,,A co Piráti?” Smrdí to, prý je toho víc. A vědělo se to

Absence politické odpovědnosti. Primátor Hřib spolu s kolegy Čižinským nebo Scheinherrem by měli rychle začít odpovídat na zásadní otázky kolem údajné korupční kauzy náměstka Petra Hlubučka. Tolik souhrn aktuálních nálad v rozvířených magistrátních kuloárech. Padaly zmínky o drogách, či dokonce ruské mafii. „Samé výmluvy. Co tam Čižinský a Hřib dělali celou dobu? Co členové dozorčí rady za Piráty v dopravním podniku? Jsou neschopní a ničeho si nevšimli, anebo jsou taky namočení?“ Otázek, na které zatím nikdo nedal odpovědi, padlo mnoho.

Policejní zásah na pražském magistrátu a další problém hnutí STAN. Mezi obviněnými v korupční kauze totiž podle médií figuruje jméno náměstka primátora Petra Hlubučka. Pražský primátor Zdeněk Hřib ho již vyzval k rezignaci, totéž předsednictvo STAN, které mu i pozastavilo členství.

Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 1% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 1612 lidí

Petr Hlubuček má patřit mezi jedenáct osob, kterým policie sdělila obvinění v kauze hospodaření Dopravního podniku hlavního města Prahy. Hlubuček je též členem dozorčí rady dopravního podniku. Radiožurnál přišel s informací, že dotčené osoby včetně náměstka policie podezírá z korupce a účasti na organizované skupině, jejíž součástí má být i kontroverzní podnikatel Michal Redl, dříve spojovaný s uprchlým podnikatelem Radovanem Krejčířem.

V souvislosti s Hlubučkem stojí za připomenutí informace o nákupech nemovitostí ve Španělsku v minulých letech a fakt, že Hlubuček odmítal zveřejnit své majetkové přiznání. Tyto informace zveřejnil server Seznam Zprávy již v březnu a později se objevily též informace, že se policie o Hřibova náměstka zajímá v souvislosti s možnými hospodářskými delikty. Ve svém tehdejším vyjádření celou věc bagatelizoval a zdůraznil, že pracuje pro Pražany s maximálním nasazením.

„Nevím, jakou hledáte senzaci, protože na svůj majetek jsem si vydělal za téměř 30 let tvrdé práce v Čechách i v zahraničí, své úspory jsem investoval a zhodnocoval. Nyní s maximálním možným nasazením pracuji pro Prahu na základě mandátu od voličů, a nemám tak bohužel čas se vaší žádosti osobně věnovat, omlouvám se,“ sdělil tehdy Petr Hlubuček (STAN).

Magistrátní kuloáry během středy ožily jako snad nikdy. Politici z vládnoucí koalice i opozice se scházeli, volali si, spekulovali a sháněli informace. Nebudeme proto selektivně vybírat některé teorie o tom, co se přesně stalo nebo co je pravděpodobnější či více potvrzené než něco jiného. Na to ještě bude čas, až sedne prach a věci se začnou vyjasňovat.

Rozhodli jsme se ovšem čtenářům zprostředkovat názory, které rezonovaly bezkonkurenčně nejvíce. A to jak v rámci magistrátní opozice, tak i uvnitř některých stran, které oficiálně vládnou. Mimořádně se skloňoval termín politická odpovědnost.

„Hřib, Čižinský, Scheinherr a další nám teď budou vykládat, že není moc co komentovat a je třeba vše vyšetřit? Tak co dělal osm let Čižinský ve vedení města? Jeho radní pro dopravu je tam čtyři roky a nic nevěděl? To mu někdo kradl pod rukama? Co dělali ti dva piráti v dozorčí radě dopravního podniku? Všichni se tam jen plácali s Hlubučkem po zádech a jinak nic. Teď se tváří, že oni nic, že s tím nic nemají. Jako krysy na potápějící se lodi, do které teče potom, co část těchto krys v podpalubí vyhlodala díru,“ konstatuje znechuceně jeden z magistrátních politiků.

Opozice se prý opakovaně snažila otevřít na zastupitelstvu bod dopravního podniku, ale vedení radnice to nikdy nepřipustilo. „Mlčeli, nepřipustili žádnou debatu, žádnou kontrolu, nic. A teď se budou divit? Chodili ti jejich piráti vůbec na jednání dozorčí rady? Nebo jen brali prachy? Nedělali nic, anebo v tom jsou taky namočení? Co dělá radní pro transparentnost? Neskutečné!“ popisuje praktiky vedení hlavního města další z politiků v pražském zastupitelstvu.

„Celé to hodně smrdí. STAN vyrazil Hlubučka, požadují rezignaci, totéž Hřib a všichni se tváří, že byl nějaký solitér. Už teď se ale mluví o tom, že těch obviněných může být víc než jedenáct. Dokonce padají zprávy o drogách a ruské mafii. Bude to ještě hodně zajímavé a pan primátor s dalšími souputníky by měl začít rychle vysvětlovat a odpovídat na otázky. Zatím ani náznak jakékoli politické odpovědnosti. Pouze výmluvy a krčení rameny. Varování před podvody zaznívala dávno, ale nikdo nehnul prstem, aby to prošetřil,“ rozvádí opoziční zastupitel pražského magistrátu v rozmluvě s ParlamentnímiListy.cz.

