Zoo Ostrava: Běžci u nás vyběhali 261 tisíc korun na ochranu langurů

Devátý ročník charitativního běhu tradičně pořádala Zoo Ostrava ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice. Předchozí ročníky podpořily záchranné programy pro outloně váhavé, langury indočínské, lemury Sclaterovy, gibony stříbrné, luskouny ostrovní, loskutáky niaské, korály a želvy ostruhaté. Letošní ročník byl věnován langurům Delacourovým.
Langur Delacourův (Trachypithecus delacouri) je endemický druh primáta žijící pouze ve Vietnamu. Je veden v Červeném seznamu ohrožených druhů (The IUCN Red List) v kategorii kriticky ohrožený (Critically Endangered), což představuje nejvyšší stupeň ohrožení, poslední před kategorií vyhubený v přírodě (Extinct in the Wild). V 90. letech 20. století se tento druh vyskytoval v 16 izolovaných oblastech v poměrně malém regionu severního Vietnamu. V důsledku velmi intenzivního lovu především pro využití v tradiční medicíně, bylo do roku 2010 jedenáct populací vyhubeno. V současnosti se langur Delacourův vyskytuje už jen v pěti izolovaných oblastech a celková populace čítá méně než 500 jedinců.
Díky intenzivní snaze ochranářů se podařilo vytvořit podmínky pro obnovu populace v oblasti Trang An, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. V srpnu 2020 byli na ostrov o rozloze 2 hektary převezeni tři jedinci narození v záchranném centru EPRC. Od té doby se zde narodilo pět mláďat. Zvířata jsou pod stálým dohledem strážců a odborníků a jejich zdravotní stav je pravidelně monitorován.
Další fáze projektu počítá s rozšířením populace na jiné ostrovy v oblasti Trang An. Cílem je vytvořit stabilní, geneticky rozmanitou populaci, která zajistí dlouhodobé přežití druhu. Součástí plánů je také případný přesun jedinců z jiných volně žijících populací, zejména z rezervace Van Long, kde je hustota populace již velmi vysoká. Tento projekt představuje významný krok k záchraně jednoho z nejvzácnějších primátů světa. A právě na tento projekt poputuje celý výtěžek charitativního běhu – rekordních 261 097 Kč.
Do letošního ročníku se přihlásilo 1000 běžců a byla tak naplněna maximální kapacita. Zájemci si mohli vybrat ze tří tras. Největší zájem byl o trasu 3 km, kterou si zvolilo téměř 500 běžců. Připravena byla i trasa pro nejmenší účastníky v délce 480 m. Nejmladšímu účastníkovi byl 1 rok a nejstaršímu dokonce 73 let.
Za devět ročníků charitativních běhů se podařilo získat více než 1,7 milionu korun na podporu záchranných projektů po celém světě. Děkujeme všem, kteří se do běhu zapojili a „přiložili nohu k dílu“ ve prospěch ohrožených druhů!
Děkujeme také partnerům, kteří letošní charitativní běh podpořili:
Futurum Ostrava, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Vyšší odborná škola Prigo, Salon ME, Kilpi, Český červený kříž – oblastní spolek Ostrava, Lengau s.r.o., Laura Coffee, Organic Market, Slezská univerzita v Opavě, CineStar Ostrava, Form Factory.
O projektu na záchranu langurů Delacourových, který podporuje Zoo Ostrava i v rámci programu 5 korun ze vstupu, pojednává 6. díl seriálu Na chvíli na Zemi, který se právě vysílá na Oneplay.
autor: Tisková zpráva