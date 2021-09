„Bude to zlý, bude to zlý, bude to zlý, pokud jsou za tím oni!" Miliardáři roztáhli portmonky. Víme vše o rozhodujícím útoku na premiéra

Jsou informace, které není dobré přecházet. Právě do tohoto ranku lze vsunout nenápadnou zmínku Babiše mladšího o jeho plánované knize. K jejímu vydání možná přece jen dojde, ovšem bez velkolepé produkce, s jakou se původně počítalo. Novinář a velký bojovník proti vládě Andreje Babiše, Pavel Šafr, chtěl totiž před volbami rozeslat lidem miliony výtisků svých novin. Nyní se ukazuje, že to má háček. Nechce mu je údajně vytisknout podnikatel Křetínský.

A zaskočeně doplnil: „Šel jsem dnes kolem jejich skladu, a je plný papíru. Co si mám o tom myslet?“ Příspěvek navíc doplnil fotografií jakéhosi skladu, zřejmě plného papírových rolí. Že by šlo a nějakou konspiraci či spiknutí?

To je jen menší část příběhu. S totožně velkou sumou se totiž počítalo také v případě plánované knihy Babiše mladšího. ParlamentníListy.cz o tom informovaly dva důvěryhodné zdroje.

„Andrej Babiš junior měl dopsat knihu, spíše to měla být brožura proti svému otci. Tu měl distribuovat do několika milionů schránek po celé republice,“ sdělil tento náš zdroj. Jednoduché sdělení má své opodstatnění.

„Nájem platím já. Byl jsem na úsporách, a teď už mám příjem, protože jsem začal spolupracovat na knize s panem Šafrem z Forum24. Dali mi honorář. Nemyslím si, že je to nestandardní, je to od pana Šafra velmi hezké. On věděl, že ty peníze potřebuji,“ řekl Babiš mladší. O peníze se však obávat nemusí. Naší redakci se totiž podařilo zjistit, že za necelých třicet milionů prodává dům, který mu v Praze před lety daroval jeho otec.

Fakta zůstávají.

Babiš mladší píše knihu. Její obsah měl zasáhnout výraznou část republiky, a posloužit tak v předvolebním boji, kde hnutí ANO jednoznačně vede. Avšak ekonomický pohled na celou akci už tak prostý není. Klíčovou otázkou zůstává, kdo by celou věc platil. V případě milionového nákladu i distribuce by se jednalo o zhruba 15–20 milionů korun. Drtivá většina společností, včetně České pošty, by jistě požadovala výraznou část peněz proplatit předem.

Druhý náš zdroj na to měl do jisté míry pochopitelnou odpověď.

„Co se říká, tisk měl řešit Křetínský ve své tiskárně a distribuci pro změnu Dospiva z Penty,“ uvedl. Doplňme, že PENTA ovládá regionální Deník a její pověst výrazně utrpěla poté, co byla její ústřední postava na Slovensku, miliardář Jaroslav Haščák, na konci loňského roku uvězněna. Haščák je považován za velmi negativní figuru tamní politiky, s letitým napojením na Ficův SMER.

Jenomže ani Křetínského s Dospivou nelze jednoduše přejít.

Daniel Křetínský má totiž s Andrejem Babišem poměrně standardní vztahy, ač je poslední dobou spojován hlavně s ČSSD. Aby jeho společnost tiskla knihu premiérova syna, je spíše fantasmagorie. Křetínský by si zadělal na nemalé problémy.

„Tiskárny Czech Print Center se nepodílely na realizaci knihy Andreje Babiše mladšího. Upřímně ani nevím, že k tisku takové knihy došlo. Můžu také vyloučit, že s některým z vydavatelů takovou knihu připravujeme do tisku. Zatím se na nás nikdo neobrátil s poptávkou,“ řekl naší redakci Pavel Lochman, obchodní ředitel uvedené tiskárny. To by souhlasilo.

Zbývá Marek Dospiva, jemuž premiér Babiš dlouhodobě nemůže přijít na jméno. „Pohrdá jím, nesnáší ho, jde tam taky o Komárka a další,“ slyšely PL opakovaně. Dospivův vztah k Babišovi se podle všeho neliší. A tudíž zůstává otevřené, zdali se opravdu nemohla využít síť VLP (Deníku) pro šíření knihy Babiše mladšího. PENTA na dotazy redakce nereagovala.

Jestliže známe alespoň hrubé kontury aktérů, můžeme příběh uzavřít. To by však byla dětinská chyba. Nejpodstatnější jsme vynechali. Peníze. Ano, nemalé finanční prostředky sloužící k antikampani proti hnutí ANO. Křetínský i Dospiva jsou totiž v celé story na straně výkonných sil, nikoli investorů.

Také zde se PL podařilo získat důvěryhodné informace, které stále ověřujeme.

„Pracuje se s tím hodně v rukavičkách, ale financování by mělo probíhat prostřednictvím podnikatelů dlouhodobě žijících ve Velké Británii,“ uvedl náš první zdroj. O koho jde? „Na to neodpovím. Ale určitě si dáte dohromady jedna plus jedna a zjistíte dost rychle, kteří z miliardářů jsou mimo hranice České republiky, ať už z jakýchkoli důvodů. Třeba se bojí vězení,“ řekl tento člověk potutelně. „Bude to zlý, bude to zlý, bude to zlý, pokud jsou za tím oni,“ dodal ještě.

PL indicie vedoucí k postavám v pozadí, jež by měly investovat desítky milionů proti premiérovi, mají.

Než dojde ke konfrontaci se zmíněnými byznysmeny, odhalovat je nebudeme.

