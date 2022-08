To byl den. Děs z „2000 Kč” pomoci: Jak se občan snažil zjistit pravdu

Dostanete 16 tisíc. Ne, dostanete dva tisíce. Ne, bude to víc. Nebo ne? Během úterý jsme sledovali podivný vývoj příběhu kolem vládní pomoci lidem v energetické krizi. Dlouhé mlčení, pak protichůdné výroky a slova o chaosu, komunikační katastrofě, ale i obvinění z dezinformací, které mají šířit vládě jinak nakloněné Hospodářské noviny. ParlamentníListy.cz se snažily zjistit, jak to ve skutečnosti s vládní pomocí vypadá. Výsledek? Každý říká něco jiného a zmateni jsou i lidé z politických kuloárů.

reklama

Jak to bude s pomocí vlády občanům v energetické krizi? Média i občané v průběhu úterý čekali na vyjádření ministra Jozefa Síkely, zda měly Hospodářské noviny pravdu, že vláda na pomoc v energetické krizi místo slibovaných 16 tisíc v letošním roce uvolní pouze dvě tisícovky. Reakce ministra přišla až večer s tím, že tvrzení HN jsou dezinformace. Jednu dávku prý lidé dostanou v říjnu a druhou začátkem příštího roku.

Anketa Bojíte se, že kvůli globálnímu oteplení masivně vyhoří naše lesy? Bojím 4% Nebojím 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2258 lidí

Šéf odborů Josef Středula ale upozornil, že jeho náměstek ministra průmyslu Petr Třešňák zároveň večer na ČT24 uvedl, že příspěvek bude pouze na elektřinu a letos jen do výše 10 miliard.

„Mohli by se na MPO pánové domluvit? Na ČT24 řekne náměstek Třešňák, že příspěvek půjde letos jen na elektřinu a bude to 10 mld. Za 20 minut na TV Nova to ministr Síkela popře a řekne, že půjde i o plyn a 16 miliard! Smutný obrázek chaosu vlády Petra Fialy,” uvedl na twitteru Josef Středula.

Mohli by se na @mpo_tweetuje pánové domluvit? ?? Na @CT24zive řekne náměstek Třešňák, že příspěvek půjde letos jen na elektřinu a bude to 10mld. Za 20min na @tvnovaofficial to ministr @JozefSikela popře a řekne, že půjde i o plyn a 16mld! Smutný obrázek chaosu vlády @P_Fiala. — Josef Stredula (@JStredula) August 2, 2022

Náměstek Třešňák na to později přímo na Twitteru reagoval s tím, že zmiňoval prý něco jiného. "Zmiňoval jsem pouze tu část týkající se tarifu. Obdrží ho všechny domácnosti bez ohledu na to, zda využívaji k vytápění elektřinu, plyn nebo CZT. Pokud vím, tak pan ministr do toho zahrnul i další části toho balíku, včetně odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje," napsal Středulovi.

Zajímavá byla i anabáze, kdy se během celého úterý naše redakce snažila získat vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu, jak to s těmi příspěvky na energie vlastně bude. Mluvčí Vojtěch Srnka od dopoledne nezvedal telefon a nereagoval ani na SMS zprávy. Jeho zástupce později také nebral a zanechal pouze zprávu, že prosí o dotaz prostřednictvím SMS. Na ten po několika hodinách odpověděl následujícím obecným sdělením.

„Na účty za vysoké ceny energií přispěje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) všem domácnostem bez ohledu na to, jestli využívají primárně plyn, elektřinu, nebo mají vytápění zajištěno z domácích kotelen či z centrálních tepláren. Detaily pomoci určí nařízení vlády, které MPO připraví tak, aby bylo administrativně nenáročné a spravedlivě odráželo vývoj na trzích s energiemi a také velikost domácností, jimž pomoc ministerstvo poskytne. MPO počítá ale s tím, že celková pomoc pro větší domácnosti přesáhne avizovaných 16 tisíc korun. Načasování pomoci a konečný mechanismus je nyní předmětem politického vyjednávání i jednání mezi ministerstvem a obchodníky s energiemi. Záměrem je pomoc přes úsporný tarif vyplatit do konce topné sezóny,“ uvedl zástupce tiskového mluvčího resortu průmyslu Marek Vošahlík v SMS zprávě.

