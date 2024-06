Velká válka za 4 měsíce? V Česku obavy. Ale Zaorálek na Vučiće něco prozradil

Velká konfrontace je blízko. „Ne víc než tři až čtyři měsíce,“ říká v rozhovoru pro švýcarský magazín Die Weltwoche srbský prezident Aleksandar Vučić. Vyjádřil své obavy, že zejména kvůli eskalaci války na Ukrajině se však svět řítí do horší situace, než byla druhá světová válka. Vučić zdůraznil svůj odlišný přístup, kdy upřednostňuje mír před vítězstvím jedné strany, což je podle něj v rozporu s postoji většiny světových lídrů, a varoval, že rétorika a narativ konfliktu se zhoršují, a pokud velké mocnosti rychle nezasáhnou, hrozí katastrofa.

„Můj přístup je jiný než přístup větších a důležitějších lídrů, protože já bych chtěl mír a většina ostatních by chtěla vítězství jedné nebo druhé strany,“ zdůraznil Vučić svůj postoj. „Obávám se, že k nějaké dohodě teď máme velmi daleko. Ne před koncem roku,“ řekl Vučić a dodal, že z jeho rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem vyplývá, že má na věc stejný názor. Blíže je naopak situace, o níž srbský prezident hovoří coby o „velké konfrontaci“, aby se vyhnul termínu třetí světová válka. „Věřím, že nejsme daleko. Ne víc než tři až čtyři měsíce. A je zde nebezpečí, že se to stane ještě dřív,“ míní.

Co si o analýze mezinárodní situace z hlavy srbského prezidenta myslí čeští politici? Mnozí mu dávají zapravdu. Vyplývá to z ankety ParlametníchListů.cz.

„Obavy z vývoje ve světě jsou na místě. Máme dvě možnosti. Sklonit se agresorovi jako kdysi Hitlerovi anebo ukázat sílu, kterou NATO rozhodně disponuje,“ míní poslanec ODS a člen výboru pro obranu Karel Krejza.

Lídr koalice STAČILO! a šéfka komunistů Kateřina Konečná obavu z většího konfliktu neskrývá. „Dobrý den, pokud bude vše pokračovat v zajetých kolejích – tedy více zbraní, více munice, více peněz na válku – pak se skutečně může stát, že se více přibližujeme rozhoření velkého konfliktu. S naprostým zděšením jsem četla prohlášení šéfa NATO, že uvádí do pohotovosti jaderné zbraně. Já nechci žít ve válečném napětí, ale v míru! Je třeba říct všem válkychtivým politikům a stranám STAČILO!“ uvedla.

„Nemám dostatek informací, abych to mohl posoudit, ale doufám, že takováto konfrontace není v ničím zájmu, protože by měla fatální důsledky pro všechny. A pokud nechceme, aby k takové konfrontaci kdykoliv došlo, tak je třeba jednat, jednat a jednat. Protože bez dohody zúčastněných stran nekončí žádná válka,“ upozorňuje nezávislý senátor Zdeněk Hraba.

Podle poslance SPD Jaroslava Foldyny mají Vučićova slova oporu v realitě. „Vzhledem k tomu, že prezident Vučić, na rozdíl například od prezidenta Pavla, komunikuje s oběma stranami konfliktu, a sám je velmi zkušeným politikem, lze předpokládat, že jeho slova mají oporu v realitě. Takže, ano, podobné obavy jsou na místě. A co s touto situací dělat? Rozumný člověk by hledal cestu k ukončení bojů a k jednání. Protože však Českou republiku ovládají psychopaté a poskoci cizích mocností, tak Čechům, Moravanům a Slezanům nezbývá nic jiného, než doufat v trpělivost a zdrženlivost Vladimira Vladimiroviče Putina. Varianta, že současná vláda mašíblů v čele s Petrem Fialu bude v dohledné době odstavena od moci, je, bohužel, velmi nereálná,“ konstatuje Foldyna.

„Nevím, jaké má prezident Vučić informace, jestli opravdu ví něco zásadního nebo spíš jen věští z koule. Spíš bych odhadoval to druhé. Zažil jsem, že propadá občas těžké melancholii,“ myslí si exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (SOCDEM).

