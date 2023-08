„Jak za Goebbelse.” Státní videa na propagaci nižších důchodů. Za miliony

Zpomalení valorizace penzí a pozdější odchod do důchodu umožní, že i příští generace budou mít důchody, tvrdí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřad řízený Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) si nakupuje reklamu, která to „vlídným způsobem" vysvětlí veřejnosti. ParlamentníListy.cz se zajímaly o cenu a jiné detaily kontraktu. Ekonomka Ilona Švihlíková reklamní kampaň zhodnotila příkře. Je to prý „goebbelsovská propaganda“.

Není to poprvé, co Fialova vláda platí miliony za reklamní kampaň, kterou chce komunikovat svá opatření.

A není ani první vládou, která se k tomu uchyluje. Špidlova vláda platila reklamní prostor na podporu vstupu do Evropské unie, za Nečasovy vlády zase vznikl spot s hercem Janem Antonínem Duchoslavem, propagující důchodovou reformu.

V roce 2022 si Fialova vláda zaplatila z veřejných prostředků mediální prostor pro akci Deštník proti drahotě. Mediální kampaň měla původně stát třicet milionů korun, nakonec byla vysoutěžena částka 24,5 milionu. Například web Forum 24 inkasoval za reklamu na vládní deštník 196 tisíc korun, vydavatelství Czech News Center (Blesk, Reflex a další časopisy a weby) dohromady přes 600 tisíc.

Letošní kampaň MPSV na snižování valorizačního vzorce a zpřísňování podmínek odchodu do důchodu má být sjednocena vizuálem skládačky puzzle.

„Ukazuje, že všichni společně nyní skládáme budoucnost nás i dalších generací. Kreativní koncept vlídným tónem ujišťuje, že důchody díky reformě budou nejen pro stávající generaci, ale i pro generace, které přijdou po nás,“ vysvětlilo ministerstvo ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz záměr kampaně.

„Není to ale jen o státu samotném – svůj dílek zodpovědnosti za zajištění se na stáří zůstává i na každém z nás,“ rozvíjí tiskový odbor motiv puzzle.

Autorem kampaně byla agentura Dentsu Czech Republic. Ta je součástí nadnárodní společnosti Dentsu. V Česku z této rodiny působí též společnost Dentsu Media Services CE, za kterou stojí stejná dvojice podnikatelů.

Obě agentury získávají podle registru smluv v posledních měsících veřejné zakázky především od České televize, pro kterou zajišťují vysílání obchodních sdělení. Podle ministerstva byla nabídka vybrána jako nejvýhodnější.

Ve smlouvě na realizaci se mimo jiné hovoří o tom, že cílem kampaně je „ rychlé a efektivní seznámení veřejnosti, zejména hlavní cílové skupiny s podstatou nutných opatření, které povedou k záchraně důchodů pro další generace“.

ParlamentníListy.cz zajímalo, kdo je vnímán jako „hlavní cílová skupina“ a jakým způsobem ji ministerstvo definovalo.

Ministerstvo práce a sociálních věcí odkázalo doplňující otázky na znění smlouvy, kde ale vysvětlení chybí.

Agentura Dentsu pro ParlamentníListy.cz uvedla, že jako cílová skupina kampaně bylo definováno věkové rozpětí 18 - 55 let.

„Jedná se o informační kampaň, jejímž cílem je, aby lidé získali co nejlepší přehled o podobě nové důchodové reformy. Ta nejprve prošla testováním tak, aby byla zajištěna maximální srozumitelnost komunikace a plánovaných změn,“ vysvětlila mluvčí společnosti.

Na samotné dojednání inzerce v médiích byla v soutěži vybrána společnost Omnimedia s.r.o., která v poslední době spolupracovala spíše s Ministerstvem vnitra. Například v prosinci 2022 získala smlouvu na plakátovací plochy ve výši po započtení DPH přes 2,5 milionu korun.

Smlouva pro Jurečkův resort, určená na „dodání mediálního prostoru pro účely komunikační kampaně na propagaci cílů důchodové reformy“, byla na 13 896 822 Kč, a to bez DPH. Nakonec bylo plnění v důsledku menšího množství prace dodatkem sníženo o 14 200 korun.