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně jsme položili doplňující otázku, zda to tedy znamená, že informace Hospodářských novin o pomoci v maximální výši 2500 korun v letošním roce jsou nepravdivé. Na tento dotaz již z Ministerstva průmyslu a obchodu nedorazila reakce žádná.

Během odpoledne se objevilo v médiích vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury k tomu, že bude státní příspěvek pouze na elektřinu. Podle něho bude zahrnovat i plyn. Z výše citovaného vyjádření MPO pro ParlamentníListy.cz to ale také nevyplývá. Tam se tvrdí, že lidé peníze dostanou, ale přesná podoba pomoci bude teprve připravena na ministerstvu průmyslu a následně o ní bude jednat vláda. Tedy, že v tuto chvíli ještě nic připraveno není.

Snažili jsme se proto zjistit pokud možno přesnější informace z kuloárů a z osvědčených zdrojů, které mají blízko k vládnímu kabinetu. Několik lidí nezávisle na sobě nám sdělilo v podstatě totéž: nic není rozhodnuto, nic se pořádně neví, může to dopadnout jakkoliv, všude vládne chaos.

Lidé se nemusí bát. @JozefSikela má pro všechny dobrou zprávu: první část příspěvku na elektřinu a plyn dostanou začátkem října, druhou část nejpozději na začátku příštího roku. pic.twitter.com/mAzhjrZELd — Hnutí STAN (@STANcz) August 2, 2022

„Vláda jako by byla slepá a hluchá. Ze všech stran zní varování, doporučení, prosby, aby kabinet urychleně rozhodl a schválil konkrétní pomoc. Lidé a firmy musí vědět, s čím mohou, nebo naopak nemohou počítat. Tahle nejistota je ubíjející. Všechny vlády v Evropě dávno konkrétní opatření na pomoc svým lidem a ekonomikám schválily a zavedly. Jen nad Českem stále visí otazník. Víte co, kdyby se nakrásně vláda rozhodla, že lidem nedá ani korunu, bude to sice do nebe volající, asociální, ale aspoň by všichni měli jasno. Tohle přešlapování na místě je nepochopitelné. Nejdřív se dlouhé měsíce neděje vůbec nic, pak přijde obecné oznámení, že lidi dostanou až 16 tisíc, později uniknou informace, že to budou jen dva tisíce, ale nikdo neví, co je, a není pravda. Fiala se dřív holedbal, že vláda nikoho nenechá padnout. Haha, kdyby raději mlčel,“ popsal naší redakci manažer, který dříve na MPO pracoval a zachovává si s bývalými kolegy z úřadu čilé kontakty.

Moudřejší z postupu MPO nebyl ani další ze zdrojů PL, který se pohybuje ve Sněmovně a politických kuloárech. „Jak to přesně bude, neví fakt nikdo. Dal bych ale ruku do ohně za to, že na těch informacích Hospodářek něco bude. Jenže z vlády se ozývá většinou jen ticho, anebo výroky, které spolu nekorespondují. Kromě toho, že vláda jako celek toho mnoho nedělá dlouhodobě, je to naprosté selhání komunikace a vládního PR. Nic z toho vlastně neexistuje. Mnozí měli pochopení na začátku, když Fiala šel cestou omezeného veřejného vystupování, aby lidé poznali jiný styl a odpočali si od Babišových tiskovek několikrát denně. Toto je druhý a ještě horší extrém. Jestli dají lidem dva tři tisíce do konce roku, tak je to výsměch a plivnutí do tváře. Vždyť to řadě rodin nepomůže ani jediný měsíc. Neplatí mě, abych vládu hájil nebo jí radil, takže kdo chce kam...“ konstatuje zdroj naší redakce.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.