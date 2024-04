,,Na každého dojde, Jurečko.” 2700 Kč z důchodu mu sebrali. Horník-komunista, 83 let, řekl své

reklama

Hora porodila myš. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo novelu zákona o důchodovém pojištění, která znamená krácení starobních důchodů pro vrcholné komunisty, a Poslanecká sněmovna ji na konci roku 2022 schválila. Aby měly úřady dostatek času na přípravu, bylo rozhodnuto, že se důchody budou snižovat až od března roku 2024. „Krácení starobních důchodů navrhujeme proto, že funkcionáři před rokem 1989 byli nadstandardně odměňováni a současně požívali i různé další výhody. Z toho profitují i při následném pobírání starobního důchodu, který je často nadprůměrný,“ zdůvodnil návrh svého rezortu ministr práce Marian Jurečka. Rok a půl se tedy dohledávalo a výsledek je ten, že se počínaje minulým měsícem zkrátily důchody dvěma stovkám bývalých komunistických funkcionářů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém návrhu tehdy vysvětlilo, že navržené krácení starobních důchodů je pojato nikoliv jako „odejmutí nezasloužených výhod“, ale jako společensky uznaná přiměřená paušální sankce za to, že osoba v minulosti vykonávala činnosti, které relevantně významným způsobem aktivně podporovaly tehdejší režim, který byl později označen zákonem č. 198/1993 Sb. a dalšími zákony za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Schválená novela přitom zmocnila Ústav pro studium totalitních režimů k vedení rejstříku osob, které pro komunistický režim vykonávaly službu na vymezených pracovních a služebních pozicích a funkcích. Na základě tohoto seznamu jim pak Česká správa sociálního zabezpečení přepočítala důchody.

Snížení penzí má dle Jurečky důležitý symbolický rozměr

„Přišel mi výměr od České správy sociálního zabezpečení, že se mi snižuje vyměřený důchod. Bylo tam napsáno, že mi ho snižují o 2700 korun, protože jsem byl až do převratu devět let členem Ústředního výboru strany. Podal jsem proti tomu námitky, ale přišla zamítavá odpověď. Od března mám tedy důchod nižší,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Ondráček, který pracoval celý život jako horník. Opatření se týká lidí, kteří za minulého režimu byli členy vlády, působili jako poslanci, v ústředním výboru Komunistické strany Československa, nebo byli tajemníky krajských, okresních i obvodních výborů KSČ, předsedové národních výborů až po úroveň okresů, pracovali ve zpravodajských službách nebo byli vedoucími u pohraniční stráže či lidových milic. Těm se od procentní výměry důchodu odečítá 300 korun za každý i započatý rok ve funkci.

„Pokud tedy dnes třeba bývalý vysoký funkcionář KSČ pobírá důchod ve výši 25 tisíc měsíčně a víme, že ve vysoké stranické funkci byl 10 let, tak jeho důchod bude snížen o 3 tisíce korun. Úprava nepřinese výraznou úsporu státnímu rozpočtu, jde ale o důležitý symbolický rozměr,“ vysvětlil už dříve duchovní otec této novely Marian Jurečka, i když symbolický rozměr v té jeho úpravě může po 34 letech vidět opravdu jen bystrozraký. „Co k tomu mám říct, abych nebyl sprostej? Jurečka už neví, co by si vymyslel. Kvůli dvěma a půl tisícům, kterých se to má týkat, komu to pomůže, proboha, těch pár korun? A sobě hrnou peníze horem dolem, o církvích nemluvě, škoda slov. Prosadili si to a přes to nejede vlak. To je demokracie po česku,“ konstatuje smířeně Jaroslav Ondráček.

