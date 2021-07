„Honzy nápad to nebyl, přišel s tím někdo jinej. Rval se naposledy, když pil. Deset let? Posr*li jste se?" Jiný pohled na dění kolem Jana Kočky

reklama

Návrh státního zástupce na uvalení vazby zahrnoval všechny tři vazební důvody: tedy obavy z útěku, z pokračování v trestné činnosti i z ovlivňování svědků. U jednotlivých obviněných se nicméně tyto důvody liší.

Údajné vyhrožování a napadení se podle policie stalo v polovině června letošního roku. Napadený prý utrpěl zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice. Mužům, kteří na něj podle detektivů zaútočili, bylo 51, 52 a 54 let. Při odchodu z místa činu jeden z nich vytrhl ze zdi bezpečnostní kameru se záznamem incidentu, uvedli policisté.

ParlamentníListy.cz v té souvislosti hovořily s mužem, který Jana Kočku dlouhé roky zná. „Žádný kvítek to nebyl, prostě chlap, ale že by ve třech lidech mlátili člověka, se mi nezdá. Pral se v minulosti, kdy ještě pil, ale posledních snad deset let nepil, nevybavím si ho ani jednou s něčím alkoholickým. Stejně tak začal kouřit ty elektronické cigarety, měl několik krabiček, kdyby se jedna rozbila. Několikrát se na něj někdo obořil, Honza ho ani neposlal na patřičná místa, teda do prdele, žádnou agresi v sobě neměl, trénoval, hodně času trávil v gymu u Hutníka, tuším," řekl tento náš zdroj.

Jeho pohled na věc je v tomto duchu jiný, než jak ho nabízí média.

„Pokud připustím, že dali někomu po hubě, což nechci vyloučit, nebyl jsem u toho, nemyslím, že by to bylo z jeho hlavy, ale že byl někde účastník, šedá eminence. A pokud by tři lidi dali někomu po hubě, jako se to děje dnes a denně, tak za to má jít na deset let sedět? To se snad na soudu zbláznili, ne?! Ten chlap, co měl dostat, nemá žádné trvalé následky, když spolu evidentně seděli ještě jednou tenhle tejden," uzavřel.

Verzi, která nasvědčuje vyřčeným slovům, potvrdil i jiný zdroj. Jeho identitu ParlamentníListy.cz utají.

„Nápad na „převzetí“ inkriminované firmy měl pocházet od osoby s příjmením Ř. To příjmení končí na K., více specifikovat nelze. Tento Ř. měl informace předat, Jan Kočka tam měl být na první schůzce také. Měli muže podle všeho fyzicky atakovat. Další schůzka byla dohodnutá, jak popsala média. A už byla monitorována policií a došlo k zásahu, tedy policisté disponují důkazy o možné trestné činnosti," přiblížil pro PL.

„Jednalo se primárně o údajný dluh a následné převzetí právnického subjektu," dodal.

O vině anebo míře zapojení jednotlivých aktérů spekulovat nechtěl.

„V životě by nikoho nepraštil," zastala se rodina obviněného Jana Kočky.

Policie ho stíhá spolu s dalšími 25 lidmi a čtyřmi firmami také z krácení daně. Podle detektivů pomocí fiktivních faktur připravili stát na daních zhruba o 150 milionů korun. Podle ČT čelí v případu obvinění i Kočkova úklidová firma Prostor. Podnikatel dříve uvedl, že v souvislosti s daňovou kauzou pozastaví své členství v pražské ČSSD, jejímž byl dlouholetým členem.

