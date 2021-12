Zlé překvápko pro Fialu. A celou ODS. Připravil ho Zeman

reklama

Na pomyslnou ministerskou rakev Jana Lipavského sypou hlínu další koaliční partneři i komentátoři. Ozývají se ohlasy, že mediální vystupování pirátského kandidáta po schůzce s prezidentem prokázalo jeho naprostou nepřipravenost. Hůl nad Lipavským lámou i lidé, kteří rozhodně nepatří do zemanovského tábora.

Prezident Zeman v pátek skončí seznamovací pohovory s kandidáty na členy budoucí vlády Petra Fialy. Nominanta na šéfa diplomacie Jana Lipavského během setkání vyzval, aby se nominace sám vzdal. Pro hlavu státu jsou mnohé Lipavského názory za červenou čarou.

Premiér Petr Fiala poprvé veřejně vyslovil variantu, že možná bude muset na prezidenta republiky podat kompetenční žalobu. K tomu ho vyzývají delší čas například Marian Jurečka nebo Markéta Pekarová Adamová.

Stále víc lidí si ovšem klade otázku, co by taková žaloba o rozseknutí ústavní kompetence jmenování členů vlády vyřešila. Podle našich zjištění nic. Jediným politikem, kterého vývoj situace dostává do bezvýchodné situace, je šéf ODS a premiér Petr Fiala. I kdyby totiž žalobu na Zemana podal a Ústavní soud mu vyhověl, neexistují žádné nástroje, jak by bylo možné jmenování Lipavkého na prezidentovi vymáhat. A pokud je pirát pro hlavu státu naprosto nepřijatelný, lze očekávat, že ho ke změně názoru nic nedonutí. Naopak, rostoucí nátlak prezidenta spíše utvrdí.

Nebude-li Petr Fiala ochoten ustoupit a nevymluví-li Pirátům Lipavského nominaci a pakliže rovněž odmítne možnost jmenovat vládu bez Lipavského a nechat třeba sebe pověřit dočasným vedením diplomacie, vláda může klidně vzniknout až koncem února.

Již dříve se totiž řada ústavních právníků a bývalých ústavních soudců vyslovila, že rychlé rozhodování Ústavního soudu o kompetenční žalobě rozhodně neznamená vydání rozsudku v řádu dnů. Odhady mluví o lhůtě šesti až osmi týdnů.

Podle důvěryhodných zdrojů redakce zevnitř ODS výrazně část občanských demokratů nerozumí tomu, proč jejich šéf a premiér Fiala hájí pirátského kandidáta, který je se svými postoji pro ODS nepřijatelný.

„Strana od začátku tlačila na Fialu, aby Lipavského odmítl. Známe jeho postoje, které zvláště v otázce Izraele jsou pro nás naprosto nepřijatelné. Jak už někdo říkal, tohle je věc, kde se plně shodujeme s prezidentem. Vůči tomuto kandidátovi panuje v našich řadách velká nevraživost celou dobu. Doteď o tom nikdo veřejně nemluvil, ale ledy už pomalu praskají. Nikdo z nás nechápe, proč bychom měli cedit vlastní krev za propalestinského aktivistu. Kritizovali jsme i to, že Piráti za něj nepředložili v počátku žádnou náhradu. Vývoj ukazuje, že to bylo mimořádně krátkozraké. Bereme Petra Fialu jako slušného člověka, zásadového politika atd. Jenže tady se mu ta zásadovost brutálně nevyplácí, sám se dostal do pasti. Proč ho tak tvrdě prosazoval? Celou dobu se tušilo, že ho Miloš Zeman může zaříznout,“ řekl nám pod podmínkou anonymity vlivný člen ODS.

Podle jeho slov se někteří z vedení ODS snažili Fialu chlácholit, že prezident už nemá síly na to, aby takovou bitvu vybojoval, a že mu to nebude stát za to. „To se ale pořádně spletli, jestli to je pravda. Jak jsme viděli, téměř osmdesátiletý prezident po měsíci a půl v nemocnici, kterého mnozí opakovaně pohřbívali, zpráskal 36letého Lipavského jako neposlušné štěně. Upřímně doufám, že se ten člověk ministrem nikdy nestane, přestože to poškodí autoritu předsedy Fialy. Ale co. Ostře kritické hlasy zněly od členské základy proti Lipavskému celou dobu. Vadil jeho nízký věk, neadekvátní vzdělání, nulové zkušenosti a celková nekompetentnost. Mezi členy se to řešilo pořád a nikdo nedokáže pochopit, proč ty vážné námitky vedení ODS nevnímalo a komunikovalo se stranou mizerně a útržkovitě,“ dodal důvěryhodný zdroj ParlamentníchListů.cz z ODS.

Jak už ParlamentníListy.cz v minulých dnech informovaly, Jan Lipavský je na pozici šéfa české diplomacie pro prezidenta republiky naprosto nepřijatelný a nelze očekávat, že by ho cokoli přesvědčilo o opaku. Kompetenční žaloba je nevymahatelná a k ústavní žalobě pro hrubé porušení Ústavy ČR se ve Sněmovně nenajde dostatek hlasů.

Nabízí se pouze následující řešení. Buď sám Lipavský pochopí, že nemá smysl, aby blokoval vznik nové vlády, a sám ustoupí. Nebo pirátského kandidáta na sílu odrovná premiér Fiala. Třetí variantou pak může být trvání na všech jménech, kompetenční žaloba, kterou se ovšem prezident nemusí řídit, a situace, že ani na konci února nebude mít Česká republika novou vládu.

Na fakt, že by kompetenční žaloba nic nevyřešila, upozornil i šéf senátní komise pro ústavu a senátor za hnutí STAN Zdeněk Hraba. Ten apeluje na to, aby se k řešení sporu dospělo diskusí a jednáním. Sám navíc připustil, že důvodem k nejmenování ministra může být i zpochybňování spojeneckých zájmů státu. Začíná se tak stále výrazněji ukazovat, že prezident Miloš Zeman nebude tím, kdo ze sporu vzejde poražený. Jak plyne z informací redakce, zbývá najít nejméně bolestivou únikovou cestu pro Petra Fialu.

