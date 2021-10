„Jsem členem KDU, volím Volného.“ Do průzkumů naši lidé nemluví. Lipovská dávala naději

Ani jediná rouška nebyla k vidění na další z volebních návštěv strany VOLNÝ blok, která po svém bojuje proti covidovým restrikcím a zásahům vlády do svobod a práv obyvatel. V neděli její kandidáti znovu zavítali do Pardubic, kde před několika měsíci kampaň zahájili, a to většinou v ženském složení. S voliči tu mluvily, fotily i podepisovaly se do knih nejen předsedkyně Jana Volfová, lídryně kraje a ekonomka Hana Lipovská a bývalá europoslankyně Jana Bobošíková.

reklama

„Naši muži, protože je konec volební kampaně, jsou už v Ústí nad Labem. Všechny síly rozdělujeme do celé republiky a hlavní lídři jezdí sesbírat poslední hlasy,“ vysvětlila pro ParlamentníListy.cz předsedkyně strany Jana Volfová. Hana Lipovská zároveň ráda využila příležitosti, jak poděkovat Pardubičákům, kteří v kampani znatelně pomohli. „Pardubičtí si to neuvěřitelným způsobem se mnou odpracovávají a tvoří zázemí. Jde o poděkování našim krajanům, kteří nás moc neviděli a my jsme s nimi nebyli, kdy jsme chtěli, protože jsme nemohli. Přesto jsme za ně ale bojovali,“ řekla redakci Lipovská.

Do prostoru louky Zeleného předměstí u zdejšího skateparku přišlo kolem dvou stovek lidí. Řada se tvořila u stánku, kde bylo možno se podepsat pod tři různé petice. Kromě odvolání ředitele České televize Petra Dvořáka a Rady České televize také za právo pracovat bez testování, roušek a očkování nebo za obnovení školní výuky bez podmínek. K dispozici bylo různé občerstvení připravené dobrovolníky. U jednoho nabízela kávu a domácí pečené sladkosti Romana Kristina Doležalová s kamarádkou: „Pečeme to za vlastní peníze a s láskou, abychom pomohli naší zemi,“ řekla redakci.

Lékař Obrtel: Farmaceutická mafie a planetární podvod

U mikrofonu na otevřené korbě kamionu zatím zpívala country zpěvačka Hana Lounová. Ta střídala Janu Volfovou, která celým odpolednem provázela: „Jsme jediná strana odporu a jediné lidové hnutí, které dnes začíná fungovat a ve kterém se scházíme ne jako členové strany, ale jako rodina. A rodina, když je nejhůře, tak se vzepne a spojí. A touha po svobodě nerozděluje, ale spojuje a spojuje Hradečáky s Pardubičáky, za což jim velmi děkuji,“ kvitovala předsedkyně, že se mezi přítomnými našli obyvatelé obou měst, která spolu léta soupeří.

„Pro mě jsou Hradec i Pardubice jedno,“ řekl pak na improvizovaném pódiu Marek Obrtel s narážkou na svoji profesní i osobní minulost, která se obou měst dotýká. Jako lékař a primář záchranné služby a bývalý vojenský lékař mluvil k přítomným hlavně o zdravotnictví: „Všichni víme, jaký je covid obrovský podvod a jaká mafie vládne kolem covidu a nejde jen o finance. Jsou za tím miliardy jakékoliv měny, které fasují farmaceutické firmy, ale není to jen o tom. Důsledky budou daleko horší a nemohu mluvit ani v budoucím čase. Farmaceutická mafie dělá zlo už velmi dlouho a lidé jsou její oběti,“ uvedl. Obrtel sdělil, že po obchodu zbraní jsou farmaceutika druhým nejvýdělečnějším legálním oborem. Současné dění kolem koronaviru označil za největší psychologickou operaci v dějinách lidstva a největší planetární podvod. Dodal také, že nepopírá existenci covidu jako takového, což by byl nesmysl. „Existuje v takové podobě, že na něj dokážeme účinně reagovat. Dokážeme své pacienty léčit, a pokud to uděláme včas a správně a pokud chceme, nekončí na intenzivní péči a neumírají. My jako zdravotníci jsme na začátku zalezli do děr, ordinovalo se různě po telefonu a z okna,“ uvedl lékař. Připomněl také výrok bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného, který řekl, že zemřelých na covid je zhruba jen třetina ze třiceti tisíc zemřelých.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 16% Ne 79% hlasovalo: 2987 lidí

Lipovská: Země je po rodinách tím nejdražším, co máme

K mikrofonu přišla i Hana Lipovská, nedávno odvolaná členka Rady České televize. „Bez ohledu na to, jak volby dopadnou, bude tahle země vždycky naše, bude naší vlastí a vždy. Bez ohledu kdo, kdy a jak jí vládne, ji budeme milovat a budeme jí sloužit, na to nesmíme zapomínat. Má smysl stále dokola bojovat za naši zemi, aby zamířila správným směrem. Země je a bude vždy naše a je tím nejdražším, co máme po našich rodinách,“ řekla Lipovská a ozval se potlesk.

Jana Bobošíková zase mluvila o tom, že je kromě političky a ekonomky také manželka, matka dvou dcer a vlastenka. „Na České republice mi záleží, proto jsem se přidala k VOLNÉMU bloku, protože je naše budoucnost ohrožena. Lubomír Volný začal svoji Volnou jízdu po České republice ještě dávno před volbami s tím, že nedopustíme experimenty na našich dětech. A tady se láme chleba, protože těch experimentů, kterým jsou naše děti a my vystaveni, buď v těchto volbách řekneme dost, nebo se nám to ve zlém vrátí. Experimentů je celkem pět. Roušky, testování, vakcinace – to vše odmítáme jako povinné. Nechť se každý rozhodne, zda chodí v roušce, zda se chce nechat očkovat či očkovat své děti,“ sdělila.