Výhody? Když vyfáral, mohl jít ještě někam na schůzi

V jeho případě ani trochu nesedí Jurečkovo tvrzení, že funkcionáři před rokem 1989 byli nadstandardně odměňováni a současně požívali i různé další výhody, z čehož profitují i při následném pobírání starobního důchodu, který je často nadprůměrný. Po otázce, kolik bral za členství v ÚV KSČ, se Jaroslav Ondráček rozesměje. „Nula, nula, nic. To bylo zadarmo, to byla čestná funkce. Takže z něj mi na důchod nešlo vůbec nic, ale jen z toho, co jsem si odmakal na šachtě. Takhle rozhodli a nazdar, hotovo. A jaké výhody jsem měl? Jedině ty, že jsem vyfáral a mohl jsem jít ještě někam na schůzi. Neměl jsem tak čas na svoje kluky. Ale teď už nemá smysl o tom mluvit,“ myslí si jeden z těch dvou stovek lidí, jimž byly od minulého měsíce sníženy důchody.

Pozastavuje se nad tím, že s něčím takovým přišli zákonodárci po 34 letech. „Jaký to má význam? Žádný. To jenom, aby se ukázali. Kdysi Parlament odsouhlasil, že šlo do roku 89 o zločinný režim a na základě toho si s námi dělají, co chtějí. Já si nemyslím, že to byl zločinný režim. Vždyť se podívejte, co všechno se tady v republice vybudovalo od 48. do toho 89. roku. Makali jsme poctivě, já na šachtě. Ta doba byla, jaká byla, lidi se tu neměli špatně. Ještě průzkum v 88. roce ukazoval, že asi 80 procent obyvatel je pro socialismus. Ten převrat byl připravený a dnes se jim hodí všechno. Prý se má ta novela týkat dvou a půl tisíce lidí, ale spousta těch funkcionářů už zemřela. Mně bylo v pondělí třiaosmdesát. Dal jsem si stoličnou, na té jsem byl odkojený, tak jsme to se syny oslavili,“ chlubí se.

Pro třicátníky a mladší je devětaosmdesátý rok Bílá hora

Hornická profese, které se celý život věnoval, byla vzhledem ke své náročnosti patřičně oceňována, takže by pro něj nemuselo odejmutí 2700 korun z měsíčního důchodu představovat významnější zásah. „Významnější, nevýznamnější, musím žít i bez těch dvou tisíc sedmi set. Manželka mi zemřela před čtyřmi roky, tak jako by mi sebrali skoro celý vdovský důchod, co jsem měl po ní, když to takhle finančně srovnávám. Musím to brát tak, co jiného mi zbývá,“ poznamenává. Ale na šéfa z ministerstva práce má pořádnou pifku. „Sice nejsem katolík, ale říkám: ‚Boží mlýny melou pomalu, ale spravedlivě‘. Takže ono na něj také jednou dojde. Ale teď proti nim není zastání. Mají veškerou moc a můžou všechno. Ale pak existuje ještě takové hezké rčení, že na každou svini se vaří voda,“ připomíná.

Myslí si, že mezi obyčejnými lidmi se téma komunistů už zcela jistě neřeší. „Kdyby to nekrmila ta zku*vená televize, kdyby pořád nevytahovala kdejaké ptákoviny, tak když se zeptáte lidí, kterým je dnes třicet, tak vůbec nevědí, která bije. Devětaosmdesátý rok je pro ně Bílá hora. Podařilo se tak vymýt mladé generaci mozky a naladit ji na to, co se politikům hodí. Vždyť se podívejte na to, co se děje proti Rusku. Neříkám, že by měli na Ukrajině válčit, ale každý by si měl uvědomit, co se tam dělo od roku 2014, kdy to Ukrajinci začali na Donbase likvidovat. Tak se nemůžou divit, že Putinovi došla trpělivost. Vezměte si, co řekli Gorbačovovi v 90. roce: ‚NATO neudělá ani krok na východ‘. Kde jsou dnes? Pomalu 500 kilometrů od Moskvy, že jo. Svět se zbláznil, ale nerad bych, aby to skončilo válkou,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Ondráček.

