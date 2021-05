,,Mami, co to nosí na obličeji?” Rozvody, vztek, vakcíny. Kadeřnice sdělila, co experti jen dávkují

„Pokaždé se najde odborník a je to jen odborník na to, jak to tady vytunelovat. Co si budeme povídat, vždy je nějaký politik, který si chce něco urvat, ale teď je to až do očí bijící,“ říká pražská kadeřnice, která s redakcí komunikuje pod příslibem anonymity. Minule popsala, jak svoji práci dělá tajně, aby si vydělala nějaké peníze, tentokrát popisuje první zkušenosti z otevření kadeřnického salónu. A také radost, potíže i obavy, které to s sebou nese.

Jen se její kadeřnictví otevřelo, vzali klienti objednávky termínů na ostříhání útokem. „Mám plno na dva měsíce dopředu, na léto před dovolenou chtějí být všichni krásní. Jsme samozřejmě rádi,“ popisuje první dny v práci kadeřnice, která si konečně bude moci začít vydělávat na odloženou rekonstrukci prostor, kde založila vlastní podnikání.

Ne všechno je ale bez problémů. „Nestalo se to přímo mně, ale kolegovi napsala klientka, že nechce chodit nikam na test, takže nepřijde na ostříhání a ať se nezlobí, protože odmítá chodit na testy. Mně se to nestalo, moji klienti nemají problém zajít si na test, ale napsalo mi to více kamarádů z oboru,“ popsala redakci. Svých zákazníků se ptá, zda mají potvrzení a někteří dokonce sami nabízejí, jestli ho chce vidět. „Nepotřebuji ho vidět, je to spíše pro ně, kdyby přišla kontrola. Já nejsem lékař, takže nemám právo znát jejich zdravotní stav. Ale mám tady krabici antigenních testů, kdyby si ho chtěl někdo udělat, protože neměl možnost nebo test nestihl,“ řekla.

Nabízím vlastní testy

Zkušená kadeřnice proto na Instagram napsala, že si lidé mohou udělat test sami přímo v salónu, pokud přijdou o dvacet minut dříve. „To je nabídka z mé strany, jinak to neřeším. Jedna zákaznice na test zapomněla a já je na začátku ještě neměla. Tak si napsala čestné prohlášení,“ vysvětlila svůj pohled s tím, že se nemíní připravovat o peníze kvůli tomu, že ji stát nutí kontrolovat dokumenty. „Já říkám, udělejte si to všichni, jak chcete. Je to jejich zodpovědnost, ne moje, já chodím na testy pravidelně. Nechávám to na nich,“ dodala.

Nelíbí se jí ani, že návštěvníci zahrádek restaurací musejí mít také potvrzení o negativním testu, očkování nebo prodělané nemoci. To však kontrolují hygienici, nikoliv provozovatelé. „Přijde mi scestné, že člověk tohle musí mít, když je venku. V Lidlu je to přeplněné a tam testy nikdo nevyžaduje. Některé věci mi nepřijdou fér,“ uvedla podnikatelka. Každopádně by stejný postup přivítala i v případě kadeřnictví, protože s testováním přichází práce navíc. „Stojí mě to i peníze, a abych nepřišla o peníze, musela jsem koupit krabici antigenních testů.“ Má tím pocit, že stát hodil odpovědnost na ni a další živnostníky či podnikatele: „Je to vaše starost, když chcete podnikat, takže nám stát zase hodil úkol navíc a teď od toho dal ruce pryč. Jsme ale rádi, že jsme otevření, jsme rádi, že můžeme pracovat a v uvozovkách nám nezbývá nic jiného, pokud pracovat chceme. Je to trochu takové vydírání,“ popsala své pocity.

Aby člověk platil test, kadeřníka, test a pak restauraci? Na to nemají

Do budoucna se však obává, že bude vláda obyvatele nutit nejen do očkování, ale navíc bude chtít, aby si testování platili sami. „Teď jsou testy zdarma v odběrovém centru, ale hrozí, že si je budou lidé muset platit, to je nefér. Udělit povinnost a donutit je zaplatit… aby klient přišel, zaplatil si PCR test, pak šel na vlasy a pak ještě do restaurace, lidé na to nemají,“ vysvětlila. Hrazení testů z vlastní kapsy jí nepřipadá jako dobré řešení: „To by lidé nepřišli vůbec. Už teď píšou, že to nechtějí absolvovat, že nechtějí chodit do odběrných center, kde jsou davy, natož si testy ještě platit.“

Jednoduché pro ni není ani splnit povinnost nosit při práci respirátor. S kolegyněmi nosí místo respirátorů roušky, protože běhat po salónu v respirátoru je těžké. „Pracujeme rukama, chodíme, nejsme v kanceláři na zadku a nepracujeme u počítače, my se pohybujeme. Zadýcháváme se a je nám mdlo. Obdivuji lidi, kteří je musejí mít celý den. Nedovedu si představit nosit respirátor, až bude větší teplo. Takže máme roušky,“ popsala redakci s tím, že to považuje za zbytečné, protože se pravidelně testují. Nově nemusejí mít respirátor zákazníci kadeřnictví, ale ani do té doby to po nich nevyžadovala.

