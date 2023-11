„To je pálka. Jak v Praze.“ Parkoval v Budějovicích. A pak přijde na řadu jídlo

reklama

I České Budějovice patří vedle Českého Krumlova nebo Hluboké nad Vltavou mezi místa, turisty hojně navštěvovaná. Podívali jsme se, za kolik se můžete najíst v centru, na kolik vyjde snídaně, na kolik oběd a kolik zaplatíte třeba za zimní prohlídku nedalekého zámku Hluboká. Jak říkají místní i turisté, České Budějovice si, co se týče cen, například s Prahou v některých případech rozhodně příliš nezadají.

Míchaná vajíčka za 149, espresso za 59… „Baťovské“ ceny?

Pokud si v jednom z podniků na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. dáte míchaná vejce na másle s cibulkou, zaplatíte za ně 149 korun. Když přidáte ještě pancettu, dostanete se na 169 korun. Ham and Eggs s pečivem, salátkem a máslem jsme objevili za 179 korun. Pochutnat si můžete i na chlebu s hermelínovou pomazánkou, rukolou a ředkvičkami za 149 korun. Na 59 korun vyjde espresso, 0,1 litru fresh džusu pak na 45 korun.

Jídelní lístek. Foto: Zuzana Bednářová

„Mně se líbí, jak spousta věcí v té nabídce končí devítkou. Asi aby to lidem nepřišlo tak drahé?“ usmíval se pobaveně starší pán, který se představil jako Václav, a dodal: „Já si ještě tyto „baťovské“ ceny pamatuju. A vypadá to, že jsou zase populární.

Na otázku, zda je pro něj taková cena snídaně příliš vysoká, odpověděl: „Podívejte, ano, je to drahé, ale když se tady rozhlédnete, je plno. Hlavně, když je hezky, nenajdete na zahrádce většinou prázdný stolek. Takže je vidět, že si to lidé mohou stále dovolit,“ krčil rameny. A že i on si sem občas rád zajde na kafíčko. „Je to pro nás s manželkou takový malý svátek. Máme výhled na náměstí, kašnu, Černou věž... Není to každý den,“ zakončil stále s úsměvem.

Nabídka dobrot. Foto: Zuzana Bednářová

Mimochodem, minulý rok jsme v reportáži porovnali cenu snídaně v řecké Lefkadě a v centru jihočeské metropole. Za míchaná vajíčka se slaninou, kávou a 3 dcl fresh džusu chtěli v restauraci ve Vasiliki přímo na břehu moře kolem 275 korun. „Například v jihočeské metropoli zaplatíte za míchaná vajíčka s italskou slaninou nebo šunkou někde až 130 korun. Pokud si k nim objednáte kávu a tři deci fresh džusu, dostanete se zhruba na 300 korun, a nesedíte přitom na břehu moře v oblíbeném řeckého letovisku,“ psali jsme minulý rok.

Kapr se salátem za 248, řízek za 268 korun. Kolik za oběd pro rodinu?

Pokud si chcete zajít na oběd, samozřejmě jako všude jinde se vyplatí vybírat z denních meníček. Nahlédli jsme ale i do stálých jídelních lístků, které jsou často i na webových stránkách restaurací. Přímo v centru jsme objevili například smaženého jihočeského kapra s bramborovým salátem za 248 korun nebo vepřový řízek taktéž s bramborovým salátem za 268 korun. Domácí klobása s čerstvým křenem, hořčicí a kmínovým chlebem byla v nabídce za 138 korun. Našli jsme třeba i kuřecí steak se sýrovou omáčkou za 229 korun nebo „boloňské“ lasagně se sýrem za necelých 240 korun.

Pokud si tedy dá čtyřčlenná rodina například zmíněný řízek s bramborovým salátem, zaplatí celkem 1072 korun. I s pitím, kdy například půl litru čepované kofoly vyjde na téměř 60 korun, musí počítat, že si do kapsy sáhnou poněkud hlouběji.

