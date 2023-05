„Lidi už odmítají pečivo.“ Ukrajinské obilí: Šlachta zjistil víc a koná

Věc „ukrajinské obilí“ fenoménem, nad kterým vláda zavírá oči. Podle lídra Přísahy Roberta Šlachty ale lidé skutečně mají strach. Dokonce hosté hotelů už prý začínají odmítat k snídani pečivo. Vláda ale nedělá nic pro to, aby jejich obavy rozptýlila. „Bylo to obilí určené pro Afriku, kde jsou ty standardy jiné. Přes EU se mělo pouze transportovat. Ale nějací filutové se rozhodli, že si z toho udělají kšeft a vydělají, když ty tuny prodají tady,“ řekl Šlachta. Od zemědělce zjistil ještě víc. Ve věci koná: Tlačí na ministra zemědělství Nekulu.

reklama

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta žádal ministra zemědělství Zdeňka Nekulu o informace ohledně kontrol ukrajinského obilí. Chování vlády podle něj vzbuzuje obavy, že občané pro ni nejsou na prvním místě a i lidé už začínají pochybovat, zda stát svou úlohu v hygienické a potravinářské kontrole plní tak, jak má.

„Lidé mi říkají na setkáních, že rozhodnutí okolních států zakázat dovoz ukrajinského obilí a dalších potravin určitě má své opodstatnění,“ varoval ministra. Lidé podle něj mají strach o zdraví své a svých dětí, a pokud panují obavy, mají právo na konkrétní a pravdivé informace.

„Chtěl bych vědět, co ministr zemědělství říká na to, že Slováci odhalili ve vzorku ukrajinského obilí nadlimitní koncetraci pesticidu chlorpyrifis,“ pokračoval Šlachta a zajímalo jej, jak je možné, že české orgány na rozdíl od těch slovenských tento pesticid neobjevily.

„Jsem přesvědčený, že pro Vás, jako osobu zodpovědnou za nezávadnost potravin v naší zemi, by ochrana zdraví občanů měla být prioritou. Vaše obecná prohlášení však lidem v žádném případě nedávají záruku, že se na důslednou kontrolu zdravotní nezávadnosti dovážených potravin a potažmo na ochranu zdraví občanů ČR mohou spolehnout,“ vyzval ministra.

Po několika dnech mu od něj přišla odpověď. „Ochrana zdraví spotřebitelů je pro mne a rezort zemědělství absolutní prioritou, proto bych Vás chtěl ubezpečit, že dozorové orgány České republiky intenzivně kontrolují zásilky obilí i dalších zemědělských produktů dovezených z Ukrajiny a v kontrolách budou i nadále pokračovat,“ ujistil ministr Nekula v dopise.

Produkty z Ukrajiny jsou podle něj kontrolovány i nad rámec běžných kontrol.

Pak vyjmenoval laboratoře, které tuto kontrolu provádějí a na Šlachtův dotaz, jaké metody rozboru byly prováděny, odpověděl že „se jedná o metody v rozsahu akreditace akreditovaných laboratorních pracovišť“.

Robertu Šlachtovi, který sám v zemědělství působil, tato odpověď nestačila.

„Ministr zemědělství Zdeněk Nekula není ochoten nebo schopen odpovědět na jasně vyslovené otázky, které mu ve své Výzvě koncem dubna zaslal předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta,“ konstatovala tisková zpráva jeho hnutí.

Šlachtu zajímaly, jak z otázek vyplývalo, konkrétní hodnoty obsahu pesticidů, zakázaných v EU. Právě na jejich základě hned několik okolních států přijalo opatření, která měla zabránit dalšímu dovozu.

Tvrzení, že vše je v pořádku a pod kontrolou, bohužel stále působí dojmem, že chce jen uklidnit veřejnost. „Je naivní si myslet, že lidé uvěří řečem politiků, kteří nás už tolikrát v nedávné době zklamali,“ dodává k tomu Robert Šlachta. V dopise, kterým mu ministr odpověděl, prý nenašel ani větu, že vládě upřímně záleží na ochraně českých občanů.

Pro ParlamentníListy.cz lídr Přísahy vysvětloval, proč se rozhodl v této kauze tak intenzivně angažovat.