Maminky, děti, rozvody a nevěra

Není tajemstvím, že kadeřníci jsou centrem různých rozhovorů a tajemství svých zákazníků. „Jsme trochu takoví psychologové. Teď se lidé dělí na dva tábory. Někteří chtějí očkování, druhý tábor nechce. Stejně jako já nechci očkování a neschvaluji tento systém. Lidé mají strach. Na jednu stranu chápu, když někomu onemocněl děda nebo babička, tak se bojí. Chápu respirátory v metru, v obchodech, tam jsou potřeba, mají smysl na hromadných setkáváních, ale venku na zahrádce nebo u kadeřníka? To není potřeba,“ sdělila podnikatelka pro ParlamentníListy.cz. Její zákazníci to prý vidí stejně a některá omezení považují za nesmyslná. Spousta z nich prý očkování sice nechce, ale přesto se očkovat nechají, protože nechtějí chodit na testování a nechtějí být omezováni pravidly.

Dalším tématem, o kterém se na kadeřnickém křesle mluví, jsou děti. Maminky prý těžko vysvětlují svým potomkům, proč lidé nosí respirátory. „Hlavně maminky hodně nadávají na pravidla a systém. Hodně řeší děti a vzdělání, které je nedostatečné, dětem chybějí sociální kontakty s vrstevníky a ony nemají čas se s nimi učit. Navíc samy nejsou učitelky, aby jim to dobře vysvětlily. Spousta maminek říkala, že když už povolily školky, tak tam děti nevodí, protože nechtějí, aby seděly ve školce v roušce, takže jsou s nimi raději doma. A po tom všem dochází až k rozvodům. Manžel na to nemá čas, ona na to nemá čas, pak jsou na dítě protivní, pohádají se kvůli tomu…,“ vypočítala a podotkla, že se u zákazníků zvýšil počet rozvodů, ale také nevěra k partnerovi.

Každý ministr si něco nakrade, už je to zase komedie

Na kadeřnické křeslo usednou všemožná zaměstnání, a tak se s ní například podělila gynekoložka, že jí do ordinace přichází naopak více těhotných žen, které byly doma a měly čas i klid na to přijít do jiného stavu. Psycholožka kadeřnici vyprávěla, jak stoupá množství pacientů s depresemi, zaměstnanci v IT oboru, kteří žijí sami, zase trápí samota na home office, pobyt doma je pro ně dlouhý a těší se do kanceláře. „Člověk je tvor společenský, být doma sám stále není lehké. Já taky žiju sama a díky tomu, že chodím do práce, kde jsou lidé, se socializuji. Ale třeba ajťáci, když jsou doma sami, tak jim to leze na mozek,“ řekla.

A na závěr přidala i hodnocení vládním politikům: „Samozřejmě to nezvládají a důvěra je nízká, když vidíte, že si každý ministr zdravotnictví něco nakrade. Dnes je jím Petr Arenberger, a už je to zase komedie. Pokaždé se najde odborník a je to jen odborník na to, jak to tady vytunelovat. Co si budeme povídat, vždy je nějaký politik, který si chce něco urvat, urvat kus něčeho. Ale to, co je tam teď, je až do očí bijící. Smutné je, že s tím nelze nic dělat, budou volby, takže se to snad změní. Ale obávám se toho, že Piráti vedou, a o to nestojím, protože za mě jsou to noví bolševici. Slýchám, jak chce někdo volit Piráty, a ptám se na důvod. Prý jsou to mladí lidi. A ten důvod? Prý mají nadhled nad politiku a nechtějí si nakrást. To jsem šla do kolen. Obávám se, co bude za pět let, to bude katastrofa,“ sdělila redakci.

Sama teď doufá, že se jí podaří vydělat potřebné finance na opravy a rozjetí podnikání tak, jak si to původně představovala. „Musíme nejdříve všechno dohonit. Všechno jsem zaplatila, ale nevydělala jsem skoro nic. Na rekonstrukci mi půjčil kamarád, takže mu to budu nyní splácet. Když už se nezavře, můžu to rozjet ve velkém. Ale já se obávám, že to na podzim nebude o nic lepší… aby zase nezavřeli. Ale kdo ví, jestli by to lidé vydrželi, znovu zavřít a nevykašlali se na to,“ dodala.



