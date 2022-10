„Mají lidi mrznout?“ Zeman a topení. Dusná odpověď. Vážné vzkazy

reklama

Počátek krajského programu Miloše Zemana byl tradiční. Stejně jako za starých časů vítal prezidentský pár hejtman kraje Jan Schiller, následně se prezident s první dámou přesunuli do hejtmanské kanceláře k soukromému setkání. Mezitím se v zasedacím sále shromáždili krajští zastupitelé. Mezi hlavní témata patřil požár Českého Švýcarska.

Následovalo několik bodů, které jsou podle jeho slov důležité. „Slyšel jsem, že požár národního parku způsobili trampové. Nesouhlasím. Způsobili to podle mě ti, kteří způsobili kůrovcovou kalamitu. Zejména jeden bývalý ministr Bursík, který před lety ve Sněmovně prohlásil, ze kůrovec je jeho přítel,“ uvedl.

„Tento dobrý muž se zřejmě domníval, že kůrovec je něco jako zdravotní policie a napadá jen nemocné stromy. Jenže to tak není. Následkem toho, že se popadané stromy nechávaly volně ležet se vytvořilo podhoubí pro vznik požárů. Jsem odpůrcem fanatického vedení národních parků. I když je to tvrzení provokativní, tak minimálně díl viny na požáru mají lidé tohoto typu,“ má jasno Miloš Zeman.

Jako druhý zdejší problém vidí energetickou krizi. „Měli bychom více využívat místních zdrojů surovin. Hnědé uhlí v tomto kraji a kamenné uhlí na Ostravsku. Jinak odsoudíme lidi k drahým cenám energie nebo nízké teplotě dle doporučení Ministerstva zdravotnictví,” pokračovala hlava státu.

Třetí důležitou otázkou regionu je dle Zemana labská plavba, která slaví stoleté výročí. „Vidím tu Jaroslava Foldynu, kterému jsme říkali šífák. Zdejší přístavy bývaly největší v Rakousko-Uhersku. Teď máme problém u jezu v Děčíně, kde tomu nejdřív bránili bobři a teď nějaké vodní rostliny. Problém se nese už radu let a brání to rozvoji vodní plavby,“ řekl prezident a neopomněl zmínit svůj letitý sen v podobě vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe. „Zatímco bývalá vláda projekt schválila, ta současná ho jednomyslně zamítla,“ dodal.

Prezident ocenil, že Ústeckému kraji se jako jednomu ze dvou podařilo zafixovat ceny energií. Zmínil též těžbu lithia a uvažovanou gigafactory. Závěrem proslovu popřál zastupitelům a představitelům kraje, aby problémy zvládali s úsměvem a nasazením. „Přeji vám životní energii. Především se nenechte otrávit. Nikým a ničím,“ dodal Miloš Zeman v úvodní řeči.

Do debaty se hned zkraje přihlásil zmiňovaný Jaroslav Foldyna, který je vedle poslance také krajským zastupitelem. Zajímal ho Zemanův názor na výsledek mnohaleté rekultivace kraje. Miliardové investice byly podle prezidenta vynaloženy účelně. „Vznikla celá řada vodních ploch, ze kterých je prostor k rekreaci s turistice. Tady je důvod k pochvale,“ reagoval Miloš Zeman na otázku.

Naproti tomu jedna ze zastupitelek nesouhlasila s prezidentovým názorem na obnovení těžby uhlí kvůli energetické krizi. „Těžba uhlí ničila Ústecký kraj po desítky let a vy ji teď chcete obnovovat s rozšiřovat,“ konstatovala. Zeman reagoval s klidem sobě vlastním. „Chápu a respektuji vaše stanovisko. Máte ale dvě volby, buď mrznout, nebo těžit. Co si vyberete?“ odpověděl prezident. Odpovědi kritické zastupitelky na vznesenou otázku se mu již nedostalo.

Zaznělo také poděkování prezidentovi na podporu Fondu ohrožených dětí, kam Zeman posílá každý měsíc 60 tisíc ze svého platu. „Vyzývám další politiky, aby také podporovali Klokánky, protože to dává skutečný smysl,“ konstatoval.

Tématem byla i železnice a Zemanův názor na budování expresních drah. „Navrhoval jsem obnovení Orient expresu, který by vedl přes Budapešť, Bělehrad až do Istanbulu, to by mělo smysl. Expresní železnice budovaná na krátkou vzdálenost nemá smysl,” řekl prezident s tím, že místo uvažování o spojení Drážďany–Ústí–Praha by se mělo dle prezidenta řešit napojení na mezinárodní dálniční síť.

Další zastupitele zajímalo, co se Miloši Zemanovi z jeho pohledu za 32 let v politice povedlo a nepovedlo. „Rozdělím to na tři etapy: opoziční, premiérskou a prezidentskou. Během opoziční etapy se povedlo sociální demokracii vytáhnout ze sedmi na 32 procent během pěti let. Je to důkaz, že i z malé strany se může stát strana velká. Někteří politici dnes dělají opak, tedy z velkých stran dělají strany malé, ale to je jejich problém,“ rýpl si.

Ocenil, že se za dobu jeho vlády podařilo prosadit krajskou samosprávu, profesionalizovat armádu a privatizovat banky. „Vstoupili jsme také do NATO a položili základy vstupu do EU,“ vyzdvihl.

„V rámci prezidentské funkce jsem se hlavně snažil při všech možných i nemožných příležitostech prosazovat národní zájmy prostřednictvím ekonomické diplomacie. Proto jsem vystupoval pro korektní vztahy se všemi zeměmi, které mohou naše ekonomické zájmy naplňovat,“ shrnul prezident republiky.

„Jedním z neúspěchů je vodní koridor Dunaj–Odra–Labe, který se nepodařilo zrealizovat. Nepovedlo se to Karlu IV., Baťovi a dalším. Vyvinul jsem úsilí ke zrušení Senátu, který považuji za zbytečný a také jsem neuspěl. Ale pokud nejste masochista, chlubíte se především svými úspěchy a neúspěchy taktně zamlčujete,“ odpověděl prezident tazateli. S hejtmanem se ještě vyměnili dary, kde při přijetí místních potravinářských výrobků prezident konstatoval, že v dárkovém balení nevidí žádný alkohol ani balík cigaret. Důvod je prostý, od své loňské hospitalizace už Zeman nekouří a nepije. Hejtmanu Schillerovi na oplátku daroval „prezidentské hodinky“, tedy hodinky obnovené české značky Prim ve speciální limitované sérii vyráběné pro hlavu státu.

Po pracovním obědě se zástupci složek Integrovaného záchranného sboru, starosty obcí a dalších institucí postižených požárem Národního parku České Švýcarsko zavítá prezident Zeman do Děčína, kde bude po jednání s představiteli města a magistrátu debatovat s občany ve zdejším koncertním areálu. Další program, který tradičně skončí tiskovou konferencí, čeká hlavu státu zítra.

