„Blázni, zvrácenost.“ Vybrali peníze na raketu „Dana Drábová“. Teď přišel hněv

Několik tisíc českých občanů se složilo na nákup rakety s plochou dráhou letu pro ukrajinskou armádu v hodnotě 12,5 miliardy korun. Raketa byla nazvána po zesnulé šéfce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. Podle iniciátorů sbírky jde o typ rakety, s jejíž pomocí budou Ukrajinci schopni zasáhnout Moskvu nebo Petrohrad.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
„Dokázali jsme to! Dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám oznámil, že sbírka na pořízení ukrajinské rakety Flamigo, která ponese jméno DANA 1 je u konce. 12 500 000 korun se podařilo vybrat za necelých 48 hodin. Děkujeme!“ píše stránka nazvaná Dárek pro Putina, která vybírá peníze na zbraně ukrajinské armádě.
Ne všichni toto nadšení sdílí. Kritici například upozornili, že takto otevřeně fakticky dodat Ukrajině raketu, která je schopná zasáhnout ruské hlavní město nebo Petrohrad, nadto v situaci snahy o vyjednání míru, může být pro Českou republiku i nebezpečné. Nebo přinejmenším diskutabilní.
ParlamentníListy.cz se proto obrátily na české poslance, europoslance a senátory s anketní otázkou, zda tuto iniciativu vnímají jako hodnou uznání nebo naopak kritiky.
„Jako komentář by asi stačilo jen prosté: Stupidita. Z tohoto nápadu totiž čiší hloupost a nedostatek soudnosti. Nějaké hlubokomyslné pohnutí bych za tím nehledal,“ konstatoval senátor Zdeněk Hraba.
Podle poslance a šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla by spíš takoví podporovatelé Ukrajiny měli jít osobně bojovat. „Je to směšné fanfarónství psychicky narušených lidí, kteří se snaží kompenzovat svou vnitřní zbabělost ostentativní exhibicí své primitivní rusofobie. Lidem, kteří raději přispějí na raketu než na léčbu malých dětí, bych doporučil vyhledat psychiatrickou pomoc. A ty, kteří si snaží hrát na hrdiny, tímto vyzývám, ať se neuchylují k trapným exhibicím a jdou nám ukázat své odhodlání do zákopů u Pokrovska. Tam by se ukázalo, zda to skutečně myslí s podporou Ukrajiny vážně,“ řekl.
„Dlouhodobě podporuji všechny iniciativy, které pomáhají Ukrajině v její obraně proti ruské agresi. Na druhou stranu bychom měli zachovat určitou míru rozvahy a citlivosti v tom, jaké symboly či názvy používáme. Chápu, že jde o formu občanské angažovanosti, ale osobně bych zbraně nepojmenovával po konkrétních osobách, zvlášť pokud o to samy nestojí. Důležité je, že lidé nezapomínají, kdo je agresorem, a že chtějí aktivně pomoci bránit svobodu a bezpečnost celé Evropy,“ říká lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.
Podle senátora a šéfa Přísahy Roberta Šlachty je třeba se zaměřit na vyjednání míru. „Rozumím emocím, které v lidech válka na Ukrajině vyvolává. Každý den sledujeme utrpení civilistů a brutální agresi ze strany Ruska, a je pochopitelné, že lidé chtějí Ukrajinu podpořit i silnými gesty. Na druhou stranu, dávat v podstatě českou vlajku na raketu, která muže útočit na ruské území podle mě není správná cesta. Česká pomoc má být o obraně, ne o odvetě. Mnohem radši bych teď četl o mírovém summitu v Budapešti, který se bohužel zrušil. Za Přísahu je příměří v co nejbližším termínu ta nejlepší cesta,“ uvedl Šlachta pro ParlamentníListy.cz.
„Jsou to blázni a exhibicionisté. Tento nápad hraničí s idiocíí. Toto válečné štvaní by možná ani Dana Drábová nechtěla. Ať si každý dělá se svými penězi co chce, ale věděl bych o lepších příležitostech, jak je utratit. Třeba na pomoc samoživitelkám či pomoc těžce nemocným dětem na jejichž léčbu nemají zdravotní pojišťovny peníze. A doporučoval bych případným dárcům, ať neuvádějí své adresy, aby se pak nedivili, co se jim třeba může stát,“ míní poslanec SPD docent Miroslav Ševčík.
Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná zpochybňuje charakter iniciátorů sbírky. „Dělat sbírku na raketu mi přijde jako zvrácenost a popření veškeré lidskosti. Ve chvíli, kdy v ČR máme 100 tis. dětí (!) ohrožených ztrátou bydlení, sbírky na zdravotní pomůcky a léčbu českých občanů, tak peníze na něco, co má zabíjet, mrzačit a ničit, svědčí o charakteru těch, kteří takovou sbírku vyhlásili, ale bohužel i těch, kteří ji mediálně i finančně podporují,“ sdělila redakci.
„Jakákoli iniciativa ve jménu války je odsouzeníhodná a popravdě se mi nedostává slov. To se už všichni úplně zbláznili?“ Ptá se poslankyně a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.
autor: Radim Panenka
