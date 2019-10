Plaga: Platy učitelů by mohly růst procentně, ne o pevnou částku

Základ platu učitelů by v příštím roce mohl růst o určité procento místo původně navrhovaného přidání všem stejně o 2700 korun. Novinářům to v pátek večer po jednání s odbory, zaměstnavateli a premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Zmínil případné navýšení tarifů o sedm až osm procent. Podle předsedy vlády by se výdělky učitelů měly zvednout spíš o procento než o pevnou částku. Odbory požadují zvýšení základu platu o deset procent. Jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti. Zaměstnavatelé jejich požadavek podpořili.

"O deset procent navýšení tarifů není pro mě akceptovatelná výše. Dovedu si představit, že se můžeme bavit o tarifním navýšení o sedm až osm procent," řekl Plaga. Možnost procentního navýšení místo přidání pevné částky se podle něj do hry vrátila na žádost zaměstnavatelů z asociací škol.

Vláda počítá se zvýšením sumy na platy učitelů o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Plaga dosud navrhoval, aby se tarify zvedly všem stejně o 2700 korun a zbývající čtvrtina peněz se využila na odměny. Podle odborů by toto přidávání ve srovnání s jejich požadavkem bylo výhodné pro 23.000 vyučujících v nižších platových třídách, kolem 142.200 pedagogů by dostalo méně.

"Procentní navýšení je nějakým způsobem ve hře. Musí se na tom domluvit vláda. Spoléháme na dobrou vůli, že přidání nebude jen nominální a promítne se do procent," řekl po jednání předák školských odborů František Dobšík.

Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 32% Ne 68% hlasovalo: 7617 lidí

Navýšení výdělků ve veřejném sektoru upravuje vládní nařízení, které připravilo ministerstvo práce. Babiš řekl, že vláda by měla záležitost příští týden uzavřít a o předpisu by měla jednat ve středu.

Podle ministra by se při plošném přidání o 2700 korun učitelům jejich tarify zvedly o 7,2 až 9,9 procenta. Víc by si přilepšili lidé bez praxe s nižší kvalifikací, zkušeným odborníkům by plat rostl procentně méně. Podle odborářů by plošné navýšení nemotivovalo dobré pedagogy a bylo by nižší, než učitelům vláda slibovala.

Při desetiprocentním zvýšení by se tarify upravily zhruba o 1360 až 4420 korun podle praxe a kvalifikace. Víc by dostali odborníci se zkušenostmi, méně začínající pracovníci s nižší odborností. Učitelům by se základ výdělku zvedl zhruba o 2860 až 3730 korun. Na odměny by zbyla asi pětina peněz, uvedli už dřív odboráři.

Odboráři a zástupci školských asociací se s premiérem setkali už minulý týden na konferenci o budoucnosti vzdělávání. Na akci bylo kolem 700 zástupců škol z celé země. Babiš navrhoval, aby sami na místě o návrzích na zvýšení platů hlasovali, která varianta je lepší. Někteří z ředitelů škol pak vystoupili a premiérovi řekli, že dávají přednost navýšení tarifů o deset procent, ne o pevnou částku.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pedagogická komora: Pro vyhlášení stávkové pohotovosti hlasovalo 94,5 procenta pedagogů Strašíte! slyšel Klaus ml. A odpověděl. Mluvil i o „magorech“ Premiér Babiš: Jsem naštvaný a frustrovaný Maláčová se znovu pustila do Babiše: Premiér by si měl zamést před vlastním prahem!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.