Psali jsme: ,,Bartoš vyjel jak had. Ten ksicht!" Kamery Primy jinde, ale svědek viděl moc dobře Miroslav Josef Bezecný: Opět se rozhoupal zrady zvon... Expremiér Sobotka. Babiš dále k případu „zámek“: Všechno jinak Velké Meziříčí: Do města zavítali studenti architektury. Sbírali podklady pro semestrální práci

Za další dva velké experimenty označila obrovské zadlužení země. „Důsledky tohoto experimentu, kdy vláda Andreje Babiše a všechny strany kromě VOLNÉHO bloku neváhaly zadlužit zemi biliony korun, všichni pociťujeme, ceny jdou raketově nahoru. Všichni vidíme, jak si nelze dovolit vlastní bydlení, všichni vidíme, jaké budou ceny energií, a je mnoho lidí, kteří se obávají budoucnosti. A za tohle může tato vláda a tato politická reprezentace, která zcela bezhlavě lila peníze do ekonomiky, bez jakékoliv koncepce,“ uvedla Bobošíková. Jako další dva experimenty vidí opatření, které se na nás valí z Evropské unie – zejména New Green Deal.

Bobošíková: Musíme říci experimentům jasné ne

Podle Bobošíkové má potenciál zničit naši jadernou energetiku, má potenciál vrhnout naši zemi do energetické chudoby. „Energetická chudoba není můj výraz, ale výraz šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která přiznává, že energetická chudoba v Evropě už je a bude. Tyto volby jsou zlomové, protože voliči mohou všem pěti experimentům říci v těchto volbách rázné ne. A pokud to ne neřekne VOLNÝ blok, jiná strana to neudělá,“ podotkla bývalá europoslankyně s tím, že všechny parlamentní formace hlasovaly jak pro zadlužování, tak v nejrůznějších kombinacích pro nesmysly, které se sem hrnou z Evropské unie. „Vyjma dvou lidí, kteří jsou všemi v establishmentu vysmíváni a označováni za bitkaře, vyjma poslanců Volného a Bojka,“ dodala. Varovala také, že vinou současných politiků se zase budou stát fronty na vodu, elektřinu, papír, auta a na základní potřeby a skončí doba, kdy byli všichni zvyklí otočit kohoutkem a začít topit plynem.

Hana Lipovská později pro ParlamentníListy.cz rovněž vyjádřila spokojenost s tím, že byla strana VOLNÝ blok opožděně zahrnuta do dotazníků mezi voliči. „Problém je v tom, že VOLNÝ blok nebyl ve výběru stran a musel se doplnit jako jiná strana. Na to jsem upozorňovala, nejsem schopna říci, zda šlo o úmysl. Já se domnívám, že je to jedno, protože VOLNÝ blok je protestní strana a protestně naladění lidé samozřejmě neodpovídají na otázky telefonických šetření či na internetu. Našim voličům je to asi jedno, ale zároveň vidím druhý jev, kdy mi lidé každý den píší e-maily ve smyslu: Jsem členem KDU-ČSL, nesouhlasím s tím, co moje strana v rámci SPOLU dělá, proto budu volit VOLNÝ blok, ale zůstanu členem. Jsem členem SPD, jsem zklamán z SPD, budu volit VOLNÝ blok. A v posledních dnech se mi to stalo i u Trikolory,“ popsala ekonomka a lídryně pardubické kandidátky. Na dotaz redakce odvětila, že mají už zhruba dva tisíce členů.

Proč se ke straně všichni vyjadřují, když je tak bezvýznamná?

Na otázku, co říká na argumenty, že se VOLNÝ blok nemůže dostat do Sněmovny, ale jeho členové získají za hlasy peníze, reagovala: „Mně se tento argument ohromně líbí, protože je chybně postavený. Řekněme, že je to pravda a připusťme teorii, že si Jana Volfová a Jana Bobošíková chtějí rozdělit miliony, které VOLNÝ blok dostane. Pak z logiky věci potřebujeme co možná nejvíce procent, protože čím víc procent, tím více peněz. Čím více procent, tím ale větší šance na vstup do Sněmovny. Jinými slovy tito lidé argumentují ve sporu nesmyslně,“ uvedla Lipovská. Za nesmysl označila i to, že by někomu ve straně šlo o peníze. „Všichni lídři do toho jen dávají peníze, já v tom rozpouštím své úspory, koneckonců mě to připravilo o řadu příjmů, protože jsem musela opustit řadu míst, v nichž jsem pracovala, takže myslím, že většina z toho vyjde spíše hůře,“ uvedla pro redakci Lipovská.

„Před pár měsíci nikdo nevěřil, že se můžeme dostat přes půl procenta. Jak je možné, že místopředseda vlády v debatě České televize cítí potřebu se vymezit vůči VOLNÉMU bloku, pokud je VOLNÝ blok tak bezvýznamný. Jak je možné, že o něm všichni mluví?“ ptala se ekonomka. Na otázku, zda se po odvolání z Rady České televize kvůli politické kandidatuře stane členkou strany VOLNÝ blok, odpověděla, že po volbách ano, a to bez ohledu na jejich výsledek.

Psali jsme: „Zachraňte své peněženky!“ vyzývá před volbami advokát Rajchl Piráti a SPOLU zapláčou. „Babišův zámek“ otočí volby tam, kam nechtějí „Naším cílem je prosadit, aby stát sloužil občanům a ne občané státu," říká sněmovní kandidátka Aliance pro budoucnost Majerová Zahradníková (TSS): Vzhůru do zelené chudoby!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.