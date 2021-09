„H*vno na botě! Bez koulí. U p*dele, ty neziskovky.“ Slyšeli jsme Šlachtu. Tohle zatím nikdo nepředvedl

Poslanci byli tak opilí, že mě ani nemohli vyšetřovat. Chci řešit to hovno na botě, co tady máme! Tak se rozvášnil lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta při besedě v Příbrami, kterou sledovalo zhruba 50 posluchačů. A neziskové organizace? „Když jsou takové tisíce grantů, kdo to bude kontrolovat, říkají oponenti. Mně je to u prdele. Ať je povinnost, že stát musí zhodnotit účel toho grantu a neziskovky,“ vyjádřil se Šlachta. Vyznamenání Koudelky od USA? „Já mám 67 vyznamenání. Od Francouzů, Ukrajinců a dalších. Oni vám to prdnou a pak vás stejně ignorují. To je pro prdel. FBI mě také ocenila. Kdybych všechno nosil, tak to budu mít i na zádech,“ pobavil diváky při mítinku, který v rámci letošní kampaně zatím nemá obdoby.

Šlachta, který podle svých úvodních slov nedávno oslavil padesátku, byl tradičně ve výtečné formě i kondici a rozjel besedu, žádajíc na auditoriu, aby se jej nebáli oslovit i s něčím opravdu hnusným proti němu. Leč takový se v sále nenašel.

Už to jede, aneb vzhůru do mediálních diskusí – Šlachtu si přejí!

„Když jsme to zakládali a pan premiér Nečas říkal, že jsme banda fízlů, tak mě to potěšilo, když zoufalec tohle říká, tak jsem spokojenější a šťastnější,“ uvedl šéf hnutí Přísaha. „Když pak preference stoupaly, tak média psala, že jsme Babkovo béčko a Bártovo lidé. Když jsme se dostali nad určité procento, tak nás zvou do všech možných debat, a to je pro nás důležité. Protože když nemáte procenta, tak vás nevezmou do žádných médií, pokud byste něco nezaplatili. Přísaha by se tedy v tom takzvaném vláčku, kdy se vezete s ostatními, co mají nějaká solidní procenta, jinak neudržela.“

Téma korupce je podle médií vyčichlé – „…prošli tím všichni – Babiš, Věci veřejné, Piráti… Za státní zaměstnance se platí 230 miliard ročně. Máme všechny registry, nástroje, nouzový stav, zákon o veřejných zakázkách a krade se tu tak, že to není ani jako v roce 2016, když jsme končili na policii. Tehdy se to alespoň snažili schovat a dnes už se ti gauneři ani neschovávají,“ popsal současný stav bývalý vysoce postavený policista a následně celník. „Není možné, aby se do čela cpali lidé, kteří tam už byli a pořád donekonečna kasírovali. Vím, že se říká, že i když je vyšetřovací komise, tak se hovno vyšetří. Byl jsem třikrát objektem takové komise. A bylo to hrozně vtipné, protože poslanci, kteří mě vyslýchali, tak už byli v 11 hodin tak opilí, že nebyli schopni vyšetřovat. Ale vyšetřovací komise má jedno, co oni nevyužívají. Můžete si tam vzít odborníky. My bychom přivedli lidi, kteří v těch letech 2016 uměli dělat finanční toky,“ pohrozil zmíněným gaunerům Šlachta. „A navíc, ty kauzy jsou tak viditelné – když třeba máte sídlo na myčce v Ukrajině, to už je prostě šílené. A že když jde kolem Ministerstva zdravotnictví a dostane zakázku za 300 milionů, protože šel kolem a měl kontakt do Číny... Já chci řešit to hovno na botě, které tady je,“ uvedl za souhlasného pokyvování přítomných host předvolební besedy.

Slibem neurazíš, aneb sliby chyby

Dotazem staršího muže začala diskuse: „Když se dostanete do Parlamentu, budete na jazýčku vah… A vyšetřování všeho je daleko horší než dříve, nic tady nejde.“

Šlachta zavzpomínal: „Když nás rozpustili, tak pan Chovanec říkal, že nás odešlo jen sedm lidí, ale byly to stovky, kteří dělali ekonomickou kriminalitu. Takového poldu, který toto dělá, jen tak neseženete. To jsou léta práce, stát to stojí velké peníze a je strašná škoda, že se těch lidí zbavíte. Na druhou stranu – politikům to vyhovovalo úplně všem. Když se podíváte, dnes nějaká ekonomická, dotační kauza – není nic. A to je věc, kdy to v roce 2017 Babiš sliboval, že se nastaví zákony. Je třeba, aby to lidi bavilo a ty kauzy chtěli dělat. U mě bylo štěstí, že jsem nikomu nic neříkal. Ale politici měli vždy chuť na to, aby ovládali bezpečnostní složky a sbírali informace. I to, že něco děláte, oni umí dobře zobchodovat.“

„Já jsem neslyšel policejního prezidenta, který tam sedí už tři roky, že by vylezl do médií a dal těm 40 000 lidí vzkaz. Když jsou tam krajští ředitelé, jichž je půlka rovnou na vyhození, protože jsou to bafuňáři, kteří tam jen seděj,“ konstatoval Šlachta za frenetického potlesku jistě dobře obeznalého staršího muže, jenž nezapomněl vykřiknout: „Přesně!“ A Šlachta na to: „Jeho priorita doprava a drogy. Což nezpochybňuji, ale jde také o jinou věc, o ekonomickou kriminalitu.“

K politickému angažování ve Sněmovně Šlachta suše konstatoval, že „…nechceme skončit jako ‚veverky‘, Věci veřejné, které se do vlády nahrnuly a jak skončily!“

„Pokud bychom tam byli, tak jde o to mít shodu na programu. Nechceme s někým do koalice, protože ta zabíjí každého. Je samozřejmě něco jiného, když máte pět a na druhé straně osm devět procent. Nebudeme negativní, žádný antibabiš, antipirát, abychom někomu nadávali. Příkopy jsou tak hluboké, že strany nejsou schopné se domluvit. Představte si, máme 400 neprojednaných zákonů!“

Když se Hamáček nahlásí a Pekarová odhlásí

„Pro mě je zásadní věc prošetřit kovidové zakázky ministerstva vnitra a zdravotnictví,“ pokračoval Šlachta. „Teď se chtěla vyšetřovací komise, ale zamázli ji. Dokonce i ta slavná opozice, která deklarovala, že chce vyšetřovací komisi. Jestli ČSSD mi řekne, že nechá prověřit Hamáčka a kovidové zakázky, Čínu, tak jsme schopni si sednout a bavit se o spolupráci. S nikým jsem zatím netelefonoval, nejednal, s nikým se nescházím a scházet nebudu. Už jsem slyšel, že s námi topka nepůjde, že by s námi paní Pekarová nešla. Tak juchů, to jsem si bouchl šampaňské,“ konstatoval vesele Šlachta za potlesku přítomných. „Hodně se hovoří o nás a Babišovi, ale ať to ta média doloží, kam nás škatulkují. Tady v naší české kotlině se všechno vykecá, tak by se přišlo na to, že se nějak s někým domlouváme.“

Následoval dotaz důchodce k Senátu:

„Ano, nízká účast je problém, jestliže některým senátorům stačilo snad 3000 hlasů. To by měla být nějaká hladina účasti, třeba 20 procent. Na druhou stranu má svůj účel. Ty paskvily, které někdy vycházejí se Sněmovny, může právě vrátit. Tady se říká, že něco, co opustí Sněmovnu, je na houby a hned se to zas bude opravovat. Říkám, že do Sněmovny vběhne krásný vraník a vyběhne omlácená herka. A to je taková pojistka, Senát je teď podle mě důležitý,“ uvedl Šlachta a starý tazatel odporoval: „Jsem jiného názoru! A ten představitel, to je Papa Vyskoč!“



