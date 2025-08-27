„Celý Černín čeká, až se Lipavský sbalí.“ Z diplomatických kruhů hřmí

ParlamentníListy.cz nedávno informovaly o zákulisí české zahraniční politiky. Hlavně o tom, kdo ve skutečnosti vydává rozhodnutí. Řada důvěryhodných zdrojů přímo z vládních úřadů i samotného Černínského paláce, sídle Ministerstva zahraničních věcí, se totiž shodla, že ministr zahraničí Jan Lipavský není ve skutečnosti tou hlavní postavou, která má poslední slovo. Demiurgem má být vládní bezpečnostní poradce a bývalý diplomat Tomáš Pojar (VÍCE ZDE).
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Redakce byla informována některými zaměstnanci z Černínského paláce, že článek s názvem Model Lipavský. „To tu ještě nebylo. Rozhoduje se úplně jinde." způsobil v sídle ministerstva pozdvižení a diplomaté ho hojně četli a přeposílali si ho.
„Celé MZV tím ten den žilo, nemluvilo se o ničem jiném a četli to snad všichni,” prozradil serveru ParlamentníListy.cz jeden z českých diplomatů. Zmiňujeme to kvůli dalšímu efektu článku o řízení české zahraniční politiky. Redakci se totiž po jeho vydání ozvalo několik dalších českých diplomatů s přáním podělit se o informace. Na základě dlouhodobých kontaktů redakce s mnoha diplomaty a zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí se zdá, že takto negativně nebyl uvnitř úřadu dosud vnímán žádný ministr zahraničí.
Do voleb zbývá něco přes měsíc a s očekávanou změnou vlády přirozeně proběhne i výměna na postu ministra zahraničí. Tuto změnu s nadějí vyhlíží mnozí čeští diplomaté. Řada z nich sice v průběhu uplynulých čtyř let odešla či byla různými metodami „vyštípána”, ale mnoho kvalitních diplomatů je stále v naší zahraniční službě aktivních. Jen se příliš neprojevují a čekají, až se situace změní, místo Lipavského přijde někdo jiný a oni se budou moci pustit naplno do práce.
„Celý Černín s nadějí čeká na den, až si Lipavský sbalí krabice, odejde a navždy za ním zaklapnou dveře. Nevíme samozřejmě, kdo ho bude střídat a z jaké strany, ale většina nás tu věří, že se zase po letech začne místo aktivismu dělat skutečná diplomacie. Nehodlám hodnotit sebe, ale dobře vím, že nemalá část kolegů platí za zkušené profesionály. Za působení Lipavského ale nemohli naplno fungovat a prokázat své kvality, protože se víc řešila plamenná vyjádření na sociálních sítích, škodlivá symbolika a vůbec aktivistický přístup,” popisuje pro ParlamentníListy.cz aktivní český diplomat.
Jak dodává, diplomacie se nedělá na sociálních sítích a vyostřenými projevy. „Podívejte, tady jsme si říkali, že každý další projev nebo vystoupení Lipavského ubere České republice nějaké spřátelené země nebo dobré příležitosti. To se skutečně v praxi dělo,” uvedl a podrobněji popsal o co se jednalo.
Jde o to, že poté, co Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu a česká vláda se naplno postavila za Ukrajinu a co se verbální podpory týče, byla vedle Polska možná nejhlasitější z celé Evropy, začalo ministerstvo zahraničí pod Lipavského vedení tuto podporu aktivisticky přetvářet do konkrétních symbolů. Například se to projevilo tak, že velvyslancům a dalším diplomatům na českých ambasádách bylo doporučeno či spíše fakticky nařízeno, aby si do svého emailového podpisu, který je automaticky generován a přidáván do každé odeslané zprávy, přidali ikonku ukrajinské vlajky. Co na tom komu vadilo?
„V evropských zemích by to asi nevadilo, i když obecně je divné, aby emaily z české ambasády chodily zahraničním partnerům s vlajkou jiného státu. Problém to způsobilo v Africe a Asii. Některé tamní státy mají diametrálně odlišný pohled na Rusko, Ukrajinu a válku, která se vede. Neberou to jako svoji věc a obchodují s Rusy, protože v tom nevidí problém. Ve chvíli, kdy zástupcům takového státu pošlete nějakou žádost, třeba o podporu nějakého obchodního projektu, a v mailu uvidí ukrajinskou vlaječku, dají ten byznys raději někomu jinému. Zahraniční politika má hájit národní zájmy daného státu v zahraničí a je krajně neprofesionální dělat z diplomacie jen další chapadlo aktivismu. Sice se za to pan ministr dočkal různých pochval, ale ve skutečnosti si jeho zahraniční partneři řekli, že jim uvolil místo na světových trzích. Česku tohle velmi škodí, těch příkladů z praxe existuje mnoho,” sdělil redakci velvyslanec České republiky z mimoevropské destinace.
Další ze stále aktivně sloužících českých diplomatů podle svých slov doufá, že Lipavského éra rádoby hodnotové politiky brzy skončí. „Současné období není pouze o tom, že ministr nerozumí zahraniční politice, ale zároveň nemá žádnou autoritu. Nemá žádnou autoritu doma na zaminách (ministerstvu zahraničí, pozn.red.) ani v zahraničí. Bohužel je spíše pro smích a neberou ho vážně. Platí, že v politice vás mohou jakkoli nenávidět a nedávat vám, ale nesmíte se stát směšným. Lipavský se směšným stal hned zkraje a jen se to znásobuje. Pokud jde o praktické řízení resortu, v každodenní praxi je to mikromanažer, který řeší každou zbytečnost a důležité věci a souvislosti mu unikají,” dodává letitý český diplomat.
Tématu současné české zahraniční politiky, jejího vedení, výsledků a nestandardních kroků se podrobně věnuje kniha Cirkus Fiala - kdo skutečně vládnul Česku?, která vyšla letos před letními prázdninami. V kapitole nazvané Diplomatická katastrofa: američtější než Američané, rovněž hovoří řada českých expertů na mezinárodní vztahy a diplomatů. Na jméno i anonymně. Kniha popisuje podivné cesty vládního poradce Tomáše Pojara do Washingtonu a hned následně do Pekingu i to, co za nimi bylo a co prostřednictvím Pojara zástupci tehdejší Bidenovy administrativy české Fialově vládě vzkazovali.
Bývalý český velvyslanec ve Francii a zkušený diplomat Petr Drulák v knize popisuje, co dle jeho názoru současná vláda a ministr Lipavský udělali s českou zahraniční politikou.
„Česká diplomacie dosáhla pod tímto vedením nového dna. Zrušili jsme vztahy nejen s Ruskem a Čínou, ale také vážně poškodili vztahy se Slovenskem a Maďarskem, aniž bychom nějak prohloubili vztahy s kýmkoliv jiným. Dost jsme ztratili a nic nezískali. Poučováním států globálního Jihu o lidských právech či o jediném správném postoji ke konfliktu na Ukrajině nezískáváme respekt nýbrž výsměch a despekt. Respekt však nesklízíme ani lokajskou politikou v Bruselu,” hodnotí v knize Cirkus Fiala profesor Petr Drulák.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Radim Panenka