„Obrací se na mě množství lidí. Teď jsem byl na besedě s mladými lidmi a i pro ně je to téma. Ti lidé to vidí a mají obavy, že je tu nějaké závadné obilí, které jinde zakázali. Včera jsem mluvil s holčinou, co pracuje v hotelu a říkala mi, že hosté už začínají odmítat pečivo,“ podělil se o obavy občanů.

Mlžení, jaké předvedl ministr zemědělství ve svém dopise, je ale právě tím, co udržuje české občany v nejistotě a pochybnostech.

„Je to trestuhodné. Vždyť lidé nejsou hloupí. Přečtou si, co se děje na Slovensku,“ říká Šlachta s připomínkou, že tam již ve třetím vzorku ukrajinské pšenice odhalili vyšší koncentrace pesticidů, což potvrdil veřejně ministr Samuel Vlčan. „A čeští ministři nám budou pořád tvrdit, že pšenice přivezená z Ukrajiny k nám je v pořádku,“ nechápe Šlachta. Přitom Slováci výsledky kontrol zveřejnili, zatímco u nás se to neděje.

A lidé by právě toto očekávali. „Včera Slovensko zveřejnilo další pozitivní nález. Bylo to asi ve 12.40, co se to objevilo, a mně už od půl druhé volali lidé, jak je možné, že se u nás nic neděje,“ popsal předseda Přísahy.

Důvod k obavám?

Robert Šlachta ParlamentnímListům.cz vysvětlil, že právě na základě těchto obav občanů se začal o kauzu ukrajinského obilí zajímat více. A zjistil věci, které by jej nejspíš zajímaly i v jeho bývalé práci policejního vyšetřovatele.

„Bavil jsem se o tom třeba s jedním malým zemědělcem. Žádným agrobaronem, opravdovým malovýrobcem. A ten mi vysvětloval, že stejné postřiky, které kontaminují to ukrajinské obilí, jsme my používali ještě před čtyřmi roky,“ líčil. Ale byl tam jeden podstatný rozdíl. „My jsme to stříkali na obilí, jen když ještě rostlo na poli. Ale dnes na Ukrajině stříkají i sklizené, protože potřebují, aby jim to vydrželo. Protože mají těch zásob tolik, že hrozí, že se to znehodnotí,“ popsal své informace z oboru.

Nutnost speciálního přístupu na válkou zmítané Ukrajině se ale potkala s chamtivostí některých vykuků. „Bylo to obilí určené pro Afriku, kde jsou ty standardy jiné. Přes EU se mělo pouze transportovat. Ale nějací filutové se rozhodli, že si z toho udělají kšeft a vydělají, když ty tuny prodají tady,“ cituje Šlachta.

Není zřejmé, kdo za tímto kšeftem ohrožujícím zdraví spotřebitelů stojí. Mohou to být Ukrajinci, Poláci, Slováci nebo kdokoliv jiný. Rolí státu ale je, aby v těchto případech zasáhl. „Tady musí nastoupit orgány kontroly, občané jsou na ně odkázaní,“ říká Šlachta.

Podstatné také je, aby lidé nezískali dojem, že státu nemohou věřit. A tomu se nedá čelit jinak, než naprostou transparentností. Český ministr zemědělství ale dělá pravý opak. „V jeho případě bych v tom neviděl záměr, ale neschopnost,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Šlachta. Když viděl, jak ministr Nekula řeší jiné věci, třeba ceny potravin, došel k závěru, že jeho hlavním problémem je naprostá nekompetence.

„Ale kdyby to aspoň zveřejnil, jako to dělá slovenské ministerstvo. I to by pomohlo,“ vzkazuje lidoveckému ministrovi.

Psali jsme: Mimořádně naštvaný Šlachta: Lidé mají strach o zdraví. Výzva neschopnému Nekulovi Šlachta pronásledoval Fialu, i když utekl. „Potraviny, cukr, kdo se na tom pakuje?“ znělo Zisk z ČEZu! Fiala chce utrácet za dálnice a zbraně. Šlachta se neudržel: To nejsou peníze státu! Vrátit lidem Drahé potraviny. Lidé čekají vysvětlení, řekl nám Šlachta a začal konat. S právníky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama