To ani Havel nedělal. Lipavského dopis. Dalajláma? Kolem Číny začalo být zle

reklama

V době, kdy předseda Senátu Miloš Vystrčil zavítal v srpnu 2020 na tolik mediálně a opozičně protežovanou návštěvu Tchaj-wanu, podporovatelé této sólové zahraničně-politické akce zdůrazňovali, že nejde jen o gesto, ale cesta má silný ekonomický potenciál, protože obchod s Čínou není pro Českou republiku příliš velký a Tchaj-wan by mohl Peking hravě nahradit. Je to opravdu tak? Na to se dle konkrétních čísel podíváme níže.

Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 10% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6173 lidí

Kromě toho, že Vystrčilova cesta očekávatelně vyvolala ostrou reakci Čínské lidové republiky, pro kterou je otázka podpory územní celistvosti kruciální, vyvstaly i otázky budoucích vztahů Česka s Čínou. Prezident, vláda ani tehdejší sněmovna aktivitu šéfa horní komory nepodpořili a všichni zdůraznili, že česká zahraniční politika svůj směr nemění.

Do jaké míry to platí i dnes, není vůbec jasné. Vláda sice v programovém prohlášení deklarovala ambici podniknout restart vztahů s Čínou (a Ruskem, pozn. red.), nikdo přesně neví, co si pod tím představit. Zároveň ale nikdy oficiálně neřekla, že by chtěla skoncovat s tradičně drženou linií politiky jedné Číny.

Jak už ParlamentníListy.cz informovaly, čínská vláda odvolala k poslednímu únoru z Prahy svého velvyslance a dosud se zdá, že se tak stane bez náhrady. Podle diplomatických zdrojů jde o jasný signál a možný předvoj k naprostému přerušení diplomatických vztahů.

VÍCE K TÉMATU: „Uráží se.“ Lipavský nezvládá úřad, zní zákulisím. A co mu teď chystá Čína... Došlo i na Vystrčila

Nyní začíná vycházet na světlo, co mohlo být jedním z polínek do pomyslného ohně mezi Českem a Čínou. Nejde o nic menšího, než o jednu z nejcitlivějších otázek pro Peking. Tchaj-wan. Tam totiž nedávno otevřel svou pobočku český lobbistický spolek s názvem Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, který vede Jakub Janda. Ten v posledních měsících své sledující na sociálních sítích zásobuje snímky z celého Tchaj-wanu a koncem minulého týdne právě tam informoval o slavnostním otevření jejich kanceláře v Taipei. Asistoval tomu dokonce tamní šéf diplomacie. “Americká velvyslankyně řekla, že se za nás zaručuje, protože máme dobré projekty s americkou vládou v Evropě,” vysvětlil Janda na svém facebookovém profilu.

Podstatné je, že se celé akce na Tchaj-wanu účastnil i český diplomat. Vzhledem k tomu, že Česká republika neuznává Tchaj-wan jako samostatný stát, dosud oficiálně drží politiku jedné Číny, nemá status velvyslance, ale “vedoucího České ekonomické a kulturní kanceláře”. Je jím Patrick Rumlar. Ten měl dokonce přečíst dopis od ministra zahraničí ČR Jana Lipavského z Pirátské strany.

V této konkrétní věci, která unikla pozornosti médií, může být podle vysoce postavených zdrojů naší redakce z Černínského paláce jeden z důvodů, proč Peking přikročil k odvolání svého velvyslance.

“Pozice České republiky je teď naprosto nejasná, vláda by ji měla vyjasnit a odpovědět na otázku, zda pokračuje v kontinuitě a drží politiku jedné Číny, anebo se z nějakých důvodů rozhodla přerušit několik desetiletí trvající stav a uznávat Tchaj-wan a tím de facto, a nakonec i de iure, přerušit diplomatické vztahy s Čínskou lidovou republikou. Nic jiného to totiž v praxi neznamená,” vysvětlil nám zdroj z české diplomacie.

Mezi řadou našich kariérních diplomatů, kteří ve státních službách pracují mnohdy i desítky let, prý panují silné obavy z toho, co dalšího vedení resortu zahraničí chystá.

“Zdaleka to není jen o rádoby bojkotu olympiády v Pekingu. My pracujeme pro stát, pro vládu. Jako diplomaté neprosazujeme vlastní názory, ale zastupujeme stát. Tak ať řeknou, že se mění linie zahraniční politiky. Jenže jak to chápu já a mnoho mých kolegů, premiér se za Lipavského zaručil na Hradě a tomu skautíkovi bez zkušeností by se těžko prosazoval razantní obrat, tak nejspíš podle svých našeptavačů a vlastní nezkušenosti volí metodu salámové metody. Jednou jde o dopis na Tchaj-wan, příště půjde o přijetí dalajlámy. Jenže to nejde. Buď pokračujeme v politice jedné Číny, kterou držíme už od Havla, anebo to všechno rozboříme. Nic mezi tím není. Každopádně by to mělo obrovské dopady na naše občany a životní úroveň. Ač to s velkou pravděpodobností nikdo moc neví, tak Čína je naším druhým největším obchodním partnerem po Německu. Bude pan Fiala riskovat, že o to všechno přijdeme? Pojede to vysvětlovat do Německa, že Škodovka nemá z čeho vyrábět auta?” ptá se dále významný pracovník Ministerstva zahraničních věcí.

Problém prý je, že v Černínském paláci mezi diplomaty všech úrovní i řadovými zaměstnanci existuje řada táborů, z nichž každý se kloní na jinou stranu. “Ty skupiny jsou tam zabetonované dlouhá léta a pokud přijde řekněme méně suverénní ministr, tak osud naší zahraniční politicky závisí na tom, která z těch skupin si ho ochočí jako první a pak si prosazují vlastní názory a je jim úplně jedno, co má vláda v programovém prohlášení nebo co prosazuje prezident republiky. Opět se potvrzuje, že dosadit na MZV tandem s nezkušeným Janem Lipavským a ambiciózním kavárníkem Martinem Dvořákem v čele může mít stejné důsledky, jako dát pyromanům kanystr benzinu a zapalovač,” konstatuje závěrem významný český diplomat.

Můžeme jen doplnit, že pokud jde o vzájemnou obchodní výměnu, tak v roce 2020 export z České republiky do Číny činil 61,7 miliardy korun a import z Číny do ČR 715,9 miliardy korun. Naproti tomu za stejný rok export ČR na Tchaj-wan byl pouze ve výši 6,1 miliardy a import z Tchaj-wanu k nám 29,4 miliardy korun.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.