou schopné na programu i personáliích domluvit podstatně dříve.
Jak jsme již uvedli v předchozích článcích, Hradu vyhovuje delší časový rámec, protože by rád prosadil svou podobu příští vlády. A v této představě není pro SPD a Motoristy místo. Nejde zdaleka pouze o prezidenta Pavla jako spíše o jeho blízké i vlivové okolí, například poradce Petra Koláře či některé významné státní činitele, kteří se obávají, že vláda na půdorysu ANO, SPD a Motoristé by mohla znamenat jejich konec v mocných funkcích.
Prodloužený časový horizont navíc nahrává právě tomu, že jednotliví již známí kandidáti na ministry budou čelit dehonestačním kampaním či jinému tlaku. Cílem může být i uměle vyvolané rozkmotření Babiše s Macinkou či Okamurou. V takovém případě by šéfovi ANO nezbylo nic jiného než se s podporou pro svou případnou jednobarevnou vládu obrátit na poslance některých stran končící Fialovy vlády. Hlavní tváře hnutí ANO to však odmítají a často potvrzují, že by šlo o zradu voličů.
Jak to ovšem vypadá ve Fialově táboře? Ten již brzy nebude Fialův, neboť končící premiér oznámil, že se již nebude ucházet o post šéfa ODS, a odejde tak do politické historie. To by mohlo napomoci rozpadu koalice SPOLU a méně koordinovanému postupu, což by nahrálo tomu, že by v případě vlekoucích se neúspěšných jednání o vládě Andreje Babiše potřebný počet poslanců například KDU-ČSL a ODS Babišovu vládu tiše podpořil. Tím by Hrad prosadil svou, a nejen on.
ParlamentníListy.cz zajímalo, jaké jsou nálady uvnitř ODS, která volbami utrpěla nejvíce, když po svých zádech do Sněmovny vynesla nebývalý počet lidoveckých poslanců, přestože samotná KDU-ČSL má kolem dvou procent voličské podpory.
„Hele, já všem říkám, a celkem se mnou všichni souhlasí, že teď do toho s Babišem nejdeme. To až v dalším kole, až jim ta vláda klekne. Pak to můžeme nějak podpořit, to bude jiná situace. Ale teď ne. ANO čtyři roky nedělalo opozici, ale sabotovalo Parlament a jeho ‚Antifialu‘. Tak ať si to teď vyžerou,“ dozvěděli jsme se ze zdroje blízkého vedení ODS.
Mimo ODS se prý v rámci SPOLU ale už nyní nacházejí hlasy, které mají jiný postoj. „Jasně že Hladík do toho chce jít už teď. To je takový... Nechci říct co, že ho celé Brno zná. Ten pro funkci udělá cokoliv. Však ho ani znovu nezvolili místopředsedou KDU-ČSL, protože polovina strany ho nenávidí víc než kohokoliv jiného,“ pokračuje zdroj redakce.
„Nemyslete si, že Babiš se bude za Filipa Turka nějak prát. Babiš chce klid na práci a na byznys, nemá chuť hádat se s Bruselem a západní Evropou. A já bych se vůbec nedivil, kdyby to na Turka vypouštěl on,“ sdělil dokonce serveru ParlamentníListy.cz zdroj blízký vedení ODS.
autor: Radim Panenka