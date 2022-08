,,Já tu vládu volil, jsem zklamán.” Expert Smutný: Elektřina, kdo klame a kdo bohatne

reklama

Inflace letí dále vzhůru, aktuální čísla statistiků mluví již o 17,5 procenta. Kromě všeobecného zdražování se občané stále více děsí podzimních měsíců, kdy se očekává výrazné navýšení záloh na energie. Poté, co lidé stále nemají jasno, jaká bude podoba a výše slibovaného úsporného tarifu, přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s vizuálním vysvětlením, proč stát nemůže zastropovat ceny elektřiny, vystoupit z lipské burzy, proč nelze jít cestou většiny evropských vlád a je nutné se bránit „Putinově energetické válce“.

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 5% Nemají 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13545 lidí

„Počínání MPO je v první řadě zmatečné, katastrofálně zmatečné. Nikdo se v tom nemůže vyznat. Pokud dají dva tisíce v letošním roce lidem na energie, je to pořád více než nic. Ministerstvo tuto částku označilo za dezinformaci, ale dezinformace to nebyla. Původně se tam uvažovalo, že bude úsporný tarif představen v říjnu s tím, že se peníze uvolní až v době finálního vyúčtování v dubnu či květnu příštího roku. Takže ty dva tisíce jsou pořád víc než nic, protože původně to v letošním roce měla být nula,“ říká v komentáři pro naši redakci Pavel Janeček, bývalý šéf Pražské plynárenské.

Připomíná, že v současné situaci nelze adekvátně ruský plyn nahradit. „Co se týče závislosti na ruském plynu, na mě to už nedělá dojem, ale jsem si jist, že česká vláda nechce ruský plyn, a to za každou cenu. Jestliže nechce ruský plyn, říká, že jsme sem schopni dostat pouze zkapalněný zemní plyn (nikoli vláda, ale ČEZ) ve výši cca deseti milionů kubíků v zimě, což je asi pětina potřeby za každý zimní den. To je maximum toho, co jsou schopni sem místo ruského plynu dostat. Jsem velmi ostražitý, když slyším slovo válka, už to považuji za výmluvu, protože primárním a jasným důvodem současného energetického marasmu je Green Deal a teprve v druhé fázi konflikt na Ukrajině. Ten jak už asi každý chápe, není primárně konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem, ale mezi euroatlantickým prostorem a Ruskem,“ míní.

K zastropování cen podle jeho slov mělo dojít už v lednu. „To ještě o nějakém konfliktu na Ukrajině nebylo zdání. Další věc je státní půjčka ČEZ 74 miliard korun za naprosto nestandardních podmínek. Podle mého názoru tím vláda zmařila možnost mít silný argument při vyjednávání s minoritními akcionáři o tom, že vystoupíme z lipské burzy. Jestliže firma s tak silným cashflow není schopna platit tzv. margining, který poskytuje lipské burze, pak je to nejlegitimnější důvod k tomu, abychom ji opustili. Tohle je pro mě obrovské zklamání,“ konstatuje Janeček.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ale není možné lipskou burzu opustit, a to hned z několika důvodů. Mezi jinými MPO argumentuje tím, že burza slouží k tomu, aby vytvářela tlak na snížení ceny, a odchod z burzy by naopak mohl přinést zvýšení cen.

„To je směšné. Je to pouze záměr nebo zájem managementu ČEZ, nikoho jiného. Vláda nemůže mít zájem na tom, aby se obchodovalo na lipské burze. Německý ministr pro hospodářství a klima Robert Habeck při návštěvě Prahy nedávno řekl, že nedoporučuje svým partnerům (tedy nám), aby vystoupili z lipské burzy, protože by to zpochybnilo jednotný energetický trh Evropy. Domnívám se, že jednotný energetický trh Evropy fungoval v případě, kdy fungovala burza. Je-li burza v situaci, kdy na ní prodává jeden nebo dva subjekty, pak není funkční a energetický trh nefunguje. Český stát je největší akcionář ČEZ a měl by být schopen tam prosazovat své zájmy přes management. Zjevně to nedělá, což je s podivem. Vláda přece musí vidět, že tyto extrémní ceny zničí českou ekonomiku,“ říká Pavel Janeček jednoznačně.