Tyto prostředky pochopitelně byly určeny především pro média, kde měla být reklama umístěna. Dotaz ParlamentníchListů.cz, zda ministerstvo samo určovalo, ve kterých médiích má kampaň probíhat, zůstal rovněž nezodpovězen.

Společnost Omnimedia s.r.o. měla zajistit toto umístění podle mediálního plánu, včetně vyhodnocení, kolik sledujících z preferovaných skupin bylo s reklamou seznámeno. Z odpovědí pro ParlamentníListy.cz se omluvila s vysvětlením, že je ze smlouvy vázána mlčenlivostí.

Kampaň byla realizována spoty v televizích, rádiích i on-line prostoru, a reklamou v tisku i na reklamních nosičích ve veřejném prostoru.

Na „puzzle“ kampaň lákal například i Newsroom ČT24. Ten zdůrazňoval, že kampaň byla tvořena zvlášť pro každou cílovou skupinu.

Na YouTube kanálu ministerstva lze ale doposud shlédnout pouze jedno video. Minutový spot vysvětluje, že naše prababičky a pradědečkové v roce 1973 strávili v důchodu v průměru 11 let, zatímco dnešní senioři jsou v důchodu více než 22 let.

Protože přibývá lidí v důchodu i peněz, které čerpají, hrozí, že systém zkolabuje. „A protože chceme, aby každý, kdo celý život poctivě pracoval, měl ve stáří důstojné podmínky a adekvátní penzi, je nejvyšší čas udělat v důchodovém systému změny,“ vysvětluje video.

Doba odchodu do důchodu proto má být nastavena tak, aby v něm každá generace strávila v průměru stejně – 21,5 roku.

Prezentace komunikační kampaně ministerstva proběhla na začátku května, mediální část pak probíhala v květnu a červnu.

„Je potřeba si říct, že důchodová reforma je nezbytná. Už není na co čekat. Nemyslím si to pouze já a experti z MPSV, ekonomové a sociální partneři. Ale myslí si to také občané této země,“ uvedl k tomu ministr Marian Jurečka a zaštiťoval se průzkumem společnosti STEM. Podle něj dvě třetiny populace žádají důchodovou reformu co nejdříve a další čtvrtina do pěti let.

Následně se na podporu reformy vyslovuje čtveřice ekonomů: Petr Jánský a Helena Horská z poradního týmu vlády, poradce ministra Jurečky Filip Pertold a Danuše Nerudová. „Je potřeba, aby i budoucí generace měla naději, že jednou solidní důchod dostane. A podle mých zkušeností z terénu, tuto naději teď mladá generace nevidí,“ vyjádřila se bývalá prezidentská kandidátka Nerudová.

Švihlíková: Jako Kalousek, pořád jsou stejní

Ekonomka Ilona Švihlíková, kterou ParlamentníListy.cz oslovily, upřímně přiznala, že kampaň za více než 15 milionů vůbec nezaregistrovala, a to se pohybuje v oboru a témata sociálních věcí sleduje. „Mně celkově přijde komunikační styl Ministerstva práce a sociálních věcí naprosto tragický," dodala ekonomka.

Samotný koncept puzzle, které vysvětluje seniorům, že se musí uskromnit, je podle ní velmi necitlivý a nevhodný. „Je to vyvolávání strachu a pocitu viny, což je přesně styl této vlády,“ dodala Švihlíková. Použila v této souvislosti i ostrý výraz "goebbelsovská propaganda“.

„Ale jak říkám, je to přesně v intencích této vlády, která z obětí dělá viníky. A do toho ještě rádi vyvolávají takové děsivé představy, jak se všechno zhroutí. Je to pořád to samé, jako když Kalousek posílal lidem složenky,“ připomněla předvolební akci TOP 09.

Před volbami 2010 Miroslav Kalousek vydělil státní dluh deseti miliony, výslednou částku nechal namnožit na tisíce obrázků připomínajících složenky a ty s výzvou „Upomínka – ihned uhraďte dluh“ nechal distribuovat do schránek. Mnoho důchodců při zahlédnutí složenky s částkou přesahující sto tisíc korun utrpělo šok. Toho dne byly zaplaveny linky důvěry i linka 158.

„Je mi to líto, ale situace je velmi vážná - dělá se nám prostě špatně z pravdy,“ komentoval tehdejší komunikační kampaň sám Miroslav Kalousek.