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský výroky konkrétněji nekomentoval. „Opravdu nevím, co tím srbský prezident myslel. Otázky bych směroval spíše na něj,“ řekl redakci.

„Teď je důležité, aby se celá situace pohnula z místa. Pozice Přísahy je od začátku jasná. Ukrajina a Rusko musejí začít jednat o příměří. To určitě neznamená kapitulaci. Musí se zastavit válka a potom se má jednat o budoucím uspořádání. U jednoho stolu s Ukrajinou, Ruskem a dalšími státy, které budou dohodu garantovat. A také s Evropskou unií, která má právo do celého vyjednávání mluvit, i kvůli 138 miliardám eur, které Ukrajině poskytla,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

„Jsem přesvědčený, že ke stupňování napětí mezi Ruskem a západem přispívají státy, které podporují zbrojení na Ukrajině. A přestože dochází ke stupňování napětí, blížíme se k bodu zlomu a dříve nebo později dojde k mírovým rozhovorům, a to bez použití jaderných zbraní, protože to byla apokalypsa. O tom, kdy to bude, ale budou rozhodovat USA,“ řekl poslanec SPD Radovan Vích.

Nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nevidí žádné snahy k mírovému řešení. „Bohužel to není vůbec vyloučeno,“ reaguje na Vučićova slova. „Naopak, nevůle k míru je dokonce mezi řádky deklarovaná, my, co prosazujeme jednání o míru, jsme nazýváni ‚chcimírové‘, namísto aby nám všichni pomáhali, a touha vést válku je očividná. Člověk má chuť říct Pane Bože, ty to vidíš… Může za tím být mnohé – snaha přebít válkou jiné velké průšvihy, hlavně ekonomický, pak také ‚vakcinační‘, a tak dále, ale, jako je to většinou vždy, je za tím třeba hlavně hledat peníze, tedy zisky, lidově ‚kšefty‘. V tomto případě bohužel s lidskými životy, potenciálně i našimi. Pokud nám to nedochází, měli bychom se rychle probudit. To, že USA mají zájem o ukrajinské nerostné bohatství, to už jako motiv vedení války najevo vyšlo. My bychom měli mít zájem především o svou zemi, o své děti a vnuky. Tedy zájem na rychlém uzavření míru jednáním. Nic jiného není ani moudré, ani odpovědné. Právě naopak,“ sdělila senátorka.

„Bohužel se tato slova jeví jako velmi realistická. Pokud je totiž zasadíme do kontextu dalších událostí, jako je prohlášení Jense Stoltenberga o uvedení jaderných zbraní do stavu pohotovosti, prohlášení Viktora Orbána, že Maďarsko se nebude materiálně, finančně ani personálně podílet na operacích NATO na Ukrajině, či výzva dánské vlády svým občanům, aby si pořídili zásoby jídla, pitné vody a jodových tablet, pak nelze než naslouchat slovům Alexandra Vučiće s veškerou vážností. Je totiž zřejmé, že NATO plánuje zásadní zapojení svých členských států do konfliktu na Ukrajině, což okamžitě vyvolá tvrdou reakci ze strany Ruska. Ještě je čas urychleně zasednout k jednacím stolům a této katastrofické variantě zabránit. Ale ten čas se bohužel povážlivě krátí,“ obává se předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Zlé tušení má i první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. „Ano, taková obava je na místě. Západ už od roku 2014, od Majdanu, a ještě přesněji od roku 2008, od pozvání Ukrajiny do NATO, rozehrává s Ukrajinou nebezpečnou hru. Ještě není pozdě to zastavit,“ uvedl.

„Doufám, že k takové konfrontaci nedojde. Měla by tragické následky pro západní země a smrtící pro Rusko. Dobrodružství, do kterého se ruský režim pustil, musí co nejdříve skončit. Západ musí dát jasně najevo, že bude Ukrajinu dál podporovat a zároveň je připraven účastnit se vážně míněných debat o míru,“ reagoval šéf Sociální demokracie Michal Šmarda.