Podpora, tlak na Rusko, NATO... Jenže Ukrajinci začali utíkat do Německa

Američané jsou podle všeho připraveni zatlačit na Rusko. Jsou připraveni zvýšit tlak tak, aby Rusové projevili ochotu zasednout k jednacímu stolu.
Současně vyzval ostatní státy NATO, aby „proměnily slova v činy a investovaly do PURL“, což je ve Washingtonu vytvořený systém evropského nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. „Všechny země u tohoto stolu, nechceme tu žádné parazity,“ hřímal Hegseth.
A generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že 16 nebo 17 členů NATO už se zavázalo, že do programu PURL bude investovat a reálně tak pomůže vojenským silám Ukrajiny.
Švédský ministr obrany Pal Jonson na středeční schůzce přislíbil Ukrajině finanční pomoc a sdělil CNN, že mezi postojem Spojených států a Evropy k Ukrajině nyní panuje „mnohem větší shoda“. Země na obou stranách Atlantiku se podle něj shodují v tom, že Putina je třeba k jednáním dotlačit. „Cesta k míru na Ukrajině vede přes další sankce proti ruské ekonomice a přes dodávky většího množství zbraní Ukrajincům,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump prohlásil před novináři, že Ukrajinci by teď rádi přešli do ofenzivy. „Chtějí přejít do ofenzivy,“ řekl Trump v Oválné pracovně. „Rozvažuji vše. Oni by chtěli přejít do ofenzivy.“
Ale jednání o případných dodávkách raket dlouhého doletu Tomahawk na Ukrajinu, o němž Trump v posledních dnech mluvil, prý zatím nejsou na stole.
Ministři obrany NATO již slíbili dodat Ukrajině více dronů, Británie se zavázala dodat 100 000 dronů a Nizozemsko jí poskytne 90 milionů eur, v přepočtu asi 2,2 miliardy korun, na výrobu vlastních dronů.
„Můžete se na Německo spolehnout. Budeme pokračovat v naší podpoře Ukrajiny a rozšiřovat ji. S novými smlouvami Německo poskytne dodatečnou podporu ve výši přes 2 miliardy eur,“ oznámil ministr obrany Boris Pistorius. V přepočtu by šlo asi o 48,5 miliardy korun. Na slova německého ministra obrany upozornil server Kyiv Independent.
Pistorius uvedl, že Německo bude nadále prohlubovat spolupráci s Ukrajinou, konkrétně v oblasti zbrojního průmyslu. Oznámil plány na modernizaci dříve dodaných zbraní a prodloužení jejich operační životnosti.
Finský ministr obrany Antti Hakkanen varoval, že Rusko bude i po skončení války na Ukrajině představovat pro Evropu riziko.
„Rusko skutečně buduje vojenské prostředky pro druhou fázi své potenciální agrese… po ukrajinské válce zde hrozba vůči NATO přetrvá,“ konstatoval s tím, že Rusové pokračují v modernizaci své armády a pokračují v hromadění sil u finských hranic.
Server německého listu Die Welt ve stejné době, kdy se západní spojenci NATO zavazují posílit obranu Ukrajiny, upozorňuje, že výrazně narostl počet mladých Ukrajinců žádajících o azyl v Německu. Počet mladých mužů ve věku 18 až 22 let žádajících o azyl v Německu narostl ze 100 týdně na 1000 týdně.
Ukrajinská Národní agentura (UNN) upozornila, že podle ministerstva vnitra bylo v květnu 2025 prostřednictvím systému bezplatné registrace rozděleno 7961 osob z Ukrajiny, v srpnu 11 277 a v září 18 755.
Od 28. srpna 2025 mohou ukrajinští muži ve věku 18 až 22 let cestovat do zahraničí. Stanovuje to nové vládní nařízení. Prezident Zelenskyj ujistil veřejnost, že povolení mužům ve věku 18 - 22 let cestovat neovlivní obranyschopnost.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