Kroutí hlavou i nad vládním argumentem, že případné zastropování cen energií by nevedlo k úsporám. „Spotřebitel je také průmysl a on se nemůže prospořit k nižší ceně. Vidíme to při spotřebě vody. V momentě, kdy snížíte spotřebu vody, cena vzroste. Od vlády jde o absolutně neuvěřitelné vyjádření. Donutit spotřebitele spořit? Ano, ale nelze s tím zpadesátinásobit cenu elektrické energie, protože na to průmysl ani občané nebudou mít,“ dodává Janeček pro ParlamentníListy.cz.

Mluvčí think-tanku Realistická energetika a ekologie Milan Smutný, který má bohatou profesní minulost v průmyslu i vrcholných úřadech státní správy, má za to, že aktuální vývoj je daný alibismem vládních politiků, kteří prý svou neschopnost a neochotu cokoli dělat omlouvají tzv. trhem. „Nic není vzdálenějšího pravdě, než že energetický trh je funkční. Ten je naprosto přeregulovaný a znetvořený dotacemi, daněmi a regulacemi. Mimochodem, v úterý byla cena emisní povolenky 83 eur za tunu CO2. Kdyby mělo MPO pravdu, pak nemohla vláda na Slovensku udělat to, co udělala. Ve Slovenských elektrárnách má minoritu, a stejně se dohodla s akcionáři, že buď je tvrdě zdaní, nebo budou produkovat elektřinu za rozumnou cenu 60 eur za MWh silové elektřiny. My teď máme na cenu 400 eur za MWh, což ukázala nyní pražská burza. Na začátku loňského roku to bylo 60 eur, takže kam jsme se za rok dostali,“ uvádí.

?Víte, proč neodejdeme z lipské burzy?

?? Burza je pouze místem, kde se střetává nabídka s poptávkou.

?? Nutit #ČEZ nebo další české firmy, aby elektřinu na této burze neprodávaly, nelze.

?? Na burze se uzavírají dlouhodobé kontrakty. pic.twitter.com/ASF9wd9slp — MPO ČR (@mpo_tweetuje) August 5, 2022

„Tlak na snižování spotřeby nemůže přece znamenat zničení řady podniků a zdevastování rozpočtů domácností. Podle výpočtu společnosti Centropol po doběhnutí všech fixací jen v příštím roce zaplatí podniky a domácnosti navíc k tomu, co dosud platily, 300 miliard za elektřinu a přes 170 miliard korun za plyn. To jsou naprosto devastující ceny, které jsou odrazem šílené zelené politiky, jakou vidíme v Německu. Lipská burza reflektuje politiku šílené a neustále urychlované zelené tranzice Německa, které si jaksi namluvilo, že nepotřebuje stabilní zdroje a všechno dožene ze slunce, větru a biomasy. Logicky se to ukázalo jako naprostý nesmysl. Po odstavení jádra a uhlí to chtěli výpadky obnovitelných zdrojů dohonit výrobou elektřiny v plynových elektrárnách. Chtěli postavit v plynových elektrárnách 50 gigawattů nových zdrojů,“ popisuje Smutný s tím, že zelená ideologie na Západě, a nikoli válka na Ukrajině je hlavním důvodem současné krize.