„Já už si raději nosím jídlo z domova. Vždycky z víkendu něco zůstane, nebo večer něco jednoduchého uvařím na druhý den i pro manžela. U nás v práci si už většina kolegů nosí obědy z domova. Do restaurace si zajdeme tak jednou za týden. Spíš abychom probrali nějaké věci, popovídali si. Ale každý den? Tak si to spočítejte, i když si dáte jídlo z denní nabídky, na kolik by vás to vyšlo?“ kroutila hlavou mladá žena, kterou jsme zastavili na chodníku.

Nahlédli jsme tedy do jedné z aktuálních denní nabídek a objevili například smažený květák s bramborem a domácí tatarkou za téměř 170 korun.

Polévka. Foto: Zuzana Bednářová

Legendární Masné krámy lákají štamgasty i turisty

Mezi oblíbené podniky stále patří legendární Masné krámy jen kousek od náměstí Přemysla Otakara II. Najdete tady jak místní, tak i turisty ze všech možných zemí. Ceny jsou podobné jako v okolních podnicích. Na jejich jídelním lístku, který je také i na webu, jsme objevili například tlačenku s chlebem za 119 korun, hovězí guláš s knedlíky za 239 nebo svíčkovou za 269. Ochutnali jsme česnečku se sýrem a osmaženým chlebem za 65 korun. Tu jsme pak na náměstí objevili i o deset korun dráž. Za sladkou tečku například v podobě meruňkového štrůdlu s vanilkovou omáčkou zaplatíte 119 korun. Za čepované „malé“ pivo budvar světlý i tmavý ležák dáte 49 korun, za velké 61.

„Vždycky, když jedu pracovně do Budějovic, zajdu si sem. Je to tradice. Vaří tu dobře, je tu příjemná atmosféra. A ceny? To si nevyberete, někde mají dražší to, někde zase ono,“ krčil rameny muž, který si pochutnával právě na svíčkové. I tady samozřejmě platí, že pokud si vyberete z denní nabídky, jsou ceny o něco nižší.

Parkování? Za dvě hodiny na náměstí Přemysla Otakara II. 170 korun

Panenky se mnohým řidičům protočí, pokud se rozhodnou zaparkovat přímo na hlavním českobudějovickém náměstí, tedy na náměstí Přemysla Otakara II. Za půl hodiny tady ve všední den v době od 8 do 18 hodin zaplatíte 35 korun, za hodinu 70. A pokud zůstanete maximální možnou dobu, tedy dvě hodiny, musíte počítat s cenou 170 korun.

Dobrou chuť! Foto: Zuzana Bednářová

„To je ale pálka. To jsem snad neplatil ani v Praze,“ nevěřícně mžoural řidič z Tábora na ceník. Pokud zaparkujete například na nedalekém Mariánském náměstí, vyjde vás první hodina ve všední den v době od 8 do 20 hodin na 30 korun. Od čtvrté hodiny pak na 40 korun za hodinu. Jen pro srovnání, například v Hluboké nad Vltavou, kterou jsme v rámci reportáže navštívili nedávno, vyšlo celodenní parkování v hlavní sezoně na centrálním parkovišti na 80 korun.

Kolik stojí „zimní Hluboká“?

Právě na výlet do městečka Hluboká nad Vltavou míří často turisté při návštěvě Českých Budějovic, ostatně je to pouhých deset kilometrů. „Bývalo tradicí, že se brány zámku pro turisty uzavřely 31. října a čekalo se až do 1. dubna následujícího roku... Temperované prostory však umožňují pracovníkům zámku i v chladném období přivítat zájemce o prohlídku,“ uvádějí stránky zámku.

Dospělí od 25 do 64 let zaplatí za prohlídku zimní trasy rovné dvě stovky. Senioři od 64 let a mládež mezi 18 a 24 lety mají vstup o čtyřicet korun levnější. Vstup pro děti od 6 do 18 let je šedesát korun. Mladší mají vstupné zdarma. Rodina se dvěma dětmi staršími šesti let tedy za návštěvu „zimní“ Hluboké zaplatí 520 korun.