„Odprostěme se od lidí. Podívejte se na zákony, které se vracely, to je šílené,“ konstatoval Šlachta. Následoval dotaz na celní úniky. „SAPA už není problém jenom ekonomický, ale politický. My máme už vietnamskou komunitu přijatou jako národnostní menšinu, se svými právy. Holešovická SAPA, to už je město, které si žije svým životem. Tam jsou nemocnice, bordely. My jsme šli po tom, kde jsou finance. Tady se neplatily daně, peníze, zabalené v novinách, se vyvážejí přes Polsko. A tím se musí zabývat policie. A bavme se o tom, kdo je na to napojen. To už není o stáncích a večerkách. Dnes se to přesouvá do večerek i na malých obcích,“ uvedl Šlachta. „Jde o odvážlivost. Tady se už kdekdo bojí jenom zastavit řidiče.“

Při dalším dotazu z auditoria, kdy se přítomný poptával za smíchu přítomných na neziskovky a dodal: „Já bych je zrušil!“ Šlachta na to: „Někteří z toho čerpají nemalé peníze a není za nimi nic vidět.“

„Když chce někdo pomáhat, tak ať pomáhá zadarmo!“ vykřikl starší pán z předních sedadel. „U nás je 146 000 neziskovek. Jsou lidé, kteří jsou na ně napojení. Ale samozřejmě jsou také organizace, které vyvíjejí dobrou činnost, pomáhají při rekonstrukci státu. Když jsou takové tisíce grantů, kdo to bude kontrolovat, říkají oponenti. Mně je to u prdele. Ať je povinnost, že stát musí zhodnotit účel toho grantu a neziskovky,“ uvedl šéf hnutí Přísaha.

Robert Šlachta v Příbrami. Foto: Václav Fiala

Nebojte se policie, policie se bojí vás!

Poté zazněl dotaz na policii. „Tady se nic důsledně nevymáhá, nic s nedodržuje a zákony máme. Jako první zákon bych dal zákon, aby se dodržovaly zákony,“ posteskl si Šlachta. „Když vidím Hamáčka, tak je to tank bez pásů. Místo aby se za kluky postavil, tak na ně pošle kontrolu. Na úřadu práce nebo na sociálce mají z nepřizpůsobivých strach. Stát rezignoval na některé věci, ve kterých měl být o hodně tvrdší.“



„Jak zvýšit autoritu policie?“ zazněl další dotaz.



„Ministr vnitra, který bude mít koule!“ Odvětil hned Robert Šlachta. „Na začátku každé velké kauzy jejímu vyšetřování je rozhodnutí politiků. Nejvyšší státní zástupce Zeman: Deset let je na stole zákon o nejvyšším státním zastupitelství – ODS, ANO, socani – nikdo nechce, aby prošel. Tam je jasně daná lhůta na funkční období nejvyššího státního zástupce, jasný jeho výběr. Proč to nikdo nechce?“



„Další věc je Koudelka, BIS. Říci neprodloužit mu mandát, a tím, jak je jen pověřen vedením BIS, tak vlastně kulhá na jednu nohu. Já to vím, protože když na mě Chovanec najel, tak to nejbližší okolí mi začalo podrážet nohy,“ zazvzpomínal Šlachta.



„…ale Koudelka dostal vyznamenání od Američanů!“ zaznělo ze sálu.



„Já mám 67 vyznamenání. Od Francouzů, Ukrajinců a dalších. Oni vám to prdnou a pak vás stejně ignorují. To je pro prdel. FBI mne také ocenila. Kdybych všechno nosil, tak to budu mít i na zádech. Teď mi to leží ve sklepě,“ uvedl na závěr šéf a lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Na besedě v Příbrami. Foto: Václav Fiala