Česká vláda chce být podle něho konformní s Bruselem a nehodlá si uvědomit, že sázka na dominanci obnovitelných zdrojů je naprosto nesmyslná. „Když se k tomu přidá politika ČEZ, jehož management si maximalizuje své odměny a hodlá odstavovat uhlí, pak je to celé opravdu neuvěřitelné. Jestliže majoritní akcionář v ČEZ český stát neumí prostřednictvím vlády a své většiny v dozorčí radě zkrotit cenovou politiku této dominantní energetické firmy odpovědné za 80 % veškeré české energetiky, pak může být nástrojem i nesystémová daň na nečekané zisky, jako se k tomu rozhodla i konzervativní vláda ve Velké Británii. To samé se týká bank, které mají mimořádné zisky, o které se sami nijak nezasloužily. Současná energetická politika má zničující dopady na českou ekonomiku i celou společnost. My jsme nejvíce průmyslovou zemí EU v poměru k tvorbě HDP, takže k současným problémům se možná přidá ještě velká nezaměstnanost, až kvůli neúnosným cenám energie začnou krachovat podniky. Přijde recese, lidé si budou muset ‚zašít kapsy‘ a sotva jim zbude na bydlení, energie, potraviny a pak už na nic jiného. Do toho politika ČEZ zavře stabilní uhelné zdroje a bude to znamenat, že už v roce 2025 budeme muset začít dovážet deset procent elektřiny, jejíž spotřeba má přitom ještě růst. A v roce 2030 bude i podle analýz ČEPS chybět 30 % současné přebytkové produkce elektřiny v ČR. Takže k dovozu drahého plynu a ropy začneme ještě importovat elektřinu, i když nevíme odkud a za kolik, protože tuto potřebu bude mít celá střední Evropa,“ varuje Milan Smutný.

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21655 lidí

„Sám jsem tuto vládu volil a jsem velmi zklamán z její nečinnosti a váhavosti. Už jen to, že z tzv. sociálního tarifu dá lidem vláda letos pouze čtvrtinu, pak je to vyjádření nechutných kupeckých počtů, protože dopady cen energie budou příští rok ještě vyšší. Celkově vládní pomoc pokryje maximálně 10 % růstu cen energie. Místo toho můžeme sledovat, jak firma ČEZ neuvěřitelně vydělává. Meziročně jí vzrostl čistý zisk třikrát! Management se samozřejmě těší na velké odměny. Generální ředitel Beneš získal za minulý rok odměny 35 milionů, tak příští rok bude chtít 100 milionů. My ostatní budeme jen sledovat, jak nám ziskově bobtná tento energetický obr, který určuje cenovou politiku i ostatním hráčům na trhu. Tady neexistuje normální trh s elektřinou, existuje pouze extrémně pokřivený trh, který je devastován zeleným šílenstvím a nesmyslnými emisními povolenkami,“ shrnuje expert.

„Výsledek celého zeleného snažení je naprosto opačný. Lidé si kupují uhlí na léta dopředu, vracejí se ke dřevu, v kamnech budou pálit všechno včetně plastů, aby neumrzli, a všechna lokální topeniště budou emitovat daleko větší emise než obří a tvrdě kontrolované elektrárny. Elektromobilita přinese prodloužení stáří vozového parku, protože lidé na elektroauta nemají peníze, a budeme dojíždět dvacet třicet let stará auta. Je to taková ‚havanizace‘, kdy na Kubě jezdí auta z padesátých let, kam se kvůli sankcím nemohla auta dovážet a lidi si na koleně spravovali staré americké vozy. To nás všechny čeká. A čeká nás i to, jak všichni vzkazují, že si budeme brát v zimě doma dva svetry. A ještě se u toho vymlouvají na Ukrajinu. Putin jenom akceleroval problémy, které jsme si vytvořili sami zelenou uspíšenou tranzicí, která je absolutně asociální vůči novým zemím EU, jako je Česko. Ceny energií jsou teď neúnosné i pro Němce, natož pro Čechy, kteří mají v průměru třikrát nižší příjmy. Je to cesta do pekel, která hrozí rozvrátit Evropskou unii. Ve Velké Británii, která už EU opustila, je na vzestupu guerillové hnutí vyzývající lidi, aby neplatili účty za energie. Čeká nás obrovský průšvih, a jestli vláda nepřijde se zásadní koncepcí krizového řízení, odskáčeme to všichni, přijdou bouře, zničení sociálního smíru, kriminalita a rozpad EU, který si nikdo rozumný nemůže přát,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Milan Smutný z think-tanku Realistická energetika a ekologie.

?Je možné ceny elektřiny zastropovat?

?? Zastropování cen je velmi nehospodárné řešení, které by musel na daních zaplatit stát, tedy občané ???? a firmy. pic.twitter.com/LFFX2Mweh8 — MPO ČR (@mpo_tweetuje) August 7, 2022

